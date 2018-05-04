Здоровье зубов: что нельзя есть и пить?

Существует тесная связь между тем, что мы едим и здоровьем наших зубов. Плохая еда может вызвать кариес и привести к различным видам серьезных заболеваний десен, которые могут привести к выпадению зубов (имеет место при пародонтозе). МедикФорум решил собрать советы для ухода за полостью рта.

Как ухаживать за полостью рта Рот похож на экосистему, которую постоянно нужно держать в идеальном балансе без изменения. Чтобы добиться этого, нужно поддерживать хорошую гигиену полости рта и скрупулезно контролировать выбор блюд и напитков. Недостатки магния, цинка, железа, марганца, селена и витаминов С и Е могут вызвать гингивит и пародонт.

От каких продуктов лучше отказаться?

Какие продукты мы не должны пропустить, если мы хотим сохранить красоту и благополучие наших зубов без изменений? Прежде всего, это молоко и молочная продукция, потому что они содержат много кальция. Не стоит забывать чистить зубы после еды, чтобы избавиться от остатков лактозы и сахара, которые остаются на эмали и «кормят» бактериальную флору в полости рта. Все листовые овощи, такие как шпинат и салат, стимулируют слюну и помогают очищать полость рта. Хрустящие фрукты, например, яблоки, а также лесные ягоды, содержат антибактериальные вещества, которые уменьшают налет на 80% (они без сахара). Сельдерей и морковь также хорошо удаляют зубной налет, редис, помидоры, кресс-салат и вишня содержат фтор, которые укрепляет зубную эмаль. Белки являются фундаментальным соединением структур, которые поддерживают рот: белое мясо, рыба и бобовые, фасоль в частности, содержат железо и магний, что очень полезно для здоровья наших зубов и десен. Макаронные изделия и хлеб увеличивают отложение налета и образование зубного камня. Бокал красного вина за обедом также может помочь сохранить нашу улыбку в форме, потому что он богат полифенолами, которые способны предотвратить бактерии от прилипания к поверхности зубов.

Что вредит зубам?

Все продукты имеют определенный уровень кислотности (рН), которые могут ослабить тонкий защитный слой, покрывающий зубы. Некоторые, однако, очень опасны для здоровья наших зубов: цитрусовые, богаты витамином С, который защищает десны, но они также содержат лимонную кислоту, абразивная для эмали. Это не значит, что мы должны избегать их, хотя, как раз наоборот, потому что их питательные вещества настолько ценны, что они необходимы для нашего ежедневного рациона. Все, что мы должны сделать, прополоскать рот после употребления цитрусовых. Истинный угрозой благополучия нашего рта являются газированные и энергетические напитки, которые, в силу их сладкого содержания, имеют разрушительное действие на дентин и пульпы. То же самое касается уксуса и, согласно последним исследованиям, пиво, которое наносит ущерб зубной эмали. Люди, которые регулярно потребляют эти виды напитков (что не рекомендуется), должны использовать специальную зубную пасту, которая может защитить и восстановить внешнее состояние зубов. Ранее ученые рассказали, как чай поможет сохранить здоровье зубов.