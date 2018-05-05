Завтрак чемпионов: 5 блюд в Сайгоне для хорошего начала дня

Попробуйте восходящие звезды вьетнамской кухни на завтрак

Баньми с шипящей сковородкой белка

Расположенная в самом центре города, закусочная Hoa Ma на улице Cao Thang, 53 в районе 3, стала известной благодаря фирменному блюду: баньми подается на шипящей сковороде с яичницей и ассорти из мяса.

Присаживайтесь на крошечный пластиковый стул в небольшом переулке и попробуйте блюдо.

Кафе открылось в 1958 году и через два года переехало на свое нынешнее место. Это примерно в трех минутах езды на мотоцикле от рынка Бентхань. Гостей встречают с 6 до 10 утра, каждое блюдо стоит около 40 000 VND (1,76 USD).

Фо В течение последних 40 лет этот ресторан на улице Pasteur в районе 3 соблазняет посетителей вкуснейшим запахом супа фо, наиболее типичным ханойским блюдом.

Если вы хотите попробовать истинный вкус блюда из Ханоя, то именно фо Hoa рекомендуют гурманы.

Миска фо здесь стоит 75 000 VND (3,29 USD), гости могут заказать дополнительную миску жирного бульона, чтобы умерить свой аппетит.

Суп с лапшой хутиу (hu tiu)

В то время как многие ханойцы любят популярный говяжий суп с лапшой фо, у жителей Сайгона есть свое блюдо: хутиу, разновидность рисовой лапши, более тонкая и плотная.

В хутиу добавляют свиные ребрышки, свиные субпродукты, креветки, кальмары, вареники вонтон, жареный чеснок, жареный лук-шалот, предоставляя гурманам разнообразный выбор на завтрак.

Миска супа с лапшой обойдется вам в 30 000 VND (1,31 USD).

Найти кафе в центре города, где подают хутиу, несложно, но если вы хотите попробовать истинный вкус блюда, ищите суп по следующим адресам: Thanh Xuan в районе 1 на улице Ton That Thiep и Phu Quy в цветочном рынке Ho Thi Ky в районе 10.

Говяжий суп с лапшой из Хюэ Сложное в приготовлении блюдо родом из бывшей имперской столицы в центральном Вьетнаме.

В Сайгоне многие рестораны и уличные закусочные подают эту пряную говяжью лапшу, как и оригинальная версия из Хюэ, но бульон немного слаще, что соответствует местным вкусам.

Закусочную Ha на улице Vo Van Tan в районе 3 рекомендуют старожилы, миска супа стоит 45 000 VND, или почти 2 USD.

Дробленый рис Блюдо, появившееся как популярный вариант еды среди рабочего класса на юге, постепенно нашло свой путь в зал кулинарной славы Вьетнама.

Традиционно порция состояла только из риса, зеленого лука и измельченной свиной кожи. Со временем блюдо из дробленого риса эволюционировало, чтобы удовлетворить разнообразные вкусы даже самых привередливых посетителей.

Вместо свиной шкуры южане добавляют жареные свиные отбивные, но фокус блюда кроется в секретном рецепте рыбного соуса. Соус готовят из рафинированного сахара, рыбного соуса премиум-класса и иногда добавляют немного ананасового сока. Также добавляют чеснок и чили.

Лук-шалот является неотъемлемой частью блюда из дробленого риса, которое можно найти как в уличных закусочных, так и в ресторанах.

В закусочной Ba Ghien на улице Dang Van Ngu в районе Phu Nhuan часто выстраиваются длинные очереди клиентов, из-за чего она приобрела широкую известность в крупнейшем городе Вьетнама.

Тарелка дробленого риса обойдется в 44 000 VND (1,93 USD).