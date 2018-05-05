Почему европейцы боялись кабачков

Привычные нам сегодня продукты, полезные и питательные, не всегда считались таковыми. Некоторые из них признавались ядовитыми. Им приписывали и способность сводить человека с ума.

Баклажаны

У баклажана интересная история. Сегодня этот плод всеми признается как один из самых полезных и вкусных. Он содержит большое количество пектина и калия, снижает уровень холестерина, выводит из организма токсины, помогает избежать заболеваний сердца и желудка. В общем и целом — очень полезный овощ, который, кстати, все-таки ягода.

Долгое время, ещё в XIII-XIV веках баклажан считался в Европе ядовитым. Его называли «сумасшедшим яблоком». Содержащийся в перезрелых плодах баклажана алколоид соланин действительно вреден, при употреблении в больших дозах он может приводить к расстройствам организма, вплоть до галлюцинаций. Поэтому настоятельно рекомендуем не употреблять в пищу перезрелые баклажаны.

На Руси баклажаны очень ценились. В то время, как от них воротили нос европейцы, у нас «икра заморская, баклажанная» считалась деликатесом. В Европе же баклажаны вошли в рацион только после освоения Южной Америки. Европейские колонизаторы увидели, что индейцы выращивают и охотно едят «яблоко безумия». Как и со многими другими продуктами оказалось, что баклажаны очень даже съедобны, просто «вы не умеете их готовить».

Помидоры

Помидоры до сих пор культивируются не везде. В одной Испании помидоров выращивается больше, чем на всей территории Южной Америки. Тем не менее, появлением помидоров на наших столах мы обязаны безымянному индейцу.

Изначально в Европе помидоры выращивались в декоративных целях. Есть их не пробовали несколько столетий, поскольку видели, что домашние животные, поедающие помидорную ботву, в прямом смысле умирали. Знал об этом и уже упомянутый индеец.

Он уходил от преследования голландцев и, не желая, чтобы его снова взяли в плен, решил съесть красные плоды, которые, как он знал «валят с ног» и больших быков. Но «фокус не удался». Вместо того, чтобы встретить смерть от отравления, индеец, как ни в чем ни бывало, продолжал жить. Увидели это и голландцы. Они также попробовали помидоры и остались живы.

С того времени и был открыт «главный секрет» помидоров. Принципиально он тот же, что и у баклажанов. Незрелые плоды и ботва помидоров содержат все тот же соланин, поэтому перед употреблением у помидоров желательно вырезать место крепления плода к ветке.

Успеху помидоров в России мы обязаны агроному Болотову. Он научился выращивать капризное растение в теплице и закатывать зеленые помидоры в банки. При консервации соланин распадается.

Кабачки

Кабачки считались одним из главных продуктов у индейцев как Южной, так и Северной Америки. Известно, что они входили в рацион племени Ирокез. В Европе кабачки оказались благодаря Колумбу. Он привез семена, но очень долго европейцы кабачков не ели, считая их несъедобными и даже ядовитыми.

Зато им полюбились кабачковые семечки. Их, что называется, лузгали, а кабачки признавались как декоративное растение. Что, конечно, было напрасно. Кабачки очень полезны. Низкая калорийность и малое содержание клетчатки, идеальное соотношение натрия и калия, медь и другие микроэлементы, витамины — все это делает кабачки ценным продуктом, полезным при многих заболеваниях, от сердечно-сосудистых, до нарушения обмена веществ.

Огурцы

Несмотря на то, что огурцы культивировали ещё древние римляне, в постоянный рацион европейца они не входили весьма долго. Ещё в XVIII веке английские врачи отговаривали своих соотечественников от поедания огурцов, которые они считали вредными.

Другой крайности придерживался турецкий султан Магомет. Он так любил и ценил огурцы, что казнил семерых придворных, желая разобраться, кто из них украл подаренный плод.

Миф о ядовитости огурцов, должно быть, пошел от того, что некоторые до сих пор выращиваемые в Индии, Китае, Непале и Афганистане плоды (весом до 5 килограмм) содержат в себе большое количество кукурбитацинов — горьких веществ, вырабатываемым огурцами при перепадах температур или влажности. Кукурбитацин, впрочем, не вреден. Он обладает противоопухолевым действием, улучшает работу печени, поджелудочной и кишечника. В Китае и сегодня выращивают особые сорта горьких лекарственных огурцов. Кстати, чтобы огурцы не горчили, их достаточно замочить в воде.

Россия не шла европейским путем. Первое письменное упоминание об огурцах относится к 1528 году, хотя исследователи считают, что он был известен ещё в XIII-XIV веках. Из огурцов варили так называемую «черную уху» (мясо в огуречном рассоле). Ещё при Алексее Михайловиче для нужд двора выращивались целые огуречные плантации. Огурцы и сегодня — наше национальное блюдо.