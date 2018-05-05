У 122-килограммового регбиста обнаружили «картофельную зависимость»

Спортивный диетолог регбийного клуба «Лейнстер» Дэниэл Дэви отметил повышенную склонность к потреблению картофеля и ирландского игрока Тадгы Ферлонга, передает "Советский спорт"

"Тадг Ферлонг любит картошку. Он может съесть по шесть-десять штук. Так что я должен говорить ему, что он ест слишком много картошки. Ее можно употреблять в день игры, потому что картошка — хороший источник энергии. Но когда ты сидишь на диване, тебе не нужно есть по десять картофелин. У Ферлонга что-то типа картофельной зависимости", — цитирует диетолога издание Balls.

Специалист также подчеркнул повышенный аппетит у регбиста. Вес Ферлонга составляет 122 килограмма при росте в 185 сантиметров.