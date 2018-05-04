Полезные сочетания продуктов. ПП: здоровое и сбалансирование питание

Самые полезные сочетания продуктов по версии главного бегового журнала Runner’s World.

Арбуз + сыр фета

АрбузВ мякоти арбуза содержится клетчатка, пектины, гемицеллюлоза, витамин В1, В2, С, РР, фолиевая кислота, провитамина А, каротин, марганец, никель, железо, магний и калий. Сыр фетаСыр фета богат ценными минеральными веществами, особенно железом и кальцием. В составе так же присутствуют витамины B12, B6, селен и цинк.

Как работает сочетание?

Арбуз и сыр фета — идеальное сочетание ликопина и жира, которым равно как и белком богат сыр. Магия исключительно в том, что столь необходимый организму ликопин лучше усваивается при употреблении жиров.

Яйца + шпинат

Яйцо куриноеВ курином яйце можно найти полный список необходимых для организма витаминов, микро— и макроэлементов, аминокислот. В яйцах присутствуют: калий, магний, кальций, фосфор, натрий, железо, цинк, сера, хлор, йод, медь, марганец, бор, кобальт и молибден. Среди витаминов в яйце особо выделяются витамины группы В, а также витамин А, С, Е, D, РР, Н, К и другие. ШпинатВ состав шпината входят: сахара, клетчатка, жиры, белки, углеводы, бета-каротин. Витамины: группы В, РР, А, Н, С, Е. В нем много минеральных веществ, таких как: селен, кальций, марганец, магний, медь, натрий, цинк, калий, фосфор.

Как работает сочетание?

Яйца и шпинат — сочетание, которое помогает ускорить процесс усваивания витамина E — важнейшего антиоксиданта для бегунов.

Фасоль + томаты

ФасольВ фасоли содержатся практически все минералы и вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности организма: легко усваиваемые (на 75%) белки, по количеству которых плоды фасоли близки к мясу и рыбе, различные кислоты, каротин, витамины С, B1, В2, В6, РР, множество макро— и микроэлементов. ТоматыПомидор не только обладает прекрасными вкусовыми качествами, но и содержит большое количество полезных и целебных свойств. В них содержится большое количество разнообразных витаминов, таких как В1, В2, В3, В6, В9, Е, но большей степени преобладает витамин Е.

Как работает сочетание?

Сочетание фасоли и томатов помогает предотвращать склеивание тромбоцитов в крови.

Стейк + розмарин

Стейк и розмарин — в мясе есть важные витамины B и железо, но жарка приводит к возникновению канцерогенов. Розмарин действует как своего рода антидот, он предотвращает их образование и содержит антиоксиданты.

Фрукты / ягоды + тёмный шоколад

Фрукты/ягодыВ зависимости от выбранного фрукта. Тёмный шоколадГорький шоколад против старения: в нём содержится большое количество какао-бобов, что делает его чемпионом по содержанию антиоксидантов. Антиоксидантов в нём даже больше, чем в красном вине или зелёном чае, они нейтрализуют свободные радикалы и тем самым обеспечивается нормальная работа сердца и не допускается преждевременное старение клеток организма.

Фрукты/ягоды и тёмный шоколад: бегунам, спортсменам, да и всем людям, нужно железо, и частая причина хронической усталости — его недостаток. Железо содержится в тёмном горьком шоколаде, но усваивается в свою очередь оно за счёт витамина C.

Ешьте вкусную и сбалансированную пищу! Пусть еда станет не только источником энергии, но и источником вдохновения!