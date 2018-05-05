Экспресс-детокс в домашних условиях: как быстро привести себя в форму

Ванна с морской солью и эфирными маслами Цель: расслабление Добавьте в ванну с теплой водой 150-200 г морской соли, 7-10 капель эфирного масла розмарина или кедра и просто полежите в ней 20-30 минут. Морская соль и эфирные масла выводят лишнюю жидкость из организма, ускоряют обмен веществ, снимают мышечное напряжение и усталость. Попробуйте элементы медитации — закройте глаза, сосредоточьтесь на ощущении тепла, плотности воды, запахе масел. Детокс-маска для лица Цель: очищение При общей интоксикации организма кожа лица страдает больше всего. Ведь на нее, помимо прочих негативных факторов, напрямую воздействуют инсоляция, пыль, сухость воздуха, различные загрязнители. Если вам нужно выбрать детокс-средство для кожи лица, а времени нет, то отдавайте предпочтение глине. Это не ультрамодное, но по-прежнему действенное средство, так как даже за один сеанс маски из различных сортов глины (белая, розовая, голубая, красная) не только очищают и мягко скрабируют, но и способствуют заживлению мелких ран, снимают воспаление и улучшают тургор кожи. При этом процесс не занимает много времени — от пяти (для сухой кожи) до двадцати минут (для жирной), примерно раз в неделю. Самомассаж щеткой для тела Цель: взбодриться и активировать метаболизм Процедура, проводимая регулярно (пару раз в неделю), улучшает микроциркуляцию и способствует детоксикации кожи. Проводить массаж необходимо перед душем, по сухому телу. Используя щетку из люфы или другого натурального волокна, массируйте кожу твердыми круговыми движениями, поднимаясь снизу вверх, избегая нежных участков кожи на шее и лице. Можете продолжить массаж и стоя под душем. Закончите водные процедуры холодным обливанием, которое стимулирует приток крови к поверхности кожи. Детокс разума Цель: расслабление, сосредоточение Стремитесь к пятнадцатиминутной медитации в день. Если вы не знаете, как медитировать, попробуйте диафрагмальное дыхание: положите ладони на низ живота; вдохните через нос, считая медленно до трех или четырех, живот при этом выпячивается. Выдохните медленно, втягивая при этом живот. Делайте это в течение 15 минут ежедневно. Даже бизнес-издания дают советы медитировать постоянно — появляется все больше научных свидетельств, подтверждающих связь медитации с карьерными успехами. Контроль водно-солевого баланса Цель: поддержание электролитного баланса, выведение токсинов, нормализация пищеварения Ежедневно выпивайте не менее двух литров жидкости. Это основа детоксикации, а также сохранение молодости кожи. Лучше всего для детоксикации подходит чистая питьевая вода, свежий овощной сок и травяной чай — в эти напитках нет сахаров и кофеина, так что без изменений остаются уровни инсулина и кортизола. День на алкалиновой диете Цель: улучшение кислотно-щелочного баланса тела В течение дня необходимо есть термически обработанную ощелачивающую пищу. Примерный вариант: теплый суп-пюре из зеленых овощей три раза в день, а также два литра чистой питьевой воды без газа. Объем порции — 200 мл. Даже один разгрузочный день в неделю поможет существенно уменьшить накопления солей, повысить сопротивляемость тела инфекциям и улучшить работоспособность. Фото: Shutterstock