Как на самом деле выглядят 100 калорий?

Диетологи уверяют: чтобы держать вес, важно считать калории. Но при этом почему-то забывают уточнить, как должны выглядеть эти калории в пересчете на стаканы и ложки. Эту миссию мы взяли на себя и попросили помочь в этом непростом деле специалиста по питанию.

«Да, в Интернете ты легко найдешь, как выглядят 100 калорий. Но, оказывается, эти данные не точны», − заявляет Алиса Шабанова, директор по развитию и совладелица компании GrinDin.

Сладости

Говорят: 4 ч. л. клубничного джема.

На самом деле: Верно. Средняя калорийность джема составляет 250−300 ккал, соответственно, 4 ч. л. − это 20 г джема, примерно 100 ккал.

Говорят: 25 драже M&M's.

На самом деле: Неверно. Вес 1 шоколадного драже чуть больше 1 г, а с арахисом и того больше — 2,4 г. При этом калорийность обычных шоколадных драже 470 ккал, 25 г − это 117 ккал, а вот 24 штуки с арахисом — это почти 60 г и порядка 300 ккал.

Говорят: 1 печеное яблоко с медом и корицей.

На самом деле: Верно! Но учти, тут все зависит от количества меда. Чтобы не превысить 100 ккал, нужно брать не больше 1 столовой ложки (10 г) меда. Калорийность 1 яблока (среднего, весом в 150 г) составляет 70 ккал, а 1 ч. л. меда — 16 ккал.

Орехи

Говорят: 14 миндальных орешков

10 кешью

77 кедровых орешков

23 фисташки

На самом деле: Орехи − это полноценный перекус. 100 г орехов − это 550−600 ккал. Чтобы не превысить заданные 100 ккал, нужно съедать не больше 20 г! Лучше, конечно, использовать весы, потому что орехи очень разные по величине, и тут ты можешь ошибиться в 1,5−2 раза.

Мучное

Говорят: 6 мелких сушек.

На самом деле: Калорийность сушек − 350 ккал. Если 1 сушка весит 5 г, то это точно правильный расчет.

Говорят: 1/5 стакана сухих макарон.

На самом деле: Если очень хочется, то можешь вместо весов использовать стакан. Бери в расчет: в 1/2 стакана поместится 100 г сухих и мелких — это примерно 300 ккал.

Говорят: 4 крекера.

На самом деле: Крекеры бывают разными. Их калорийность варьируется от 400 до 500 ккал. Если 1 крекер весит 5 г, то 4 штучки — это 20 г, и калорийность у них почти 100 ккал.

Говорят: 1/8 круассана с шоколадом

На самом деле: Опять же, круассаны очень разные. Бывают весом в 40, 60, 80 и 120 г. Калорийность, соответственно, тоже будет разная. Если брать круассан с шоколадом, то тут мы можем говорить о 400 ккал на 100 г.

Молочные продукты

Говорят: 1 стакан 3%-го кефира

На самом деле: Совершено верно!

Говорят: 1 столовая ложка сметаны 42%

На самом деле: Нет. 1 столовая ложка — это около 10 г. Калорийность сметаны 40% составляет примерно 400 ккал, то есть 10 г — это 40 ккал.

Говорят: 1 столовая ложка сгущенного молока

На самом деле: Нет. Калорийность сгущенного молока равно 320 ккал на 100 г, то есть в 1 ст. л. — 10 г, а это всего 32 ккал.

Говорят: 2 ладошки обезжиренного творога

На самом деле: Без комментариев. Кто измеряет творог ладошками?

Овощи, фрукты и ягоды

Говорят: 1 небольшой желтый банан.

На самом деле: Нет. Калорийность банана 90−100 ккал на 100 г, небольшой банан весит 150 г.

Говорят: 3 маленьких мандарина.

На самом деле: Нет. 3 мандарина = 150 г − около 50 ккал.

Говорят: 4 кусочка чернослива.

На самом деле: Так и есть.

Говорят: 7 кусочков кураги.

На самом деле: Правда!

Говорят: 2 небольших красных яблока.

На самом деле: Скорее нет, чем да. Среднее яблоко — 150 г, то есть 2 яблока — это 300 г и 150 ккал.

Говорят: 9 больших оливок.

На самом деле: Почти! Одна большая оливка весит 5 г, а 45 г оливок − 75 ккал.

Морепродукты

Говорят: 10 вареных креветок

На самом деле: Зависит от размера. 100 г креветок − 100 ккал.

Говорят: 60 граммов лосося на гриле

На самом деле: Нет. Калорийность лосося на гриле составляет 250−300 ккал. 60 г — 150−180 ккал.

Напитки

Говорят: 2/3 стакана Fanta.

На самом деле: 1 стакан фанты − 300 мл, 150 ккал, значит, тебе нужно чуть меньше стакана.

Говорят: ¾ стакана томатного сока.

На самом деле: Нет. 100 г томатного сока − 21 ккал.

Говорят: 1/3 стакана апельсинового сока.

На самом деле: Нет. 100 г апельсинового сока − около 40 ккал, то есть 300 мл − 120 ккал.

Говорят: 1 стакан пива

На самом деле: Да. Калорийность пива около 40 ккал на 100 г, т.е. 330 мл (стакан) − это около 130 ккал.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-na-samom-dele-vyglyadyat-100-kaloriy/