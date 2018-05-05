Натуральные увлажняющие маски для лица

Ежедневно наше лицо нуждается в тщательном уходе. Низкая температура зимой, горячий пересушенный воздух летом и прочие неблагоприятные факторы делают кожу лица дряблой, сухой и безжизненной. Она шелушится, обезвоживается, увядает. Помогут в этом случае увлажняющие маски. МедикФорум собрал советы по использованию масок для лица.

Чем полезны маски для лица

Увлажняющие маски для лица в домашних условиях сделать несложно. Их базовыми компонентами чаще всего являются свежее молоко и яйцо. Они подходят любому типу кожи и помогут устранить многие проблемы, например, сухость, пигментацию, угри, ранние морщины. Увлажняющие маски для лица делают не более двух раз в неделю. Перед этой процедурой лицо тщательно очищают с помощью скраба или паровой ванночки. Маску обычно накладывают на 15-20 минут. Если смесь подсохла, повторно наносят еще один слой. Смывают использованную маску негорячей кипяченой водой. Если кожа очень сухая, применяют ватку, смоченную в молоке. Затем обязательно используют увлажняющий крем.

Популярные рецепты увлажняющих масок для лица

Маска из творога и меда Взбить один желток, смешать его с творогом и медом в пропорции 1:1. Желток питает кожу, мед усиливает регенерирующие функции, творог отбеливает. Эта маска идеально подходит для всех типов кожи. Маска из яйца, оливкового масла и меда Одну чайную ложечку оливкового масла растирают с чайной ложечкой меда и взбитым предварительно желтком. Такое сочетание компонентов разглаживает морщинки, восстанавливает цвет и придает упругость. Маска из сметаны и меда Смешать в равных долях сметану и жидкий мед. Предлагаемую маску можно использовать для очень сухой и обезвоженной кожи. Ее компоненты смягчают кожу, разглаживают морщины и возвращают упругость. Маска из овсянки и молока Большую горсть овсянки залить подогретым молоком, дать настояться полчаса, а затем наложить на лицо. Овсянка и молоко превосходно восстанавливают эластичность кожи, уменьшают мелкие морщины. Маска из яйца и сметаны Взбить желток и соединить его с половиной столовой ложки сметаны. Маска отлично подходит для сухой кожи лица. Маска из белка и меда Взбитый белок тщательно растереть с медом. Можно по желанию добавить совсем немного лимонного сока. Белок и мед помогают очистить кожу, не подсушивая ее. Лимонный сок осветляет и тонизирует. Маска из желтка, персикового масла и сметаны Половину столовой ложки теплого персикового (можно оливкового) масла соединить с яичным желтком. В полученную смесь влить столовую ложку обезжиренной сметаны. Компоненты данной маски интенсивно увлажняют сухую кожу.

Увлажняющие маски из свежих фруктов и овощей

Маска из помидоров Свежий помидор на несколько секунд опустить в кипящую воду, затем снять кожицу и натереть. В полученную массу добавить немного крахмала и чайную ложечку оливкового масла. Томат эффективно борется с сухостью кожи, угрями и черными точками. Маска из яблока и молока Спелое яблоко очистить от семечек и кожуры, порезать мелкими кубиками и варить в молоке на слабом огне около получаса. Излишки жидкости слить, кусочки яблока размять в кашицу. После остывания наложить маску на лицо. Яблоко поможет смягчить кожу, устранить шелушение и стянутость. Молоко, в свою очередь, питает и отбеливает. Маска из кабачка Мякоть кабачка измельчить на терке, выложить на марлю. Держать маску не более 20 минут. Такая маска хорошо стимулирует обменные процессы, увлажняет, очищает и тонизирует. С ее помощью устраняется сухость, предупреждаются морщинки, разглаживается увядшая кожа. Морковная маска Сливки (столовая ложка) растереть со свежим желтком, добавить половину ложки свежевыжатого морковного сока и 20 минут держать на лице. Снять маску тампоном, смоченным в теплом растительном масле и ополоснуть прохладной кипяченой водой. Маска освежает лицо, омолаживает и увлажняет, придает здоровый, красивый оттенок. Рекомендуется людям с дряблой, сухой кожей. Облепиховая маска Смочить в соке облепихи салфетку, отжать и на полчаса в виде маски наложить на лицо. Кожу на лице предварительно очистить лосьоном или водой. После снятия салфетки кожу обтереть слегка влажным, а потом и сухим ватным тампоном или диском. Такая маска применяется для сухой и нормальной кожи дважды в неделю. Ранее эксперты рассказали о мужских масках для лица.