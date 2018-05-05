Правда и мифы о сыре тофу

СодержаниеСоевый белок плохо усваивается?Сыр тофу опасен для здоровья?Сыр тофу полезен для женщин?Соевый сыр способствует ожирению?Сыр тофу абсолютно безвкусный?Тофу не вписывается в российскую кухню?Соевый сыр нельзя давать детям?Тофу — виновник частых болезней?Тофу вызывает побочные реакции?

Сыр тофу ворвался в кулинарию в середине ХХ века, однако впервые о нем узнали в глубокой древности. Как гласит история, абсолютно безвкусный кусочек белой окраски стал следствием случайного эксперимента бедного китайца. В силу обстоятельств мужчина не мог позволить себе ничего, кроме соевых бобов. Тогда у него возникла мысль соединить перетертые бобы с морской солью. Результатом послужила реакция, которая привела к створаживанию массы и формированию уникального продукта — сыра тофу.

Китаец на протяжении нескольких месяцев употреблял кулинарное новшество и заметил, что стал чувствовать себя значительно лучше. Он даже сравнивал тофу с мясом, только гораздо нежнее, мягче и экономичнее. Эта информация быстро просочилась в народ и с тех пор сыр тофу является неотъемлемой частью рациона жителей Поднебесной. В России продукт приняли не сразу и не все. Этот аспект обусловлен множеством мифом. Один из которых заверяет, что соевый белок, входящий в состав сыра, плохо усваивается организмом. Так ли это на самом деле?

Соевый белок плохо усваивается?

Соевые продукты, в том числе сыр тофу, прошли огромное число научных испытаний, причем как на территории России, так и в западных странах. Исследования показали, что соевый белок прекрасно усваивается организмом, по данным ученых — на 90%.

Важно!

Европейские ученые провели исследования, которые показали, что соевый белок, содержащийся в сыре тофу, наделен высокой пищевой ценностью, поскольку включает восемь незаменимых аминокислот. То есть является полноценным для организма человека, в отличие, к примеру, от белков злаковых культур.

Сыр тофу опасен для здоровья?

Поговаривают, что соевые продукты являются сильнейшими аллергенами, которые могут спровоцировать отеки, сыпь и зуд. На деле миф ничем не подтвержден. Врачи в один голос твердят, что сыр тофу нужно и важно употреблять вегетарианцам (людям, отказавшимся от животной пищи) и тем, кто страдает непереносимостью молочного белка, но умеренном количестве. Сыр тофу станет прекрасной альтернативой коровьему молоку, сырным продуктам и, конечно же, творогу. Кстати, китайцы часто именуют тофу соевым творогом.

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Важно отметить, что в Поднебесной и других странах Восточной Азии сою перед употреблением и изготовлением сыра всегда подвергают процессу ферментации, который позволяет исключить из растительного продукта опасные соединения, например, трипсин и фитиновую кислоту. Также стоит упомянуть, что ни сыр, ни другие соевые продукты не являются основой азиатской диеты, как полагают многие. В день азиаты съедают не более 10 г сои.

Сыр тофу полезен для женщин?

Действительно, сыр тофу очень полезен для женского здоровья, особенно после 45 лет. Дело в том, что продукт содержит фитоэстрогены, которые способствуют снижению климактерических расстройств и восстановлению гормонального баланса. Результатом регулярного употребления тофу служит хорошее самочувствие, гладкая и упругая кожа (за счет замедления процессов старения покрова), отсутствие повышенной потливости, частых головных болей, снижения сексуальной активности и полового влечения, а также резких скачков сахара в крови и беспокойного сна.

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Ни для кого не секрет, что риск возникновения системного атеросклероза и сбоев в работе сердечно-сосудистой системы после 45 лет возрастает вдвое. Только фитоэстрогенам не под силу минимизировать вероятность инсульта или инфаркта! Важен комплексный подход, который предполагает правильное питание, рациональную физическую нагрузку, прием витаминов и минералов, коррекцию веса и обязательно благоприятный психоэмоциональный фон.

Соевый сыр способствует ожирению?

Бытует мнение, что соевые продукты способствуют быстрому набору веса и ожирению. Это очередной миф! Сыр тофу, приготовленный с соблюдением традиционной технологии, не содержит много жира, всего 8-9%. Более того, в нем почти отсутствуют быстрые углеводы, злоупотребление которыми сулит лишние килограммы. Соответственно, сыр тофу является отличной составляющей рациона людей, желающих расстаться с лишним весом без вреда для здоровья.

Эксперты Росконтроля побуждают людей не злоупотреблять пищей из сои, ведь ежедневно организм человека должен получать определенное количество нутриентов, а не только белок, которым богата соя. Употребление белка в количестве свыше 75 г является весьма опрометчивым поступком, особенно для людей, перед которыми не стоит задача набрать мышечную массу.

Сыр тофу абсолютно безвкусный?

А это правда! Сыр тофу лишен какого-либо вкуса, в нем даже не значится соли. Он легко вбирает себя вкусовые свойства «сотоварищей» по блюду, по этой причине его рекомендуют употреблять вкупе с овощами в виде салатов. Нужно отметить, что сегодня сыр тофу представлен в трех вариациях — сильно спрессованный, классический и мягкий (внешне очень схож с пудингом). Также в продаже можно найти ароматизированные виды и с добавками — зеленью, орехами, острыми приправами. Говорить о пользе такого продукта сложно, важно тщательно вчитываться в состав перед покупкой.

Факт!

В то время, когда в России отмечают Международный женский день, на Тайване и в Китае празднуют День вонючего сыра тофу. Этой разновидности присуща в меру мягкая консистенция и сильный запах. В супермаркетах и, тем более, ресторанах, вонючий тофу не продают. Его можно встретить в «запрещенных» торговых лавках и дешевых барах. Едят вонючий сыр в жареном или копченом виде, реже вкупе с макаронами или рисом.

Тофу не вписывается в российскую кухню?

Полный абсурд! Чем тофу хуже, например, адыгейского сыра, широко распространенного на русском столе? Наряду с окарой (соевой пульпой), тофу гармонично вписывается в традиционные российские рецепты котлет, хлебобулочных изделий, выпечки, десертов, пельменей, сырников и паштета.

На заметку!

Самый простой, но очень вкусный салат можно приготовить, имея под рукой только кисло-сладкое яблоко, сыр тофу, листья латука и кусочек ржаного хлеба. Порежьте яблоко соломкой, а сыр кубиками. Хлеб нарежьте, подрумяньте в духовке. Листья латука порвите руками. Соедините все компоненты, перемешайте, сбрызните оливковым маслом.

Соевый сыр нельзя давать детям?

Как уже упоминалось, тофу содержит большое количество легкоусвояемого белка и кальция, который требуется для растущего организма, особенно — формирования крепкого скелета. Его можно и нужно давать детям, но в ограниченном количестве, особенно он подходит малышам, страдающим непереносимостью молочного белка и лактозы. Риск возникновения аллергической реакции при умеренном употреблении крайне мал.

Эксперты Росконтроля советуют родителям не налегать на соевые бобы и муку, ведь в них содержатся неусвояемые углеводы. Ограничения не затрагивают соевое молоко и изолят. Их можно употреблять ровно столько, сколько в день разрешено выпивать коровьего молока, конечно, если нет пищевой аллергии на сою, что также возможно.

Некоторые ограничения эксперты накладывают на соевые продукты для беременных женщин. Дело в том, что соя содержит изофлавоны. Они, в свою очередь, относятся к разряду эстрогеноподобных веществ, которые способны оказать гормоноподобное действие.

Тофу — виновник частых болезней?

И чего только не приписывают соевому сыру. Тофу — кладезь ценных веществ, которые оказывают положительное воздействие на работу жизненно важных органов и систем. Так, исследования ученых Иллинойсского университета показали, что изофлавон генистеин — фитоэстраген подавляет ферменты (например, тирозиновую протеинкиназу), которые провоцируют рост и развитие раковых клеток. Также было доказано, что соевый сыр содержит в большом количестве пептид, именуемый луназином. Он, в свою очередь, препятствует развитию раковых заболеваний и способствует уничтожению метастаз.

Факт!

Как показали продолжительные исследования Иллинойсского университета, комбинация компонентов, которые входят в состав соевых продуктов (тофу не является исключением) и томатов, оказывает профилактическое воздействие на предстательную железу и снижает риск возникновения рака на 55%.

Нужно отметить, что сыр тофу и другие соевые продукты, приготовленные с учетом всех технологических нюансов и тонкостей, крайне полезны для здоровья. В них значится уйма биологически активных веществ, которые эффективны при профилактике и комплексном лечении эндокринных заболеваний, ожирения, болезней сердечной мышцы и сосудов, заболеваний мочеполовой системы. Им же подвластно снижение и контроль уровня холестерина и сахара в крови.

Бытует мнение, что большая часть продуктов из сои генно-модифицирована и крайне опасна для здоровья человека. Действительно, многие производители при выращивании сои прибегают к использованию генной инженерии, что позволяет существенно сэкономить. Однако по химическому составу соя, подверженная генной инженерии, не имеет отличий от выращенной естественным путем.

До сих пор вокруг генно-модифицированной сои не утихают споры, но исследования ВОЗ не выявили неблагоприятного воздействия продукта на здоровье человека. С другой стороны, люди должны знать, что они употребляют в пищу, и по закону РФ на упаковках продуктов с трансгенной соей обязательно должна стоять соответствующая маркировка.

Тофу вызывает побочные реакции?

Без сомнений, как и любой другой продукт, сыр тофу может вызвать побочные реакции. Так, роль соевого лакомства для здоровья щитовидной железы по-прежнему обсуждается, однако все врачи точно уверены, что при проблемах с одной из самых важных желез внутренней секреции необходимо максимально ограничить потребление тофу.

Сложно поверить, но в США около 93% соевых бобов, которые выращиваются на территории США, генно-модифицированы. По этой причине бобы и продукты из них имеют невысокую стоимость. Как уже упоминалось, исследования ВОЗ не выявили вредного воздействия на здоровье. Однако чрезмерное употребление трансгенной сои, что также доказано, сулит проблемы с печенью и повышает риск аллергической реакции, которая сопровождается расстройством стула, сыпью и другими побочными эффектами. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение сое и продуктами из нее, выращенной естественным путем без включения вредных добавок.

По мнению некоторых ученых, соя обладает еще одним побочным эффектом для мужчин. Поговаривают, что фитоэстрогены, которыми полон продукт, способны видоизменить мужское тело, в частности провоцировать рост груди. Однако медики таких выводов не дают, а лишь упоминают, что заметные изменения возможны лишь у тех особ, что пьют соевое молоко ежедневно и в большом количестве.

Комментарий экспертаНил Барнард, автор книг на темы здорового питания, клинический исследователь, основатель и президент Комитета врачей за ответственную медицину (Physicians Committee for Respponsible Medicine)

Сыр тофу является поистине уникальным продуктом. Он обладает высокой пищевой ценностью и содержит огромное число полезных веществ, которые оказывают противодействие различным недугам. В нем малое количество жиров и углеводов, что возводит тофу в ранг продуктов простых для усваивания. Его можно без боязни употреблять тем, кто страдает непереносимостью молочного белка; людям, страдающим сахарным диабетом (в том числе второго типа для нормализации углеводного обмена); особам, имеющим проблемы с лишним весом и желающим похудеть.

Также сыр тофу рекомендуется людям, которым не понаслышке знакомы недуги почек, и обязательно женщинам, перешагнувшим 40-летний рубеж. И мужчинам тофу сыграет на «руку». Его следует включить в рацион личностям, чья работа связана с серьезными физическими нагрузками и тем, кто занимается спортом, особенно тяжелыми видами. Доказано, что сыр тофу быстро восстанавливает силы, повышает выносливость и увеличивает мышечную массу, что особенно актуально для спортсменов.

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