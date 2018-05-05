Ещё
Почему европейцы боялись кабачков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему европейцы боялись кабачков 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Привычные нам сегодня продукты, полезные и питательные, не всегда считались таковыми. Некоторые из них признавались ядовитыми. Им приписывали и способность сводить человека с ума.
Баклажаны
У баклажана интересная история. Сегодня этот плод всеми признается как один из самых полезных и вкусных. Он содержит большое количество пектина и калия, снижает уровень холестерина, выводит из организма токсины, помогает избежать заболеваний сердца и желудка. В общем и целом — очень полезный овощ, который, кстати, все-таки ягода.
Долгое время, ещё в XIII-XIV веках баклажан считался в Европе ядовитым. Его называли «сумасшедшим яблоком». Содержащийся в перезрелых плодах баклажана алколоид соланин действительно вреден, при употреблении в больших дозах он может приводить к расстройствам организма, вплоть до галлюцинаций. Поэтому настоятельно рекомендуем не употреблять в пищу перезрелые баклажаны.
На Руси баклажаны очень ценились. В то время, как от них воротили нос европейцы, у нас «икра заморская, баклажанная» считалась деликатесом. В Европе же баклажаны вошли в рацион только после освоения Южной Америки. Европейские колонизаторы увидели, что индейцы выращивают и охотно едят «яблоко безумия». Как и со многими другими продуктами оказалось, что баклажаны очень даже съедобны, просто «вы не умеете их готовить».
Помидоры
Помидоры до сих пор культивируются не везде. В одной Испании помидоров выращивается больше, чем на всей территории Южной Америки. Тем не менее, появлением помидоров на наших столах мы обязаны безымянному индейцу.
Изначально в Европе помидоры выращивались в декоративных целях. Есть их не пробовали несколько столетий, поскольку видели, что домашние животные, поедающие помидорную ботву, в прямом смысле умирали. Знал об этом и уже упомянутый индеец.
Он уходил от преследования голландцев и, не желая, чтобы его снова взяли в плен, решил съесть красные плоды, которые, как он знал «валят с ног» и больших быков. Но «фокус не удался». Вместо того, чтобы встретить смерть от отравления, индеец, как ни в чем ни бывало, продолжал жить. Увидели это и голландцы. Они также попробовали помидоры и остались живы.
С того времени и был открыт «главный секрет» помидоров. Принципиально он тот же, что и у баклажанов. Незрелые плоды и ботва помидоров содержат все тот же соланин, поэтому перед употреблением у помидоров желательно вырезать место крепления плода к ветке.
Успеху помидоров в России мы обязаны агроному Болотову. Он научился выращивать капризное растение в теплице и закатывать зеленые помидоры в банки. При консервации соланин распадается.
Кабачки
Кабачки считались одним из главных продуктов у индейцев как Южной, так и Северной Америки. Известно, что они входили в рацион племени Ирокез. В Европе кабачки оказались благодаря Колумбу. Он привез семена, но очень долго европейцы кабачков не ели, считая их несъедобными и даже ядовитыми.
Зато им полюбились кабачковые семечки. Их, что называется, лузгали, а кабачки признавались как декоративное растение. Что, конечно, было напрасно. Кабачки очень полезны. Низкая калорийность и малое содержание клетчатки, идеальное соотношение натрия и калия, медь и другие микроэлементы, витамины — все это делает кабачки ценным продуктом, полезным при многих заболеваниях, от сердечно-сосудистых, до нарушения обмена веществ.
Огурцы
Несмотря на то, что огурцы культивировали ещё древние римляне, в постоянный рацион европейца они не входили весьма долго. Ещё в XVIII веке английские врачи отговаривали своих соотечественников от поедания огурцов, которые они считали вредными.
Другой крайности придерживался турецкий султан Магомет. Он так любил и ценил огурцы, что казнил семерых придворных, желая разобраться, кто из них украл подаренный плод.
Миф о ядовитости огурцов, должно быть, пошел от того, что некоторые до сих пор выращиваемые в Индии, Китае, Непале и Афганистане плоды (весом до 5 килограмм) содержат в себе большое количество кукурбитацинов — горьких веществ, вырабатываемым огурцами при перепадах температур или влажности. Кукурбитацин, впрочем, не вреден. Он обладает противоопухолевым действием, улучшает работу печени, поджелудочной и кишечника. В Китае и сегодня выращивают особые сорта горьких лекарственных огурцов. Кстати, чтобы огурцы не горчили, их достаточно замочить в воде.
Россия не шла европейским путем. Первое письменное упоминание об огурцах относится к 1528 году, хотя исследователи считают, что он был известен ещё в XIII-XIV веках. Из огурцов варили так называемую «черную уху» (мясо в огуречном рассоле). Ещё при Алексее Михайловиче для нужд двора выращивались целые огуречные плантации. Огурцы и сегодня — наше национальное блюдо.
Кириллица: последние новости
Какой хлеб ели только на Руси Как завтракала Екатерина II Какие русские сладости очень любят европейцы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Простой тест покажет, насколько вы умны13
Летучая показала «персик» в красном бикини10
Как погубили женщину с самыми большими ягодицами25
Что значит, если у женщины узкие бедра13
Как девочка повзрослела на 8 лет за 3 минуты24
Новости партнеров
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
00:37
Простолюдинов не покормят на свадьбе Гарри и Меган
Звёзды
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
04:15
Секрет 72-летней певицы, которая выглядит на 40
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение