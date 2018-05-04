Виды обертываний для похудения

Большинство женщин недовольны своей фигурой. Они искренне желают иметь стройную подтянутую фигуру без лишних сантиметров, но у многих недостаточно времени на спортивные тренировки, а также силы воли для строгих ограничений в питании. Побороть лишний вес поможет очень полезная и эффективная процедура — обертывания. Однако следует заметить, что идеальные результаты можно получить только комбинируя правильное питание, спорт и процедуры для тела. МедикФорум собрал советы по обертыванию.

В чем польза обертываний

Салоны предлагают широкий ассортимент различных обертываний, но они достаточно дорогостоящие. Провести эту процедуру можно и в домашних условиях, на результативность это никак не повлияет. Обертывания способствуют выведению избыточной жидкости из организма, улучшению кровообращения и обмена веществ, что вкупе приводит к улучшению кожи, избавлению от целлюлита и лишних объемов. Выполнять процедуру необходимо после душа, желательно проскрабировав кожу. Состав для обертывания нужно втирать массажными движениями. После чего, следует плотно обернуться пленкой, укутаться полотенцем либо пледом. Время, рекомендуемое для обертывания, различается в зависимости от компонентов, входящих в состав смеси, однако обычно составляет один час. Не следует принимать пищу за час до процедуры и в течение часа после. Обрадоваться отражению в зеркале можно только проводя регулярные процедуры, состоящие из 15 сеансов с промежутком в день. Преимущество обертываний — натуральные компоненты смеси для процедуры. В состав входят растительные жиросжигатели. Следует обратить внимание на самые эффективные смеси.

Какие бывают обертывания

Медовые обертывания. Для таких обертываний применяется мед как самостоятельный продукт или же смешанный с другими ингредиентами. Прекрасных результатов можно добиться, сочетая мед с эфирными маслами цитрусов, с горчичным порошком, с молоком. Следует знать, что не нужно укутываться чем-то поверх пленки — при нагревании мед теряет полезные свойства. Глиняные обертывания. Они очень эффективны в борьбе с растяжками. Для процедуры лучше использовать белую или голубую глину. К ней добавляются эфирные масла, а если сочетать ее с водорослями, то результат не заставит долго ждать. Обертывания с перцем. Это настоящая жгучая смесь, активизирующая расщепление подкожных жиров. Следует смешать красный перец с корицей, добавить к смеси оливковое масло, нанести на тело и ждать результатов. Кофейные обертывания. Настоящая классика проводить процедуры для тела с использованием кофе. Здесь может применяться как свежемолотый, так и кофейная гуща. Состав можно дополнить несколькими каплями апельсинового эфира. Ранее эксперты назвали эффективные чаи для похудения.