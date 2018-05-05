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Ирена Понарошку поделилась любимым рецептом
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Ирена Понарошку поделилась любимым рецептом 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Ирена Понарошку опубликовала в Инстаграме отрывок кулинарного видео, созданного специально для канала российского журнала Vogue.
Понарошку иронично отметила, что в процессе съемки ролика она рассказала, почему нельзя солить борщ слезами, обляпала маслом блузу от дизайнера Александра Терехова и поделилась любимым рецептом всех членов своей семьи: шпинат с паниром в кокосовых сливках.
"Каких-то 7 минут и это полный звездец Мишлена!" — призналась Ирена и добавила, что людей не должно пугать слово «панир», ведь это — обычный адыгейский сыр. «И сливки можно взять обычные, если боитесь похудеть! И шпинат замороженный тоже вполне пойдет за неимением свежего!» — раскрыла свои кулинарные секреты Понарошку
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