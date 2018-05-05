Брецели с колбасой. Рецепт вкуснейших булочек для пикника 

Моя семья обожает свежую ароматную выпечку. Что удивительно — сладким пирогами мы предпочитаем домашний хлеб и пироги с солеными начинками. Сегодня хочу поделиться рецептом булочек, без которых не обходится ни один наш выезд на природу. Брецели удобно брать с собой в качестве хлеба на пикник или шашлыки.
Брецели и горчица Haas
Почему именно брецели? Не могу устоять перед румяной корочкой этих немецких «кренделей»! Хитрость заключается в особом способе подготовки теста — перед выпечкой нужно проварить изделия в кипящем растворе соды. Но обо всем по порядку.
Итак, для дрожжевого теста нам понадобится:
стакан теплой воды;
быстрорастворимые дрожжи (1/2 ч. ложки);
примерно 400 г муки;
соль;
сахар;
30 г сливочного масла.
Для начинки и украшения:
яичный желток;
охотничьи колбаски;
кунжут;
пищевая сода.
Приготовление:
В большую кастрюлю вылить поду и растворить в ней дрожжи с чайной ложкой сахара и большой щепоткой соли. Как только гранулы дрожжей растворятся, добавляем половину муки и начинаем вымешивать тесто. Туда же отправляем растопленное сливочное масло. Добавляем муку до тех пор, пока тесто не начнет собираться в уверенный, не прилипающий к рукам шар. Шар из теста кладем обратно в кастрюлю, накрываем полотенцем и убираем в теплое темное место на час.
шар из теста
Через час обминаем поднявшееся тесто и снова убираем в тепло еще на полчаса.
Тесто поднялось
Достаем тесто и начинаем формировать крендели. На самом деле форма булочек может быть какой угодно. Я раскатала жгутики из теста, перекрестила концы жгутов между собой и закрепила у основания. Получились брецели.
Брецель
Теперь самое интересное — содовые ванны для брецелей. Доводим до кипения 2-3 л воды. Растворяем в кипящей воде пищевую соду из расчета 1 ч. ложка на 1 л воды. В шипящую воду по очереди опускаем брецели примерно на 20 секунд. Тесто на глазах увеличивается в объеме.
Содовая ванна для брецеля
Выкладываем брецели на смазанный противень. Можно смазать тесто яичным желтком, тогда корочка станет еще более аппетитной. Ставим противень в разогретую до 200ºC духовку минут на 20.
Ждут украшения
Как только тесто начнет подрумяниваться — еще раз смазываем поверхность желтком и украшаем булочки крупной морской солью, кунжутом или кружочками охотничьих колбасок. Снова отправляем в духовку до полной готовности.
Кунжут и колбаски
Корочка
Готовые брецели берем с собой на природу и наслаждаемся пикником. Охотничьи колбаски лучше всего сочетаются с горчицей, поэтому рекомендую не забыть с собой на пикник этот соус. У меня в этот раз горчица не простая, а с медом! Очень вкусно, для настоящих гурманов.
Приятного пикника!