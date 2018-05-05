9 советов, как привести себя в форму к лету

Чтобы избежать лишнего стресса и не навредить своему организму, готовиться к летнему оголению нужно заранее. Для начала определите свои цели и объективно оцените возможности. Наши советы помогут вам привести тело в форму и не растерять здоровье по дороге к стройности.

Не ведитесь на громкие обещания

Если вам предлагают похудеть на 10 кг за неделю или убрать слишком много сантиметров за короткие сроки, не поддавайтесь. Такие программы либо наносят вред здоровью, либо приводят к затяжному стрессу, либо дают результат только на время, но вскоре все потерянное возвращается. Терять больше 1,5 кг за неделю опасно, поэтому сразу посчитайте, на сколько вы реально можете похудеть, и не гонитесь за рекордами. Привести себя в форму можно не только похудением, но и общим тонизированием фигуры, приведением в порядок кожи и поднятием уровня энергии.

Перестаньте взвешиваться

Кажется, что ежедневное взвешивание — это хороший способ контролировать результаты. Но на самом деле зеркало для этой цели подходит гораздо больше. Сбрасывание килограммов не всегда приводит к тому, что вы выглядите лучше. Вес может уходить неравномерно и может быть связан с очищением кишечника или потерей жидкости. А вот блеск в глазах, отдохнувшую кожу и общий тонус весы показать не смогут. Ежедневное взвешивание — это рамки, в которые многие себя загоняют, забывая о том, что вес — это всего лишь один из показателей перемен в организме.

Двигайтесь и потейте

Движение — это важный шаг к обновлению. Физическая активность способствует не только сжиганию жира и наращиванию мышц, но и придает общий тонус, заряжает энергией, ускоряет обмен веществ и способствует снижению уровня стресса. Выбирайте то, что вам больше по душе, поскольку упражнения, которые вы делаете через силу, принесут немного пользы. Чередуйте занятия на выносливость с поднятием тяжестей, гуляйте, танцуйте, занимайтесь сексом, играйте с детьми — все это поможет привести тело в форму и поднять настроение. Физические нагрузки должны приносить удовольствие, избегайте тренировок, которые вам неприятны.

При возможности посещайте баню, сауну или хаммам. Это тоже улучшает обмен веществ и способствует сжиганию лишних килограммов.

Избавьтесь от лишней кожи

Регулярно отшелушивайте кожу. Даже если у вас не получится сбросить много килограммов, вы можете привести в порядок кожу тела, что непременно будет большим плюсом на пляже. Скрабы, ванны с содой и солью, самомассаж с жесткой щеткой — все это поможет тонизировать и обновить кожу. Ежедневно увлажняйте и питайте кожу, чтобы она была гладкой и упругой.

Следите за питанием

Мы не призываем вас садиться на сложные диеты, но следить за своим рационом все-таки придется. Избегайте продуктов, содержащих рафинированный сахар, гидрогенизированные и рафинированные жиры, усилители вкуса и консерванты. Старайтесь готовить домашние блюда из простых продуктов. Основа рациона — это цельнозерновые крупы, богатые клетчаткой, способствующей похудению. Используйте качественные источники белка — нежирное мясо, рыбу, птицу, яйца, бобовые, орехи, многие овощи (шпинат, кейл, брокколи), водоросли. Откажитесь от перекуса с употреблением выпечки в течение дня. Держите под рукой горсть сушеных орехов, сухофрукты без сахара или овощные чипсы.

Помните о том, что системе пищеварения нужен отдых, поэтому между ужином и следующим завтраком должно пройти не меньше 12 часов. Большая часть этого времени должна прийтись на время бодрствования перед сном.

Откажитесь от сахара

Не бойтесь, не нужно совсем отказываться от сладкого. Но если вы уберете из своей жизни сахар-рафинад, вашему организму станет проще двигаться к здоровью и стройности. Чем более очищен и обработан продукт, тем быстрее он усваивается и попадает в кровь. Рафинированный сахар вызывает резкий скачок энергии, приводя к гормональному дисбалансу и набору веса. Откажитесь от фабричных конфет, покупного печенья и других вредных сладостей, заменив их конфетами из магазинов здорового питания, в основе которых — орехи и сухофрукты. Не покупайте молочный шоколад, заменив его темным. Уберите с кухни белый сахар и перейдите на тростниковый. Такие перемены не требуют от вас сложных ограничений, но для здоровья и фигуры это будет чувствительно.

Налегайте на овощи

Если вам сложно что-то убрать из своего рациона, попробуйте добавить больше овощей в разных видах. Вы заметите, что вы быстрее наедаетесь (за счет клетчатки), чувствуете себя бодрее (благодаря витаминам и минералам), худеете (улучшение пищеварения) и меньше хотите есть вредную пищу. Салаты, гарниры, смузи, соусы, начинка для пирогов и сэндвичей — так можно увеличить количество овощей в своем меню. Используйте овощи в качестве перекусов, заменяйте овощными смузи один или два приема пищи. После тренировки в смузи можно добавить орехи или растительный протеин для восстановления сил.

Чаи для похудения

Для того чтобы улучшить пищеварение и немного ускорить процесс похудения, можно пропить двухнедельных курс детокс-чаев, которые продаются в аптеках или магазинах здорового питания. Качественный черный, зеленый, белый чай и пуэр тоже могут помочь привести себя в форму. Но чай должен быть только заварным (не пакетированным) и без ароматических добавок.

Следите за эмоциями

Многие хорошие начинания, связанные со здоровым образом жизни, часто разрушаются из-за нашей неспособности справляться с эмоциями и стрессом. Любая диета разбивается в прах, как только женщина ссорится с мужем или на работе возникают трудности, поскольку большинство из нас по привычке успокаивают себя едой. Чтобы этого не случилось, определите, что может поднимать вам настроение кроме «вкусняшек». Следите за качеством своего сна, приучитесь медитировать, практикуйте осознанность, используйте успокаивающие эфирные масла — подойдут любые инструменты для того, чтобы максимально спокойно проживать жизненные сложности.