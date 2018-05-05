Что приготовить на Уразу-Байрам: самые вкусные рецепты

Традиционная исламская кухня предполагает в один из самых больших праздников для мусульманских народностей готовить обильное угощение на три дня. Блюда на Уразу-Байрам отличаются от повседневной пищи насыщенностью, оригинальностью и красочностью компонентов. При этом у каждой национальности свои рецепты праздничного угощения, свойственные тому или иному региону.

Что готовить на Уразу-Байрам — решает каждая хозяйка самостоятельно, ориентируясь на обычаи собственной семьи и особенности того или иного региона проживания. Наши рецепты с фото помогут выполнить религиозные установки с максимальной приближенностью к традициям.

Шах-плов

На праздник такое угощение гостям предлагают в Азербайджане. Единого рецепта для всех регионов этой красочной и самобытной страны не существует, поэтому данный рецепт с пошаговыми фото — усредненный вариант приготовления потрясающе вкусного и сытного блюда. Готовить плов следует в чугунном казане или форме для запекания.

Ингредиенты:

400 г длиннозернистого риса;

1 упаковка тонкого лаваша или 2 листа по 70 г;

600 г мякоти баранины или курицы (для европейского варианта);

2 средние репчатые луковицы;

70 г сливочного масла;

100 г кураги;

70 г изюма без косточек;

3-4 дольки чеснока;

готовая смесь приправ для плова или по вкусу домашний набор специй: поваренная соль, молотый черный перец, зира, куркума, барбарис и парика.

Приготовление:

Тщательно промываем в нескольких водах рис. Если этого не сделать мука, оставшаяся на зернышках после очистки, превратит рассыпчатое блюдо в вязкую кашу. Выкладывать крупу в казанок слоями толщиной в 1 см. Каждую часть нужно приправить куркумой, солью и «застелить» тонкими пластинками замороженного масла.

Влить сюда же питьевую воду в соотношении 2:1 и отправить емкость на огонь. Как только содержимое казана закипит, огонь убавить, накрыть крышкой будущий плов. Пока варится основа, нарезать мелкими кусочками мясо. Его следует обжарить на сухой сковороде до появления румяной корочки.

Нарезать кубиком репчатый лук, как для заправки в суп и отправить к мясу. Потомить на маленьком огне до прозрачности без крышки.

Промыть в проточной воде сухофрукты и изюм, залить кипятком в отдельной емкости на 5 минут, накрыть крышкой. Как только продукты размягчатся, курагу порезать на кусочки среднего размера.

Отправить подготовленные ягоды к мясу, накрыть сковороду крышкой. Выдержать 2-3 минуты на маленьком огне, добавить все пряности и специи, перемешать.

Убрать емкость с плиты. Добавить в пряную смесь мелко порезанный чеснок и снова накрыть крышкой, чтобы мясо с приправами настоялось.

Нарезать лаваш полосками, шириной в 5 сантиметров. В качестве измерительного прибора удобно использовать спичечную коробку.

Остатки сливочного масла растопить на паровой бане. Силиконовой кисточкой смазывать одну строну каждой полоски, выкладывать веером в казан или форму для запекания.

При этом свисающие по краям полоски обрезать не нужно — они послужат своеобразной крышкой для шах-плова. На подготовленную «постель» из теста выкладывать послойно готовый рис и мясо со специями.

Накрыть всю массу свисающими кончиками лаваша, как показано на фото​.

Отправить емкость с заготовкой в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Перед подачей аккуратно перевернуть казан на большую, плоскую тарелку и нарезать порциями, как торт.

Такое блюдо на Уразу-Байрам станет основным в праздничном угощении. В компанию к нему следует подать маринованные и свежие овощи, любую зелень и хорошее настроение.

Губадия

В просторечье это многослойный пирог, очень сытный и вкусный. Готовят его в татарских семьях только по большим семейным и религиозным праздникам. Поэтому хозяйкам, не знающим, что приготовить на Уразу-байрам, рецепт с пошаговым фото​ наверняка пригодится.

Ингредиенты для теста:

четверть стакана теплой питьевой воды;

100 г сливочного масла;

2 свежих куриных яйца;

3 ст. л. сахарного песка;

1/2 ч. л. сухих дрожжей;

2 ст. пшеничной муки высшего сорта.

Для корта (разновидности творога):

1 литр свежего коровьего молока жирностью не выше 3,5%;

0,5 л кефира жирностью до 2,5%;

2 ст. л. сахарного песка.

Для начинки:

2/3 стакана длиннозернистого риса;

3 сырых яйца;

3 ст. л. сахарного песка;

1 пачка сливочного масла (180 г).

Для крошки:

50 г сливочного масла;

1 ст. пшеничной муки;

3 ст. л. сахарного песка.

Приготовление:

Смешать в толстостенной посуде молоко и кефир, поставить на огонь. Как только жидкость прогреется и начнет сворачиваться, температуру убавить до минимальной. Томить блюдо около двух часов, перемешивая время от времени деревянной или силиконовой лопаточкой.

В идеале жидкость должна испариться и творог будет иметь слегка темный цвет, так как под конец манипуляций начнет поджариваться. Готовый продукт должен быть рассыпчатым и влажным.

Отварить рис до готовности, откинуть на дуршлаг и в таком виде охладить, чтобы он стал суховатым. Яйца сварить вкрутую, очистить и натереть на крупной терке. Изюм и курагу запарить, абрикосы нарезать на мелкие кусочки, виноград оставить целым. Из компонентов для теста замесить основу для пирога. Отставить в сторону на 30 минут, чтобы дрожжи начали свою работу.

Растереть муку, масло и сахар до состояния однородной крошки, отправить присыпку в холодильник.

Тесто разделить на 2 неравных части.

Больший кусок заготовки раскатать в пласт толщиной около ½ сантиметра — это будет дно и стенки будущей губадии. Уложить лепешку в форму для выпечки, как показано на фото. Положить тонкий слой отварного риса на дно пирога.

Разместить сверху половину подготовленного творога.

Равномерно выложить следующим слоем тертые яйца и присолить по вкусу.

Смешать рис с сахарным песком (количество указано в ингредиентах для начинки), распределить на поверхности пирога.

Подготовленные сухофрукты разложить на сладком рисе.

Покрыть тонкими ломтями сливочного масла всю поверхность пирога.

Раскатать в пласт оставшееся тесто и накрыть им нашу конструкцию. Края защипнуть и проткнуть всю поверхность вилкой в нескольких местах.

Присыпать губадию крошкой из холодильника.

Отправить пирог в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать около 25 минут.

Подавать в горячем виде, так как блюдо пропитано сливочным маслом.

Приготовив такие блюда на Уразу-Байрам, вы впустите в дом благо и везенье!