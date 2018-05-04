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122-килограммовому регбисту посоветовали обуздать свою любовь к картошке
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122-килограммовому регбисту посоветовали обуздать свою любовь к картошке 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
У регбиста клуба «Лейнстер» и сборной Ирландии Тадга Ферлонга обнаружилась зависимость от картофеля. Об этом рассказал диетолог клуба Дэниэл Дэви, слова которого приводит издание Balls.
«Тадг Ферлонг любит картошку. Он может съесть по шесть-десять штук. Так что я должен говорить ему, что он есть слишком много картошки. Ее можно употреблять в день игры, потому что картошка — хороший источник энергии. Но когда ты сидишь на диване, тебе не нужно есть по десять картофелин. У Ферлонга что-то типа картофельной зависимости», — рассказал Дэви.
Диетолог отметил, что Ферлонг — ценитель еды. По его словам, если поставить перед регбистом тарелку с вкусным блюдом, он им насладится, даже если в нем нет картошки.
25-летний Ферлонг начал взрослую карьеру в ноябре 2013 года. При росте в 185 сантиметров вес спортсмена составляет 122 килограмма.
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