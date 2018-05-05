Как правильно варить рис для суши

Сейджи Кусано — повар с почти пятидесятилетним рабочим стажем. После многих лет работы на родине он уехал в Канаду, потом в Штаты, а в 1999 году оказался в Москве. В 2004-м открылся его именной ресторан Seiji, а сейчас господин Сейджи — бренд-шеф еще двух небольших мест: Sushi by Seiji на Патриарших и корнера Yo! Curry & Sushi на гастромаркете Streat. Именно туда мы отправились, чтобы расспросить мастера о том, как правильно варить рис для суши.

«История суши началась лет 800 назад в Осаке и Киото. Люди солили карасей в бочках вместе с рисом, солью, уксусом, а затем заворачивали это в листья бамбука и брали с собой в дорогу. То есть суши возникли вследствие желания людей сохранить продукты на долгий срок.

Это блюдо постоянно видоизменялось. Сто лет назад, например, конечно, никто уже не солил рыбу с рисом в бочках, но и брюшко тунца, один из самых популярных ныне ингредиентов для суши, никто не использовал, считалось, что это мусор. Его начали использовать только в 1960-х годах.

Большинство японских семей едят суши раз в несколько месяцев, обычно в ресторанах. Мы не готовим суши дома. Попросите японскую домохозяйку показать, как правильно готовить суши, — она, скорее всего, не сможет. Потому что суши — это ресторанная еда, как и темпура, например. Суши готовить сложно, трудоемко. Например, чтобы сварить правильный рис, надо учесть множество нюансов.

1. В Японии для суши используют круглозерный клейкий рис. В нем больше влаги и крахмала, чем в других сортах, например, басмати. Самые популярные бренды в Японии — Koshi H ikari, Akita Komachi и Hitomebore. Их можно купить и в России.

Неплохим аналогом

является рис Nishiki, который производят в США. Некоторые российские рестораны

используют кубанский круглозерный рис. У всех этих видов риса немного разный

вкус, но мне очень сложно описать такие тонкие нюансы словами, просто поверьте, что вкус

разный.

Хорошо то, что,

когда вы зальете рис заправкой, вкус станет примерно одинаковым, какой рис бы вы ни использовали. Но с текстурой все немного сложнее.

Отварной японский рис — не резиновый. Он упругий снаружи и очень мягкий внутри. В этом его уникальность.

Мерой хорошего риса

считается такой показатель: в шарике весом 15 г должно быть 186 рисовых

зернышек, в шарике весом 25 г — около 300 зернышек. Тогда

рис будет воздушным, мягким, но упругим. У американского риса этот показатель

гораздо выше, хотя точную цифру я вам не назову. То есть сами зерна меньше, в 15 г их вмещается больше, но и текстура рисового шарика получается тяжелее, массивнее,

потому что между зернами меньше воздуха. Но я бы не сказал, что это драматичный момент. Мы, например, используем и японский, и американский рис.

Есть еще один

секрет. В Японии для суши используется смесь из риса прошлогоднего урожая

и свежего. Молодой рис более мягкий, а старый — потверже. Чтобы получить нечто

среднее, мы и смешиваем урожаи. Хотя для разных видов рыбы и морепродуктов

подходит разный рис. Например, для белой рыбы (морского окуня, палтуса) нужен

рис помягче, помоложе. Но это уже совсем тонкие нюансы.

Покажу, как правильно варить рис для суши, на примере американского риса

Nishiki. В нем меньше сломанных зерен, белесых

рисинок, чем в русском рисе, хотя и больше, чем в японском. Японский еще более

круглый, чем этот. После варки

Nishiki получается слегка длинноватый, японский же — овальный.

2. Рис предварительно надо промыть, чтобы удалить остатки

шелухи. Главная ошибка — мыть рис через сито под проточной водой. Это не совсем правильно,

зачастую зерно риса при таком процессе ломается. Мыть рис руками, хватая его в горсти и отжимая,

нельзя по той же причине.

Главное — сохранить текстуру и целостность зерна. Надо

набрать немного прохладной воды, на половину объема риса, и, аккуратно нажимая на него ладонью, протирать круговыми движениями по часовой стрелке. С таким

нажимом, как вы пыль дома стираете с полок.

3. С первой водой удаляется пыль. Вода становится

белесая, мутная, как молоко, потому что вместе с пылью и шелухой частично

выходит крахмал.

4. Эту воду нужно слить, а потом набрать новую. Эту процедуру надо повторить 4–5 раз, пока вода не станет практически прозрачной.

5. Примерно такой. Затем надо

откинуть рис на сито, поставить сито на миску, чтобы дать всей воде

окончательно стечь. Мы оставляем рис минут на 10–15.

6. После этого надо засыпать рис в рисоварку и добавить воду. Японский рис надо заливать водой для варки в пропорции один к одному. Американскому и русскому надо чуть меньше воды,

примерно 1,9 л воды на 2 кг.

7. Затем нужно добавить японский разрыхлитель для риса, он называется «Миола», продается во многих

азиатских магазинах в Москве. Он придает рису воздушность, легкость. Готовый

рис не будет давиться и сплющиваться, когда вы начнете лепить из него шарики.

Разрыхлителя надо совсем немного, буквально 3 –4 г на 2 кг риса.

8. Затем мы добавляем 3–5 г сушеных водорослей комбу. Комбу — это природный усилитель вкуса, источник

умами. Если нет умами — блюдо

согласно японским традициям будет невкусное. Нюанс такой. Многие моют комбу под проточной

водой перед использованием — а этого делать не надо. Просто протрите поверхность влажной тряпочкой.

9. Если вы варите рис в рисоварке, то думать не о чем, она все сделает сама. Ставите рис на 45 минут и забываете о нем. Часть этого времени рис будет отстаиваться, часть вариться. А потом готовый рис надо оставить минут на 15, чтобы зерно окончательно пропарилось и стало внутри воздушным, иначе рис останется немного резиновым.

Если рисоварки у вас нет, то последовательность действий следующая. Сначала рис с водой, разрыхлителем и комбу оставляете постоять на 10–15 минут. Затем ставите на сильный огонь, доводите до кипения, ждете, пока с поверхности не выпарится вода. Как только она исчезла с глаз и рис появился из-под воды, убавляете огонь и оставляете рис томиться в течение 20–30 минут, тут смотрите по готовности. А затем выключаете огонь и оставляете рис постоять минут 10–15; зачем — я уже говорил выше.

Пока варится рис,

приготовьте соус. Как я уже рассказывал, изначально его стали добавлять в рис,

чтобы сохранить его в сваренном виде на длительный срок. Соус состоит из рисового уксуса мирина, сахара и соли.

Для заправки 2 кг риса понадобится 500 мл мирина.

10. Затем мы добавляем 250 г сахара и 75 г соли. Вообще, в Японии сахар не используют, только

соль и уксус. Сахар в соусе для риса — американское изобретение, там любят

более насыщенные и сладкие вкусы. В Россию суши пришли из США, да и русским

больше нравятся тяжелые и насыщенные вкусы, поэтому мы сахар добавляем. Но если

вы не любите сахар, то можете не добавлять. Рис получится по текстуре таким же клейким, а на вкус — кисло-соленым.

11. Все это надо прогреть на огне, не доводя до кипения и размешивая венчиком, пока все сыпучие

ингредиенты не растворятся. На это потребуется не более 5 минут.

12. Затем в теплый

соус мы добавляем 15 г сушеных водорослей комбу (для усиления вкуса можно саму

водоросль разрезать елочкой). После этого даем настояться — минимум час. Обычно в ресторанах делают этот соус в большом количестве и хранят прямо с водорослями. Некоторые

по вкусу добавляют сок лимона или юдзу (или цельные цитрусовые, на 500 мл соуса нужна

половинка лимона), тогда соус будет кислее.

13. Вот так должен

выглядеть готовый отварной рис. Заправлять его надо горячим.

14. Многие думают,

что можно просто бухнуть в кастрюлю соус и все перемешать. Это не так. Заправку

надо производить в деревянной емкости деревянной лопаткой. Дерево впитывает

лишнюю влагу. Если вы замешиваете в любой другой непористой таре, то влага не уйдет, рис станет излишне мягким, разваристым.

Норма — 200–250 г соуса на 1 кг риса. Кто-то любит более насыщенный вкус и плотную текстуру, кто-то менее. Но больше 250 г лить не стоит, рис станет очень тяжелым и клейким, липким.

Соус

надо наливать на рис равномерно, для этого мы подставляем лопатку, а с нее соус

уже льется вниз.

15. Помните, как мы промывали рис? Вот примерно такими же движениями, только лопаткой, его и надо

перемешивать.

Избегайте небрежных движений, не переворачивайте рис, просто

водите по горизонтальной плоскости лопаткой. Еще лопаткой надо разбивать

комочки, если они есть: когда рис остынет, комочки вы уже не разобьете.

Когда

соус с одной стороны впитается, оставьте рис на 5 минут отдохнуть, аккуратно

переверните его лопаткой на другую сторону и повторите процедуру. Затем снова

дайте рису постоять 5 минут и убирайте в термос или обратно в кастрюлю.

16. Когда рис остынет, можно начинать лепить суши. Правильная температура подачи в Японии

вычисляется хитро: она должна быть чуть-чуть выше, чем температура тела. Но у женщин температура тела немного выше, чем у мужчин, поэтому в Японии мастерами

суши чаще работают мужчины.

17. Для суши надо

взять 10 –12 г риса, скатать в шарик, положить на рис кусочек рыбы (около 15 г) и пальцами сформировать небольшую колбаску. В России повара часто очень сильно

спрессовывают рис, получается чересчур плотный шарик. Нет, он должен быть

воздушным.

18. С суши такой парадокс. Рис должен оттенять вкус рыбы, но не перебивать его. Хотя главное в суши — это все же рис.

Макать суши в соевый соус надо рыбой, а не рисом. Так вы не перенасытите суши соусом, лишний с рыбы просто скатится, а рис не развалится».