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Салат с цыпленком, моцареллой и печеной сливой
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Салат с цыпленком, моцареллой и печеной сливой 

Passion.ru 33 минуты назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
куриное филе без кожицы — 100 г  слива — 70 г  микс салатов + базилик и экстрагон — 30 г  оливковое масло для заправки — 5 г  соль — 1 г  перец — 1 г  моцарелла гальбани — 20 г  Приготовление сливы:
тростниковый сахар — 30 г  палочка корицы
анис — 2 звездочки
тимьян — 2 г  перец чили (сладкий, тайский) — 4 г  Приготовление:
На сковороду засыпать сахар, на сахар положить срезом сливу (без кости), добавить все ингредиенты и на медленном огне выпарить до получения сока из сливы. Слегка вытушить, чтобы слива стала немного мягкой.
Приготовление куриного филе:
Филе курицы подмариновать, добавить соль и перец по вкусу, оливковое масло, тимьян, разрезать пластинами и обжарить на сковороде до готовности. Советуем обжаривать цельное филе, чтобы при подаче курица была более сочная. Обжарить до появления румяной корочки сверху. При подаче разрезать.
Приготовление салата:
Микс салатов заправить оливковым маслом, добавить соль и перец по вкусу. На тарелку выложить курицу, сверху на курицу положить сливу, затем микс салата, финально выложить моцареллу, добавить соль и перец по вкусу. При подаче не перемешивать.
Фото: архив ресторана
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