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У 122-килограммового регбиста обнаружили «картофельную зависимость»
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У 122-килограммового регбиста обнаружили «картофельную зависимость» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Спортивный диетолог регбийного клуба «Лейнстер» Дэниэл Дэви отметил повышенную склонность к потреблению картофеля и ирландского игрока Тадгы Ферлонга, передает "Советский спорт".
"Тадг Ферлонг любит картошку. Он может съесть по шесть-десять штук. Так что я должен говорить ему, что он ест слишком много картошки. Ее можно употреблять в день игры, потому что картошка — хороший источник энергии. Но когда ты сидишь на диване, тебе не нужно есть по десять картофелин. У Ферлонга что-то типа картофельной зависимости", — цитирует диетолога издание Balls.
Специалист также подчеркнул повышенный аппетит у регбиста. Вес Ферлонга составляет 122 килограмма при росте в 185 сантиметров.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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