Семена льна: польза и вред

Лен — растение, которое нашло применение во многих сферах жизни человека. Из стеблей получают ткань, которая используется повсеместно в быту. Льняная ткань отличается высокими показателями прочности и износостойкости, она экологически безопасна.

Также из растения получают ценное масло — диетический продукт, богатый полезными жирами и большим количеством полезных веществ. Уникальными по своему составу и действию являются также семена льна, польза и вред которых будет рассмотрена нами в этой статье.

Химический состав семян льна

Семена льна — один из самых используемых в истории человечества продуктов. Уникальность его в том, что по своему химическому составу он не уступает мясу по содержанию белка, поэтому эти семена в периоды дефицита мясной пищи использовали для восполнения недостатка белка. Белок семени льна содержит практически все незаменимые для организма человека аминокислоты. Например, это такие аминокислоты как лейцин, лизин, валин и другие.

В составе семян обнаруживаются и полисахариды — сложные углеводы, которые организм человека использует как источник энергии.

Обнаружить это легко: если замочить семена водой, то можно увидеть бесцветную слизь, которой они покроются. Это и есть углеводы. При этом крахмал в составе семян отсутствует.

В состав семян также входят полиненасыщенные жирные кислоты — это полезные жирные кислоты, необходимые для здоровья человека. Уникальность семян в том, что они практически не содержат насыщенных кислот — это нежелательные для рациона человека жиры. Семена богаты Омега-3 кислотами, которые полезны тем, что способствуют выведению из организма вредного холестерина. Также линолевая кислота (Омега-3) способствует стабилизации кровяного давления, снятию спазмов сосудов, снижает риск сердечных заболеваний.

Семена льна служат хорошей альтернативой рыбы и морепродуктов тем, кто по каким-то причинам исключил их из своего рациона.

Полезные свойства семян льна

Семена льна обладают очищающим действием: они способствуют связыванию и выведению тяжелых металлов из организма, выводят паразитов и продукты их жизнедеятельности. Они уникальны тем, что содержат больше полиненасыщенных жирных кислот, чем, например, рыбий жир, а ведь эти кислоты необходимы для полноценного развития молодого организма, для слаженной работы всех систем взрослого организма.

Так, Омега-3 кислоты незаменимы для сердечнососудистой системы. Они обладают разжижающим кровь действием, а это — профилактика сердечных заболеваний, а также тромбоза, атеросклероза.

У тех, кто употребляет много углеводистой пищи (речь идет о простых углеводах), часто наблюдается дефицит микроэлемента селена. А этот элемент очень важен для здоровья сердечносудистой системы, также он снижает риск онкологических заболеваний.

Много в семенах калия, что делает их прекрасным средством для восполнения недостатка калия. Более того, по содержанию этого элемента они обходят даже бананы. Масло, содержащееся в семенах, уменьшает содержание в крови «плохого холестерина», улучшает эластичность сосудов.

Польза семян для кишечника и желудка

В составе семян много клетчатки, поэтому они помогают тем, кто страдают хроническими запорами. Благодаря клетчатке улучшается работа кишечника, восстанавливается его слизистая. Бесцветная слизь, которая покрывает семена при их погружении в воду, обладает обволакивающим на слизистую действием, поэтому они благотворно влияют на желудок и кишечник, незаменимы при лечении язвы желудка и гастрита.

Слизь семян уменьшает воспалительные процессы слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, а поскольку она препятствует всасыванию веществ, принятых внутрь, то помогает при отравлениях, увеличивает время действия лекарственных препаратов.

Обратите внимание, что для того, чтобы сохранить в сырье максимальное количество полисахаридов, их нежелательно измельчать. Поэтому настой семян со слизью делайте из цельного сырья.

Вредя семян льна

Говоря про семена льна, в чем их польза и вред, следует заметить, что противопоказаний к приему семян как таковых нет. Однако есть определенные рекомендации по их применению. Так, следует учитывать, что в этом продукте высоко содержание полиненасыщенных жирных кислот, поэтому, употребляя его в большом количестве, можно превысить их рекомендуемую суточную норму и нагрузить печень большим количеством жира.

Не следует принимать в пищу семена, которые изменил вкус. Так, например, если вы чувствуете специфический запах и вкус прогорклости, то не стоит употреблять такие семена. Измельчать их рекомендуется перед непосредственным принятием в пищу, чтобы они не окислились.

Как употреблять семена

Теперь рассмотрим, как принимать для кишечника и желудка семена. Употреблять их можно с кефиром, в виде отвара, настоя, киселя. Например, если вы придерживаетесь диеты, рекомендованной при больном желудке, то семена с кефиром можно принимать на завтрак: для этого 1 чайную ложку добавляют к 100 мл кефира и выпивают натощак.

Как принимать для кишечника и желудка для их очищения? Для этого можно сделать отвар — он способствует очищению организма, улучшает состояние кожи. Для приготовления отвара 1 столовую ложку сырья заливают 0,5 литра кипятка, варят в течение 30 минут на слабом огне. После чего отвар необходимо остудить, выпивать теплым натощак два раза в день.

Для очищения кишечника, а также для снятия воспаления слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта можно сделать настой, обладающим обволакивающим действием. Для этого 3 столовые ложки сырья засыпают в термос и заливают кипятком.

Настаивать необходимо в течение трех часов, после чего процедить и отжать жмых. Настой принимать перед едой за 30 минут.

При лечении гастритов, язвенной болезни, запоров, кишечных расстройство помогает кисель. Он готовится по принципу настоя — 1 столовую ложку сырья заливают 0,5 литра кипятка, но настраивать следует в течение 8 часов. В получившийся кисель можно добавить мед. Однако этот напиток не рекомендуется принимать при острой стадии панкреатита.