Как почистить золото в домашних условиях

Со временем ювелирные изделия из драгоценных металлов тускнеют, теряют свое сияние. Чтобы вернуть им первоначальную красоту, их необходимо периодически очищать от скопившихся на поверхности загрязнений. Некоторые люди предпочитают отдавать украшения ювелирам.

Однако есть множество способов, как почистить золото в домашних условиях. Эти быстрые и эффективные методы не требуют приобретения специальных средств. Достаточно заглянуть в аптечку или кухонный шкаф, чтобы подобрать необходимые очищающие компоненты.

Средство для мытья посуды

Моющее средство для посуды или обычно жидкое мыло есть в доме у каждой хозяйки. С их помощью можно избавиться не только от жира или следов грязи, но и почистить золото.

Сделать это очень легко:

Набрать в маленькую кастрюльку 250 миллилитров воды.

Застелить дно чистой тканью.

Добавить 5 миллилитров любого моющего средства. По желанию можно взять жидкое мыло.

Выложить в емкость золотые украшения.

Поставить кастрюльку на конфорку, довести воду до кипения.

Прокипятить драгоценности около 10 минут.

Промыть золото под проточной водой.

Насухо вытереть мягкой тканью.

Это очень простой способ, не требующий физических усилий. Если же вы хотите в прямом смысле слова приложить руку к очистке любимой цепочки, колечка или сережек, кипятить украшения не нужно.

Просто замочите их в мыльном растворе на несколько часов. Затем, возьмите старую зубную щетку с мягкими ворсинками и хорошенько пройдитесь по драгоценностям. В конце, промойте водой и вытрите насухо.

Привычная всем пищевая сода тоже неплохо удаляет частички грязи с золотых украшений. Нужно лишь следовать приведенным ниже рекомендациям:

В любой подходящей емкости застелить дно фольгой.

Выложить на дно драгоценности.

В 500 миллилитрах горячей воды растворить 50 грамм пищевой соды.

Вылить в тару с украшениями содовый раствор.

Накрыть сверху еще одним слоем фольги.

Оставить на ночь.

Промыть золото под струей проточной воды.

Удалить остатки влаги.

Если вам посоветовали натереть золото содой, с добавлением небольшого количества уксуса, лучше не пользуйтесь этой рекомендацией. Чем выше проба драгоценности, тем вероятнее, что такое механическое воздействие не только удалит все загрязнения, но и существенно поцарапает поверхность украшения.

Тем более не используйте этот метод при работе с украшениями, инкрустированными камнями. Даже уксусные испарения способны навредить некоторым минералам.

Нашатырный спирт

Если вы задаетесь вопросом, как почистить золото в домашних условиях, чтобы оно блестело, советуем использовать средства с нашатырным спиртом. Самый простой метод — обработать драгоценный металл нашатырем, тщательно прополоскать в теплой мыльной воде и аккуратно вытереть мягкой тканью.

Следующий рецепт также отличается простотой выполнения и качественным результатом:

Вскипятить 250 миллилитров воды.

Добавить 1 столовую ложку стирального порошка, жидкого мыла или средства для мытья посуды.

Влить 5 миллилитров нашатыря.

Мешать раствор до полного растворения всех компонентов.

Залить очищающей смесью украшения. Оставить на 2 часа.

Промыть драгоценности проточной водой.

Тщательно протереть мягкой салфеткой.

Этот раствор неплохо справляется с любыми видами загрязнений. Но усовершенствовать его можно, слегка изменив состав:

Соединить 250 миллилитров теплой воды, 5 миллилитров нашатыря, 30 миллилитров 30% перекиси водорода, половинку чайной ложки жидкого мыла.

Перелить жидкость в емкость из стекла, керамики или пластмассы.

В раствор выложить цепочки, браслеты, кольца, серьги.

Через 15 минут промыть украшения теплой проточной водой.

Досуха вытереть мягкой тканью.

Есть еще один довольно простой способ. Нужно соединить нашатырный спирт и плавленый мел (приготовлен из натурального мела, не содержит посторонних компонентов, не токсичен).

Проще говоря — это качественный школьный мел. Приготовленной смесью необходимо натереть драгоценности, а затем вымыть мыльной водой.

Соль или сахар

Даже если вы очень занятой человек и в вашем доме нет соды или нашатыря, поваренная соль точно найдется на кухне. Эта обязательная приправа к каждому блюду прекрасно очищает золото:

Половинку стакана горячей воды смешать с 50 граммами соли.

Перелить в узкий сосуд.

Поместить золото в емкость с солевым раствором.

Хорошо взболтать.

Оставить на всю ночь.

Промыть водой.

Достойную конкуренцию соли составит сахар. 30 грамм сладкого песка нужно растворить в 250 миллилитрах теплой воды. В раствор поместить украшения и выдержать 12 часов. Чтобы золото вновь засияло, достаточно тщательно прополоскать его в проточной воде и натереть мягкой тряпочкой.

Народные средства

Есть еще несколько необычных способов, которые помогут легко почистить золото:

разрезать пополам луковицу, тщательно натереть драгоценности местом среза. Через 3 часа промыть водой, высушить мягкой салфеткой;

при сильных загрязнениях обработать золото кусочком шелковой ткани, смоченным в растворе буры.

Прилагать усилия не нужно. Полировать украшения необходимо легкими движениями. В конце, ополоснуть, протереть мягкой тряпочкой:

грязь в труднодоступных местах поможет удалить обычный 9% столовый уксус. Его нужно налить в емкость, внутрь положить украшения, оставить на полчаса. По истечении этого времени, пройтись по золоту зубной щеткой с мягким ворсом. Промыть, просушить;

смешать мел, вазелин, измельченное на терке мыло. В полученную смесь добавить немного теплой воды и тщательно размешать. Сметанообразную пасту нанести на украшения. Смыть через 2-3 часа.

Матовое золото, в последнее время, пользуется большой популярностью. Но чистить его нужно более деликатными способами.

Такие изделия можно поместить в аммиачный раствор на 2 часа, затем, тщательно промыть и высушить.

Украшения с камнями

Камни могут быть твердыми и мягкими. Именно от их твердости зависит выбор способа очистки. К твердым относят бриллиант, рубин, сапфир, изумруд, циркон, александрит, топаз и другие. Они хорошо переносят воздействие нашатырного спирта, перекиси водорода и бензина. Можно даже поджечь спичку и протереть камень сгоревшей древесиной, чтобы он снова засиял всеми гранями.

Сложнее обстоят дела с мягкими камнями: жемчуг, бирюза, янтарь, опал, нефрит и другие. Им совершенно не подходят агрессивные методы с применением кислот, абразивных материалов и высоких температур.

Лучше всего сделать так:

хорошо натереть камень и золотое изделие специальной салфеткой для очков;

смочить мягкую тряпочку в мыльном растворе и протереть золото с камнем. Не забудьте сразу же просушить;

использовать для очистки медицинский спирт;

удалить грязь поможет смесь яичного белка и пива. Компоненты берите в одиноком количестве.

Кстати, влагу мягкие камни тоже не переносят. Поэтому никогда не замачивайте их даже в самом безопасном растворе. После удаления загрязнений обязательно вытирайте насухо мягкой салфеткой.

Чтобы золотые украшения долгие годы радовали великолепным сиянием, рекомендуется проводить чистку 1 раз в месяц. Желательно снимать кольца, цепочки, браслеты во время работы по дому. Хранить украшения необходимо в шкатулке, подальше от прямых солнечных лучей.