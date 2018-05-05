Что сажать на даче: 10 душистых трав, которые украсят ваш сад

Душистые травы — один из самых бюджетных и приятных для глаз вариантов украшения дачных клумб. Тем более что урожай они дают быстро, а их цветы создают ощущение деревенского уюта. Даже небольшой кусочек земли, оформленный пряными травами, может преобразить вашу дачу и напомнить о босоногом детстве у любимой бабушки. Мы подобрали десять видов растений, которые отлично уживаются в нашем климате и полезны для здоровья.

Статьи по теме Что посадить на 6 сотках: клумбы из овощей, японский сад и лучшие однолетники Как красиво оформить место для отдыха в саду: 20 идей

1. Мята

Перечная, японская, болотная, водная или полевая — какой бы сорт мяты вы ни выбрали (а их около 20), она всегда будет наполнять ваш сад незабываемым мягким и в то же время насыщенным ароматом. А чего стоят её нежно-сиреневые, бирюзовые и синие соцветия!

Мята знаменита своими целебными свойствами. Чай из неё бодрит, освежает и укрепляет иммунитет. Бессонница, мигрень, простуда, воспаления различного рода — это далеко не полный перечень недугов, которые может подавлять это растение. Так что смело сажайте его на своих клумбах!

2. Лук Существует более 800 сортов лука. Он неприхотлив в уходе. Его соцветия имеют богатую палитру красок. Они могут быть белыми, розовыми, пурпурными, лиловыми, бирюзовыми, нежно-розовыми и насыщенно-синими.

Так как все части лука имеют специфический и ярко выраженный запах, постарайтесь не сажать его рядом с беседкой или местом вашего отдыха. Посадите его в середине садовой композиции и не забудьте сделать к нему удобный подход, ведь лук — одна из главных составляющих летних салатов!

3. Салат

Раз уж речь зашла о летних блюдах, то нельзя не остановиться на листьях салата. Их легко высаживать, а некоторые сорта способны давать молодые листья уже на второй-третий день после посадки.

Эти растения любят влагу, поэтому постарайтесь поливать их каждый день. Располагать салат лучше по краям композиции, так как его листья обычно небольшие и не будут закрывать другие растения.

4. Базилик

Этот красавец отличается своей насыщенной фиолетовой окраской и пряным ароматом. Он станет настоящим украшением вашего огорода! Но помните, что базилик очень любит свет и тепло, поэтому постарайтесь не сажать по соседству с ним растения с большими листьями или высокими цветками.

Благодаря повышенному содержанию полезных эфирных масел базилик ценится в народной медицине. Его применяют при астме, заболеваниях дыхательных путей и лёгких, а также при нервных расстройствах. Он обязательно должен присутствовать на даче!

5. Зверобой

Зверобой — яркая, привлекательная, полезная пряная трава, которая может стать одним из центральных элементов вашей ландшафтной композиции. Это многолетнее растение обладает приятным и немного резким запахом. Оно достигает 30 см в высоту, а его цветки могут радовать своей красотой на протяжении всего лета.

Высаживая зверобой на своём участке, помните, что он может стать причиной серьёзных отравлений овец, коз, коров (особенно молодых). Поэтому сажайте эту траву там, где они её не найдут.

Для человека же зверобой малотоксичен. Он хорош для ухода за полостью рта как противовоспалительное, вяжущее и тонизирующее средство, помогает при кашле. Его используют для приготовления отваров, настоек и масел.

6. Укроп

Это зелёное лакомство добавляют почти во все летние блюда. Укроп наполняет их пикантным ароматом и вкусом, а человеку дарит невероятный витаминный заряд. В деревнях он растёт на каждом огороде.

Это растение может достигать от 40 см до 1,5 м в высоту, поэтому его можно использовать как живую изгородь или высаживать вдоль забора.

Соцветия укропа в народе называют зонтиками из-за их округлой формы, которая и напоминает зонт. А своими жизнерадостными жёлтыми лучиками они похожи на лучи солнца и всегда будут вас радовать.

7. Петрушка

Эта кудрявая красавица тоже частенько входит в состав летних кулинарных шедевров. Она является рекордсменкой по содержанию аскорбиновой кислоты, а также отличным декоративным элементом для сада и огорода!

Ещё один неоспоримый плюс петрушки — её холодостойкость. Высаживают её при -7 градусах, а спокойно расти она может при 2-3 градусах тепла. При этом петрушка очень любит влагу. Учтите это и посадите её рядом с теми растениями, которые тоже нуждаются в частых поливах, например рядом с листьями салата.

8. Розмарин

Это любимая пряность Средиземноморья. Её добавляют в мясные блюда, так как она придаёт им незабываемый душистый аромат и размягчает само мясо.

В Средиземноморье розмарин остаётся зелёным и зимой, и летом, а в наших краях на зимовку его надо переносить в дом. Он не боится солёной почвы, в Греции растёт прямо на морском побережье, и его постоянно орошают брызги с моря. Его цветочки голубого оттенка напоминают застывшие морские капли.

Такому кусту можно выделить специальное место, вывести его на главенствующую позицию и наслаждаться его красотой и ароматом.

9. Огуречная трава

Эта трава-приправа может заменить огурцы в салатах и защитить картофель от колорадского жука. В ней содержится много минеральных веществ, органические кислоты и даже эфирное масло. А какой чудесный мёд получается из пыльцы огуречной травы! Вы точно не прогадаете, если выберете её в качестве украшения своего приусадебного участка.

Огуречная трава может достигать метра в высоту. Её цветочки собирают и сушат, а потом добавляют в кондитерские изделия (также их применяют в ликёрной промышленности).

Огуречная трава настолько универсальна, что в пищу употребляют все её части: листья — для салатов, супов, борщей и мяса; корни — для творога, сметаны, настоек, вин и пунша; цветки — для приготовления сладостей.

10. Горчица

Ваш сад может стать хорошим источником витаминов, если грамотно его организовать и посадить в нём «правильные» пряные травы. Взять, к примеру, горчицу. Созерцая её жёлтые цветки, можно поднять себе настроение. А из её семян получается отличная домашняя горчица. Это растение устойчиво к жаре. Основной ареол его обитания — Азия.

Важно знать

Клумба с пряными травами — это источник витаминов и хорошего настроения. Причём растения можно высаживать в горшках, в контейнерах и даже в обрезанных пластиковых бутылках — тут всё зависит от ваших возможностей и фантазии.

Расположите клумбу таким образом, чтобы вам было удобно к ней подходить. Она может быть круглой, овальной, квадратной, треугольной, прямоугольной — как вы пожелаете.

В центре высадите высокие красиво цветущие растения, например яркую красную лебеду или огуречную траву.

Пряные травы с фигурными листочками можно посадить вдоль бордюра. Это могут быть тимьян, кервель, чабер или кудрявая петрушка.

И помните, что любая зелень любит влагу и солнечный свет. Поэтому чаще поливайте свои грядки и не затеняйте их.

aif.ru botanichka.ru wikipedia.org beautyinfo.com.ua Статьи по теме Как распланировать дачный участок: беседка, баня, барбекю — реальный пример Дача, о которой можно только мечтать, и советы по её обустройству

Читайте также:

Дачный домик: 23 идеи для вдохновения

Идеи для дачи и сада: 10 дивных дизайн-хаков

10 худших цветов для дачи