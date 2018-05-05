Маски для лица от прыщей: рецепты и советы

Принято считать, что прыщи на лице — проблема подростковая, и разрешится она сама собой. Как говорят, с возрастом все само собой образуется. Но не все готовы ждать, пока в организме устаканится гормональная буря, и к тому же гормональная встряска — очень распространенная, но далеко не единственная причина появления прыщей. МедикФорум выяснил, как бороться с прыщами.

Как делать маску для лица?

Неправильный или нерегулярный уход за кожей лица, питание набегу и всухомятку, фастфуды, стрессы — вот неполный перечень факторов, негативно влияющих на состояние кожи. Усиливается работа сальных желез, а они в свою очередь закупориваются пылью, которой изобилуют наши улицы и помещения. Если не получилось вовремя умыться, очистить кожу лица, поры забиваются и под кожей образуются узелки. Поначалу светлые и малозаметные, но со временем они темнеют и превращаются в так называемые черные точки, называемые косметологами комедонами. Если их не трогать, в такой благоприятной среде легко заводятся бактерии, и, как следствие, возникает гнойный процесс. Зрелище гораздо менее приятное, чем просто черные точки, и доставляет больше хлопот. Поэтому проще и эффективнее бороться с начальной стадией заболевания, а не запускать ситуацию. Я бы посоветовала обратиться к косметологу, чтобы почистить лицо, и впредь внимательно следить за гигиеной, регулярно делать очистительные маски для лица от прыщей.

Рецепты масок для лица от прыщей

Эффективно использовать хорошую маску из взбитого белка — ее достаточно нанести на 15-20 минут, после чего смыть теплой водой. Овсяные хлопья, запаренные кипятком, наносят на лицо и оставляют минут на 10-15, затем также смывают водой, желательно кипяченой. Для сухой кожи будет лучше, если хлопья залить молоком.

Маски для лица от прыщей

Хороший очищающий эффект оказывает сода и соль. Их можно использовать как в чистом виде, так и в составе с медом, лимоном, овсяными хлопьями. Соль или соду нужно нанести ватным тампоном на распаренное лицо, легкими массирующими движениями обработать проблемные зоны. Не усердствуйте чересчур, чтобы не травмировать кожу кристалликами соды или соли. Можно также соль или соду сочетать с косметическим молочком, чтобы добиться более нежной консистенции. Для чувствительной кожи и кожи с близко расположенными сосудами такие маски не рекомендуются. После очистительных процедур можно протереть лицо настоем ромашки или календулы. Можно даже кубиком льда, приготовленным из такого настоя — тогда Вы еще поспособствуете сужению уже очищенных пор. Если же Вам предстоит выйти на улицу, нанесите после очистительной маски маску для сужения пор — поры будут не так заметны. Это могут быть фруктово-ягодные маски, маска из лимонного сока и взбитого белка. Ранее врачи рассказали о лечении угревой сыпи.