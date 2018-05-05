Брецели с колбасой. Рецепт вкуснейших булочек для пикника

Моя семья обожает свежую ароматную выпечку. Что удивительно — сладким пирогами мы предпочитаем домашний хлеб и пироги с солеными начинками. Сегодня хочу поделиться рецептом булочек, без которых не обходится ни один наш выезд на природу. Брецели удобно брать с собой в качестве хлеба на пикник или шашлыки.

Брецели и горчица Haas

Почему именно брецели? Не могу устоять перед румяной корочкой этих немецких «кренделей»! Хитрость заключается в особом способе подготовки теста — перед выпечкой нужно проварить изделия в кипящем растворе соды. Но обо всем по порядку.

Итак, для дрожжевого теста нам понадобится:

стакан теплой воды;

быстрорастворимые дрожжи (1/2 ч. ложки);

примерно 400 г муки;

соль;

сахар;

30 г сливочного масла.

Для начинки и украшения:

яичный желток;

охотничьи колбаски;

кунжут;

пищевая сода.

Приготовление:

В большую кастрюлю вылить поду и растворить в ней дрожжи с чайной ложкой сахара и большой щепоткой соли. Как только гранулы дрожжей растворятся, добавляем половину муки и начинаем вымешивать тесто. Туда же отправляем растопленное сливочное масло. Добавляем муку до тех пор, пока тесто не начнет собираться в уверенный, не прилипающий к рукам шар. Шар из теста кладем обратно в кастрюлю, накрываем полотенцем и убираем в теплое темное место на час.

шар из теста

Через час обминаем поднявшееся тесто и снова убираем в тепло еще на полчаса.

Тесто поднялось

Достаем тесто и начинаем формировать крендели. На самом деле форма булочек может быть какой угодно. Я раскатала жгутики из теста, перекрестила концы жгутов между собой и закрепила у основания. Получились брецели.

Брецель

Теперь самое интересное — содовые ванны для брецелей. Доводим до кипения 2-3 л воды. Растворяем в кипящей воде пищевую соду из расчета 1 ч. ложка на 1 л воды. В шипящую воду по очереди опускаем брецели примерно на 20 секунд. Тесто на глазах увеличивается в объеме.

Содовая ванна для брецеля

Выкладываем брецели на смазанный противень. Можно смазать тесто яичным желтком, тогда корочка станет еще более аппетитной. Ставим противень в разогретую до 200ºC духовку минут на 20.

Ждут украшения

Как только тесто начнет подрумяниваться — еще раз смазываем поверхность желтком и украшаем булочки крупной морской солью, кунжутом или кружочками охотничьих колбасок. Снова отправляем в духовку до полной готовности.

Кунжут и колбаски

Корочка

Готовые брецели берем с собой на природу и наслаждаемся пикником. Охотничьи колбаски лучше всего сочетаются с горчицей, поэтому рекомендую не забыть с собой на пикник этот соус. У меня в этот раз горчица не простая, а с медом! Очень вкусно, для настоящих гурманов.

Приятного пикника!