Каша мечты: как сделать из любой крупы идеальный завтрак

Все детство в нас силой запихивали разнообразные каши. И никто не заботился о том, чтобы хоть немного приблизить их не то, чтобы к кулинарному шедевру, но хотя бы к съедобному продукту. Редко у кого получаются настоящие каши — вечная спешка, отсутствие возможности стоять у плиты, незнание свойств традиционных круп сводят на нет все усилия по приготовлению вкусного и полезного завтрака. Результат плачевен — многие просто исключили каши из рациона, отвыкли завтракать или предпочитают проглотить наспех пару бутербродов и запить их остывающим кофе.

Между тем правильный завтрак способен утром запустить обмен веществ и наполнить энергией до самого обеда, когда бы он ни произошел. Почему правильный завтрак — именно каша? Потому что только она способна дать организму ценную клетчатку без вредных жиров, не нагрузив при этом ЖКТ. И вот главные секреты о том, как из обычной каши сделать кашу, ради которой хочется просыпаться.

— Гречневая каша —

Гречневая крупа — самая легкая в приготовлении и ее сложно испортить. Но не испортить — еще не значит сделать вкусной. Настоящая гречневая каша, от которой будет в восторге даже привередливый ребенок, готовится в кастрюле с толстым, слегка выпуклым дном. В течение всего процесса крышка должна полностью прилегать к кастрюле. Перед варкой прокалите крупу и добавьте в нее немного растительного масла. Вкус гречки станет действительно идеальным.

— Манная каша —

Манная каша — настоящий кошмар всех, кто когда-либо ходил в детский сад. Комки недоварившейся крупы, консистенция, которую будто специально выработали, чтобы каша застревала в горле, и другие неприятные вещи, связанные с этим популярным детским завтраком, могут навсегда отбить желание готовить ее добровольно. Однако есть способ сварить манную крупу действительно вкусно. Главное — соблюдать несколько нехитрых правил: всегда добавлять молоко, даже если каша планируется на воде, всегда соблюдать пропорции — 6 столовых ложек крупы на литр жидкости, всыпать манку только после закипания жидкости, и взбивать готовую кашу венчиком.

— Овсяная каша —

Чем может так нравиться британцам их традиционная овсянка, спрашивал, вероятно, каждый, кому приходилось есть эти полутвердые осклизлые хлопья. Ответ классический: вы просто за всю жизнь ни разу не потрудились вникнуть в настоящую британскую технологию приготовления. Секреты успеха не такие уж сложные, но если их не знать, процесс точно собьется в самом начале. Во-первых, нужно брать в два раза меньше хлопьев, чем воды или молока. Соединять все ингредиенты только в холодном виде! И отступайте от инструкции на упаковке в том, что касается времени варки. Подержите хлопья на плите чуть дольше. И масла не жалейте, пожалуйста.

— Перловая каша —

Царская каша, хоть по ней и не скажешь. Петр I просил готовить ему перловку в трудные дни и велел делать ее рассыпчатой. Знал толк, одним словом. Так как варится крупа долго, перед готовкой ее нужно замочить. И все равно во время варки ее объем увеличится в 5-6 раз, так что помните сказку про «Горшочек, не вари» и не повторяйте таких ошибок. Идеальные пропорции — 1 стакан крупы на 2 литра воды. Соль и сливочное масло добавляйте не раньше, чем крупа полностью сварится.

— Пшенная каша —

Сколько в пшене содержится витаминов и минералов, жизненно необходимых нам каждый день, можно перечислять до конца страницы, но важно в данном случае не это. Просто пшенка — действительно вкусная каша, исключать которую из своего рациона, значит, обкрадывать самого себя. В рецепте ее приготовления есть свои секреты, зная которые, вы сделаете себе на завтрак не заурядную кашу, а нежное воздушное блюдо, которое захочется повторить. Так, крупу важно очистить, чтобы она не склеилась при варке. Для этого положите ее в холодную воду, доведите до кипения и промойте, затем снова в воду и на плиту. Ни в коем случае не накрывайте кастрюлю крышкой. Когда вода выкипит до уровня крупы — время добавить масло. После того, как каша сварилась, оставьте ее под крышкой на полчаса.

— Пшеничная каша —

Нельзя путать эту кашу с пшенной, она из другой крупы, но при этом не менее полезна в качестве завтрака или гарнира. Стоит учитывать, что пшеница бывает мелкодробленая или цельнозерновая. Оба варианта годятся для идеальной каши. Чтобы все получилось, нужно промыть пшеницу — даже фасованная в пакеты, она остается пыльной. На стакан крупы нужно взять 4 стакана жидкости, тогда воду не нужно будет подливать в процессе, и консистенция получится, какая нужно. Если жидкости будет меньше, пшеница останется хрусткой. Крышку стоит снять сразу после закипания, а в финале убрать кастрюлю с огня и накрыть полотенцем на 30 минут.

— Рисовая каша —

Рис — настолько удивительный продукт, что может быть совершенно разным для разных целей. Суши, плов или кашу на завтрак можно приготовить из одного и того же пакета риса, но при этом пользоваться порой противоположными по смыслу секретами готовки. Для каши рис нужно промыть под теплой водой 4-5 раз, пока сливаемая вода не станет прозрачной. Лучше смешать молоко с водой, так как чистое молоко быстро выкипит и крупа пригорит. Перед тем, как подать на стол, взбейте кашу миксером.