Как отбелить тюль в домашних условиях

Воздушные гардины из белого прозрачного тюля остаются классикой оформления окон на протяжении многих лет. Независимо от материала изготовления оконные занавеси со временем теряют свою белизну под воздействием солнца, пыли, ржавчины и солей воды для стирки. Покупка новых качественных штор дело недешевое, как и стирка их в условиях химчистки.

Огорчаться не стоит, существует множество домашних недорогих средств, которые помогут справиться с задачей без особых затрат финансов и времени. Опытные хозяйки с удовольствием делятся секретами о том, чем отбелить тюль от серости в домашних условиях.

Химические отбеливатели

Первое слово о средствах для отбеливания, которые можно приобрести без проблем в любом отделе бытовой химии. Этим способом можно воспользоваться не более одного раза и то не желательно. Дело в том, что такие препараты разрушают нежную структуру тюля, особенно из натуральных волокон, и приводят в скором времени к сильному пожелтению, которое вывести очень сложно.

В теплой воде разводят любой стиральный порошок или жидкое средство для стирки, и добавляют к раствору от трех до пяти столовых ложек обычной кухонной поваренной соли. Тюль замачивают на период не менее 3 часов, в идеале — на ночь. При желании можно еще простирнуть занавеску в машине обычным режимом, или прополоскать сразу после замачивания. Для закрепления результата в воду для полоскания от порошка можно еще добавить соли.

Единственный недостаток этого способа — длительное время для вымачивания.

Синька

Подсинивают таким образов уже предварительно выстиранный тюль. Процедуру можно проводить как вручную, так и в машине-автомате.

При ручном полоскании после стирки занавеску окунают в подготовленный раствор синьки. Пропорция: половина чайной ложки средства на ведро воды. Второе полоскание — без синьки. Штору сразу же встряхивают и развешивают.

При стирке в машинке-автомате небольшое количество синьки добавляют в отдел для кондиционера.

Минус метода — не размешанные тщательно частицы синьки могут образовать разводы или пятна. По этой причине ручное ополаскивание более надежное.

Зеленка

Для приготовления раствора 5-10 капель бриллиантового зеленого отстаивают в стакане воды, затем тщательно процеживают через марлю и смешивают с 10 л теплой воды. Чистый тюль замачивают в подготовленной жидкости 5 минут, постоянно переворачивая ткань.

Минус: неправильно приготовленный раствор с осадком может испортить ткань зелеными пятнами.

Перекись и нашатырь

Этот способ действует очень хорошо, но только для тюля из натуральных тканей. Пропорции смеси для отбеливания: 1 ст.ложка нашатырного спирта, 2-3 ложки перекиси водорода на ведро горячей (50 — 60о) воды. Чистую штору замачивают в тазу на 30 минут, после чего тщательно выполаскивают и легко отжимают.

Крахмал

Накрахмаливание не только делает нежные гардины белее, но еще прибавляет им блеск и стойкую форму.

Для крахмаления заваривают клейстер, как кисель, из расчета на каждый литр воды — 1 столовая ложка крахмала.

Нужно проследить, чтобы в полученном растворе не было комочков. Тюль после стирки замачивают в крахмальной воде на 5-6 часов, сушат без отжима.

Марганцовка и хозяйственное мыло

Эти средства в сочетании оказывают неожиданно блестящий и долговременный результат. Тюлевые шторы стирают в мыльном растворе с добавлением марганцовки, предварительно выдержав в течение получаса.

Для раствора мыло натирают на терке и заливают кипятком. Несколько кристаллов марганца размешать в отдельной посуде и влить к мылу в таком количестве, чтобы вода стала чуть розовой.

Недостаток: почему-то марганцовка исчезла из аптек.

Лимонная кислота

Пакетик лимонной кислоты добавляют к полосканию для профилактики при стирке относительно новых штор. Можно использовать в стиральной машине. Внимание! Лимонная кислота в стиралке смывает все залежи ржавчины и минеральных отложений, поэтому перед стиркой тюли лучше прочистить предварительно машинку.

Аспирин

Для отбеливания достаточно растворить в 5 литрах теплой воды 4 таблетки обычного аспирина. Занавески замочить не менее, чем на 3 часа, и постирать обычным способом.

Внимание! Шипучий аспирин для этой цели не годиться, он содержит добавки, которые только добавляют желтизны.

Кипячение

Это бабушкин метод, при котором ткани отбеливали, вываривая их в тазу с мылом или порошком не менее часа. При ручном кипячении за таким «варевом» нужно постоянно наблюдать.

Современная техника приходит на помощь и в этом случае: в стиральных машинах автоматического типа есть функция стирки на высоких температурах — это и есть то самое вываривание.

Минус метода — нежелательно для капроновых штор.

Сильная серость на шторах

Отбелить тюль, который посерел от времени уже давно, можно в несколько этапов: кипячение с добавлением лимонной кислоты, замачивание и стирка с перекисью водорода и нашатырем, вымачивание в соли, крахмаление и подсинивание.