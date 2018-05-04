Использование масла герани в косметических и лечебных целях

Масло герани получают в результате перегонки из растения Pelargonium graveolens, которое обычно называют розовой пеларгонией. Масло дистиллируют с использованием процесса паровой дистилляции для извлечения соединений из листьев и стеблей. Масло используется в ароматерапии для регулирования настроения. В средствах для кожи и косметике это масло используется для придания цветочного аромата, а также из-за его многочисленных лечебных свойств. МедикФорум решил выяснить, как масла действуют на организм.

Чем полезно масло герани?

Вяжущие свойства масла герани подтягивают клетки кожи и другие ткани тела, улучшая эластичность и внешнего вида кожи. Оно используется в кремах для кожи и комбинированных масляных смесях, а также добавляется в специальные сауны для лица, чтобы очистить и стянуть поры. Масло из герани стягивает кожу вокруг мелких ран и ссадин, останавливая несильное кровотечение. Обладая антимикробными и антибактериальными свойствами, масло герани действует как антисептик на открытых ранах и повреждениях кожи. Масло можно развести в антисептическом растворе или добавить в лечебный крем для предотвращения инфекций. Гераневое масло заживляет мелкие рубцы и уменьшает появление серьезных шрамов. Оно действует как ранозаживляющее средство, сокращая время заживления и уменьшая риск рубцевания. Гераневое масло является также общеукрепляющим мочегонным средством, используемым для укрепления организма и выведения токсинов из системы. Масло улучшает функционирование органов, регулирующих выработку гормонов, системы кровообращения, мышечной и дыхательной системы. Действуя, как мочегонное средство масло герани выводит токсины. Перед внутренним применением эфирных масел нужно проконсультироваться со специалистом для определения правильной дозировки. Эти масла являются сильными и иногда токсичными даже в небольших количествах.

Как использовать масло?

Острый аромат гераневого масла действует, как естественный репеллент от насекомых. При употреблении внутрь масло действует как глистогонное средство, очищая организм от внутренних паразитов. Внешних паразитов, например, блох, клещей и головных вшей, можно вывести разведенным маслом герани. Ароматерапевты используют это ароматное масло для стимуляции работы мозга. Масло используется для возвращения пациентов в сбалансированное состояние, когда они испытывают депрессию или подавляющие эмоции. Богатый цветочный аромат масла герани делает его популярным дополнением к духам и дезодорантам. Запах масла может быть разным в зависимости от условий выращивания и сорта растений. Ранее эксперты рассказали о пользе цветочной воды для человека.