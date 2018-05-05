Красноярцев предупредили о риске заражения паразитами через рыбу

Одно из самых опасных заболеваний — описторхоз. Также существует риск заражения анизакидозом, дифиллоботриозом и ещё более 20 видами других паразитов, сообщают в ведомстве. Например, в прошлом году в России было выявлено 18775 случаев заражения, а 1,5% исследованных проб рыбы и продуктов ее переработки содержали живые личинки паразитов.

«В последнее время появилась тревожная тенденция. Некоторые люди считают, что долгая готовка портит вкус рыбы, поэтому при ее обработке стараются использовать поменьше соли, дыма и тепла. Особенно опасно употребление малосоленой речной рыбы — щуки и икры щуки, окуня, налима, ерша, судака, плотвы, сороги, леща, язя, ельца, линя», — отмечают санитарные врачи.

Специалисты рекомендуют соблюдать следующие меры профилактики, чтобы избежать заболевания:

употреблять в пищу только хорошо проваренную и прожаренную, тщательно просоленную рыбу — варить рыбу в течение 15 минут с момента закипания; жарить в распластанном виде и обязательно в масле до 20 минут; ссолить мелкую рыбу в течение 14 дней, крупную (свыше 25 см) в течение 40 суток с добавлением 2 кг соли на 10 кг рыбы; промораживать рыбу в течение 3-4 недель.

Для предотвращения дальнейшего распространения паразитов не следует сбрасывать в водоёмы и на мусорные свалки отходы переработки рыбной продукции, а также скармливать животным без предварительного обеззараживания.