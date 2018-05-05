Японская диета на 14 дней: отзывы и результаты, таблица

Японская диета навевает мысли о стройных гейшах, которые поражают своей утонченностью. Если вы думаете, что меню японской диеты предложит вам изобилие роллов, суши, рисовой лапши, то вы ошибаетесь. О таких изысках придется только мечтать.

Японская диета считается одной из самых жестких, но результат, который обещают, минус 5 килограмм. Некоторым удавалось избавиться от 10 килограмм лишнего веса. Психологи и диетологи советуют, перед тем как сесть на данную диету, нужно морально подготовиться и постепенно уменьшить объем своего желудка, иначе придется не сладко.

Плюсы и минусы

У японской диеты имеются свои плюсы и их больше чем минусов:

Разнообразие. Спорный конечно момент, поскольку список разрешенных продуктов невелик по отношению к другим диетам, но все-таки и из них можно приготовить блюда, которые практически не будут повторяться на протяжении двух недель.

Голода вы чувствовать не будете. Несмотря на то, что разрешено в день употреблять всего 1200 калорий, меню вполне позволяет чувствовать сытость на протяжении всего дня. Главное, ложиться спать через 3-4 часа после ужина, иначе соблазн съесть что-нибудь на ночь будет велик.

Результат, которого можно добиться, соблюдая диету, продержится на протяжении долгих месяцев. Организм привыкнет к потреблению меньшего количества калорий, желудок уменьшится, а это значит, можно будет скинуть еще пару тройку килограмм после выхода из диеты. На это указывают и отзывы уже похудевших мужчин и женщин.

Как у любой монеты у японской диеты есть обратная сторона, которую можно причислить к минусам или недостаткам.

Питательных веществ в данной диете мало. Поэтому рекомендуется принимать витамины. Пренебрегая этим пунктом можно заметить, как ухудшаться ногтевые пластины и начнут ломаться и выпадать волосы.

Организм будет испытывать сильный стресс из-за резкого снижения потребляемых калорий.

У диеты есть противопоказания. Отказаться от японской диеты следует людям, которые имеют такие заболевания:

сердечно-сосудистой системы;

почек и печени;

если были замечены случаи авитаминоза, а также в организме не хватает минералов.

Для людей, которые ведут активный образ жизни и в данный период эмоционально не стабильны, лучше отказаться от снижения калорий в своем рационе.

Разрешенные продукты

К разрешенным продуктам япониской диеты относятся:

свежие фрукты кроме бананов. Желательно отдать предпочтение кислым яблокам грушам, вишне, черешне и лимону. Можно делать коктейли.

свежие овощи. Тут рекомендация одна, кушайте больше капусты, пока ее жуешь, расходуется больше калорий, чем от нее получаешь. Также можно морковь, кабачки или баклажаны;

сок из томатов. Не стоит покупать его, лучше отжать самостоятельно. В тетрапакетах содержится много соли, а она противопоказана.

овощи можно заправлять оливковым нерафинированным маслом первого отжима;

натуральная нежирная молочная продукция, а точнее, кефир и йогурт без добавок;

филе говядины;

филе куриное;

филе рыбное;

куриные или перепелиные яйца;

свежезаваренный натуральный кофе;

зеленый листовой чай без ароматизаторов и прочих добавок;

негазированная минеральная вода.

Запрещенные продукты

сладкие фрукты;

овощи кроме тех, которые входят в список разрешенных;

любое жирное мясо и рыба;

молоко, творог сливки;

полуфабрикаты покупные;

любые мучные и кондитерские изделия;

приправы, специи, соусы, соль;

алкоголь;

газировка.

Меню на 14 дней: 1 неделя

Понедельник

завтрак: чашка свежезаваренного кофе без сахара и молока.

обед: мелко нарубленная белокочанная капуста с 1 столовой ложкой оливкового масла, 2 отварных яйца и 1 стакан томатного сока.

ужин: 200 грамм филе рыбы приготовленной на пару.

Вторник

завтрак: чашка свежезаваренного кофе без сахара и молока, разрешено скушать 1 ржаной сухарь.

обед: 200 грамм филе рыбы приготовленной на пару и салат из капусты с 1 столовой ложкой оливкового масла.

ужин: 100 грамм филе говядины запеченное в духовке и 1 стакан кефира.

Среда

завтрак: чашка свежезаваренного кофе без сахара и молока. Ржаной сухарь.

обед: 2 средних кабачка запеченных в духовке. Можно с добавлением оливкового масла.

ужин: 200 грамм филе говядины запеченной в фольге. Капуста, порубленная изаправленная оливковым маслом, 2 отварных яйца.

Четверг

завтрак: морковь, натертая на терке с мелкими зубцами и приправленная сокомлимона.

обед: 200 грамм филе рыбы приготовленной на пару, 1 стакан свежего сока томата.

ужин: 200 грамм фруктов из разрешенного списка.

Пятница

завтрак: морковь, натертая на терке с мелкими зубцами и приправленная сокомлимона.

обед: 200 грамм филе рыбы приготовленной на пару, 1 стакан свежего сока томата.

ужин: 200 грамм фруктов из разрешенного списка.

Суббота

завтрак: чашка кофе без сахара и молока.

обед: 500 грамм филе курицы, запеченной в фольге. Салат из нарубленной капусты, натертой мелко морковки и 2 столовыми ложками оливкового масла.

ужин: 2 отварных яйца и мелко натертая морковь.

Воскресенье

завтрак: чашка зеленого чая без молока и сахара. Можно заменить, на черный листовой чай.

обед: 200 грамм запеченной в духовке филе говядины.

ужин: один из вышеперечисленных вариантов на свое усмотрение.

МЕНЮ НА 14 ДНЕЙ: 2 НЕДЕЛЯ

Понедельник

завтрак: чашка свежезаваренного черного кофе без сахара.

обед: 500 грамм запеченного в фольге филе курицы, капуста нарубленная мелко и натертая на мелкой терке морковь заправленные 2 столовыми ложками оливкового масла.

ужин: морковь, натертая на терке с мелкими зубцами и заправленная 1 столовой ложкой оливкового масла. 2 отварных яйца.

Вторник

завтрак: морковь, натертая на терке с мелкими зубцами и приправленная соком лимона.

обед: 200 грамм паровой рыбы, 1 стакан натурального томатного сока.

ужин: 200 грамм фруктов из разрешенного списка продуктов.

Среда

завтрак: чашка свежезаваренного черного кофе без сахара.

обед: 3 мелко натертых моркови приправленные 2 столовыми ложками оливкового масла, 1 кусочек сыра, 1 отварное яйцо.

ужин: 200 грамм фруктов из разрешенного списка продуктов.

Четверг

завтрак: чашка свежезаваренного кофе без сахара и молока, разрешено скушать 1 ржаной сухарь.

обед: 2 средних кабачка запеченных в духовке. Можно с добавлением оливкового масла.

ужин: 200 грамм запеченного филе говядины, 2 отварных яйца и нарубленная капуста с 1 столовой ложкой оливкового масла.

Пятница

завтрак: чашка свежезаваренного черного кофе без сахара.

обед: 200 грамм филе рыбы на пару, нарубленная капуста, приправленная 1 столовой ложкой оливкового масла.

ужин: 100 грамм филе говядины запеченной в фольге, 1 стакан кефира или натурального йогурта без добавок.

Суббота

завтрак: Чашка свежезаваренного черного кофе без сахара.

обед: Капуста, нарубленная и приправленная 1 столовой ложкой оливкового масла, 2 отварных яйца и 1 стакан натурального томатного сока.

ужин: 200 грамм филе рыбы приготовленной на пару.

Воскресенье

завтрак: чашка свежезаваренного черного кофе без сахара.

обед: 200 грамм филе рыбы на пару, нарубленная капуста, приправленная 1 столовой ложкой оливкового масла.

ужин: 200 грамм запеченной в духовке говядины и 1 стакан кефира или натурального йогурта без добавок.

Выход из диеты

Выходить из японской диеты, если вы придерживались всех 14 дней и питались строго по меню, следует аккуратно и соблюдая некоторые рекомендации.

Если начать сразу питаться, как и раньше, это сулит быстрым возвращением потерянных килограммов.

Полезные советы:

В день следует добавлять не более 1 продукта.

Размеры порции должны оставаться такими же, как и при диете.

После окончания 14-дневной диеты не употребляйте жирную, острую и кислую пищу.

Соль включайте в рацион постепенно малыми количествами.

Пейте воду во время диеты и после нее не менее 2 литров. Не берите в расчет выпитое кофе, чай, кефир и другие напитки.

Отзывы

Перед тем как сесть на диету, почитайте отзывы людей, которые уже сталкивались с ней. Вот о чем они пишут:

Маргарита,28 лет "Да. Я не ожидала, что будет так трудно. Но я справилась и скажу, что результата я такого не ожидала. За 2 недели минус 9 килограмм. Поблажек я не давала себе, следовала строго меню. Но сложно конечно только первые 4 дня диеты и месяц после, выход из «японки» не простой. Я очень люблю сладкое и без него прожить для меня пытка. Сейчас держусь, но позволяю себе немного горького шоколада".

Евгения, 24 года

"Недавно прочитала статью про японскую диету. Диетолог все подробно расписывал, и я решила поделиться своими результатами. Сидела я на ней 2.5 года назад, перед собственной свадьбой. Потеряла 10 килограмм, влезла в свадебное платье на 2 размера меньше. Я была счастлива и ощущала себя очень легко. Сидеть на ней не скажу что просто, но если есть цель, а у меня она была, то справиться можно".

Екатерина, 34 года:

"Сидела на японской диете 7 лет назад после первых родов, когда свернула грудное вскармливание. Потеряла 6 килограмм. Недавно ходила и набрала очень много во время беременности, все держу в мыслях, что обязательно сяду на эту диету, когда закончу малышку кормить".

Мария, 29 лет:

"А я недавно мужа посадила на диету, скажете, что я плохая, возможно. Но ему это уже срочно требовалось! Он очень плохо сбрасывает вес, но на японской диете все пошло как по маслу — 9 килограмм. Походил он две недели нервный, я потерпела. Зато теперь он благодарит, что я выдержала все его эмоциональные всплески, а он чувствует себя очень комфортно. На 5 этаж стало подниматься легче, да и с ребенком все больше играет в подвижные игры. Повторим еще раз, но наверно вместе и через полгода".