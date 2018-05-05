Киви: польза и вред

Экзотическую ягоду киви, обладающую интересным смешанным вкусом: клубники, малины, крыжовника и огурца, можно купить в любом супермаркете.

Кто-то ее употребляет в чистом виде, кто-то добавляет в качестве ингредиента в разные блюда. Самое время узнать о пользе и вреде киви для организма.

Что содержится в ягоде

Клетчатка.

Антиоксиданты.

Пектин.

Растительный белок.

Фолиевая кислота.

Бета-каротин.

Флавоноиды.

Людям, страдающим гипертонией, рекомендуется ввести киви в свой рацион. Регулярное употребление поможет понизить кровяное давление. В этой ягоде, содержится дневная норма витамина С.

Польза для организма

Киви способствует выводу из организма плохого холестерина и помогает избавиться от тяжести в желудке. Ягоду рекомендуется принимать при болезнях почек. Киви помогает избавиться от лишних килограммов. Большое содержание клетчатки и кислоты, выводят избыток воды из организма и сжигают жиры. Неправильная диета, не лучшим образом сказывается на здоровье человека из-за нехватки витаминов. С киви вы будете худеть, не нанося вред себе.

Экзотическая ягода содержит кальций и фосфор. Все это необходимо для красоты волос, зубов и костей.

Чему способствует регулярное употребление киви:

Улучшению умственной работоспособности;

Укреплению иммунитета;

борьбе с простудными заболеваниями;

очищению организма от токсинов и шлаков;

нормализации обмена веществ;

повышению энергии.

Сам собой напрашивается вопрос: сколько можно съедать этой ягоды, чтобы не нанести вред организму?

Чувство меры необходимо во всем. Для взрослого человека 3 штуки в день вполне достаточно. Больше, это уже перебор. Употребление ягоды за полчаса до еды, улучшит аппетит.

Польза киви для женщин

Менструальный цикл, климакс, детородная функция, все это отличает женский организм от мужского. В определенные периоды, у прекрасной половины человечества меняется гормональный фон, и обостряются хронические заболевания. Нарушение нервной системы приводит к стрессам и резким перепадам настроения. Чтобы справиться с этой проблемой, организму необходимы витамины и микроэлементы. В киви все это есть в достаточном количестве. Самочувствие заметно улучшится, если съедать два плода в день.

Польза для организма женщины этим не ограничивается. Будущие мамы отметили: ежедневное употребление киви, помогает при токсикозе, снижает тошноту и нормализует работу кишечника.

Но для начала, нужно съесть половинку плода и прислушаться к своим ощущениям. Если нет высыпаний на коже, отечности на языке, смело можно кушать «китайский крыжовник». Это второе название экзотической ягоды.

Польза киви для мужчин

Согласно статистике, мужчины, чаще женщин подвержены инфарктам и инсультам. Киви укрепляет сердце, иммунную систему и способствует предотвращению стресса. Так что, сильной половине человечества тоже не стоит отказываться от употребления вкусной ягоды. Это далеко не все полезные свойства киви. Польза для организма мужчин очевидна. Возрастные изменения приводят к закупориванию сосудов, вследствие чего мужская сила ослабевает. Экзотический плод, способствует улучшению кровообращения, повышая потенцию и либидо.

По утверждениям медиков, киви снижает риск возникновения онкологических заболеваний, уничтожая «клетки мутанты».

Противопоказания

Мы выяснили, что в киви очень много полезных веществ, однако, не обошлось без противопоказаний. Его нельзя употреблять людям, с диагнозом язвы желудка или гастрита. В некоторых случаях употребление киви может вызвать аллергическую реакцию. Поэтому впервые пробовать этот продукт надо осторожно. Ребенку можно съесть четвертинку плода, а взрослому человеку половинку.

Если через два часа нет никаких высыпаний на коже, значит, все в порядке, можно спокойно наслаждаться вкусом киви и обогащать организм полезными веществами.

Польза киви для детей

Детям, начиная с 2-х лет, киви давать можно. Исключение составляют случаи, когда у ребенка наблюдаются аллергические реакции. Врачи рекомендуют ввести киви в рацион ребенка. Особенно это касается тех, кто постоянно раздражителен и подвержен стрессам. Дети, регулярно употребляющие эту ягоду, меньше болеют астматическим бронхитом. Это не красивая сказка, а доказательства ученых. Но здесь не обошлось без некоторых особенностей.

Включать киви в питание нужно аккуратно и только тогда, когда пищеварительная система налажена, и малыш уже кушает все.

Употребление киви при диабете

При данном заболевании, следует осторожнее относиться к употреблению продуктов и фруктов, содержащих сахар. В «китайском крыжовнике» он тоже есть. Но ученые сошлись во мнении, что киви гораздо полезнее других фруктов из-за клетчатки, регулирующей уровень глюкозы в крови. Это очень важно при диабете 2 типа. Ягода богата энзимами, сжигающими жиры, что очень полезно при избыточном весе.

При диабете люди во многом ограничены. Им приходится отказаться от сладостей, фруктов, что нередко вызывает стресс организма. Ведь он лишен витаминов и микроэлементов. Киви, восполняет все эти потери, так что, несмотря на наличие сахара, употреблять плоды киви разрешается. Тогда такие проблемы, как:

запоры;

сердечно сосудистые заболевания;

тяжесть в желудке, будут беспокоить гораздо реже.

Как правильно кушать киви, чтобы получить больше пользы

Большинство из нас едят киви неправильно, выбрасывая самое ценное. Оказывается, в кожуре полезных свойств больше, чем в мякоти. Съедая плод целиком, мы снабжаем организм антиоксидантами, тем самым сохраняя красоту, замедляя процесс старения. Нехватка витаминов, особенно ощутима зимой. Калий, витамин C — все это есть в кожуре киви.

Многие недоумевают, как можно его употреблять, предварительно не очистив от ворсистой поверхности? Способ есть. Для начала, нужно киви хорошо помыть и аккуратно снять волоски ножом для чистки овощей, или протереть бумажным полотенцем.

Как выбрать киви

На уличных прилавках киви покупать не стоит. Ягода может быть обработана химикатами. Обращайте внимание на внешний вид продукта. Лучше отдавать предпочтение упругим плодам, но не каменным. При нажатии на них, не должно оставаться вмятин. Осмотрите плодоножку, она должна быть сухой, без каких-либо повреждений. Плоды хорошего качества обладают ненавязчивым, свежим фруктовым ароматом.

Откажитесь от покупки, если:

Плод переспевший. Он может быть испорчен.

Поверхность покрыта белым пухом. Это первый признак гниения.

От ягоды исходит неприятный винный запах.

Темные точки и пятна на поверхности.

Влага в области подножки.

Налет похожий на пыль, это может свидетельствовать о плесени.

Плод липкий на ощупь. Скорее всего, он обработан специфическими веществами, для продления срока хранения и придания товарного вида.

Хороший плод должен быть твердым, сухим, и без видимых повреждений. Форма зависит от сорта киви. Она может быть овальной, круглой или удлиненной. Лучше взять упругий плод, чем переспевший. Через несколько дней, он дозреет дома. Не дожидайтесь, пока плод станет слишком мягким, это может привести к тому, что он просто-напросто сгниет.