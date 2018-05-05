8 не самых полезных продуктов в вашем салате

Все мы знаем это странное чувство, когда мы выбираем в кафе вместо сочного бургера «здоровый» салат. Этот порыв души крайне полезен, однако можно ли сказать то же самое о самом салате. Как выясняется, многие из традиционных ингредиентов салатов, не выдерживают пристальной проверки на предмет принадлежности к здоровой пище.

— Майонез —

Ничто не способно так менять вкус пищи, как майонез. Некоторые испытывают настоящую зависимость от майонеза, однако насколько вредной добавкой он является на самом деле? Главная причина, по которой стоит избегать майонеза — высокое содержание жиров. При этом происхождение их вызывает большие сомнения — в промышленном производстве майонеза используются не только животные, но и растительные жиры — те самые, которые принято называть «трансжирами».

— Орехи —

Орехи сами по себе являются полезной пищей, однако норма для одного приема не должна превышать одной горсти. Орехи крайне калорийны и в сочетании с другими ингредиентами могут стать причиной вброса большой дозы жиров и углеводов.

— Семена тыквы —

Семена тыквы или подсолнечника так же как и орехи несут в себе мощный заряд жиров, который не преминет стать испытанием для вашего пищеварения. Особенно вредны семечки с искусственными вкусовыми добавками — для здорового салата лучше использовать натуральные семена без всякой обработки.

— Сухарики —

Если вы избегаете углеводов, то знаете, что сухарики с добавками представляют собой страшный сон любого диетолога. Тем более, когда они находятся в салате с кучей других, не менее калорийных добавок.

— Заправки для салата —

Часто в магазинах продаются уже готовые заправки для салатов, которые манят покупателей обещаниями сниженного жира и прекрасного вкуса. Однако, на деле в таких заправках, помимо масла сомнительного качества, содержатся также усилители вкуса, которые не лучшим образом влияют на наш организм. Натуральное оливковое масло первого отжима, лимонный сок, соль и перец — минимальный набор, необходимый для здорового салата.

— Дополнительный белок —

Мясо, тофу или сыр — все источники белка прекрасны и полезны, однако стоит выбрать один и ограничиться им. Смешивать белки может быть не слишком полезно для вашего желудка — вместо этого лучше заполнить миску дополнительными овощами.

— Тертый сыр —

В половине стакана тертого сыра может содержаться более 300 калорий, при почти 20-ти процентном содержании жира. Подумайте об этом прежде, чем добавлять сыр в салат — умеренность тут превыше всего.

— Бекон —

Большинство салатных баров предлагают сытные салаты, коронным ингредиентом которых является большое количество бекона, обжаренного до состояния подметки. Такая добавка также не придаст салату полезности, однако найти замену хрустящему бекону будет весьма проблемно.