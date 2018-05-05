Преимущества и недостатки лосьона с бергамотом для тела

Лосьон с бергамотом — это смягчающее средство, которое ароматизируется эфирным маслом. Масло извлекается из цитрусовых плодов, которые похожи на лимоны и грейпфруты. Плоды бергамота редко применяются для кулинарных целей, но масло используется для ароматизации чая Earl Grey и Lady Grey. При добавлении в качестве ароматизаторов в продукты для кожи это эфирное масло обеспечивает свежий, цитрусовый, бодрящий, насыщенный аромат. МедикФорум выяснил все подробности использования таких лосьонов.

Как действуют лосьоны?

Большинство лосьонов, которые включают масло бергамота, предназначены для тела, а не для лица. Одна из причин, почему лосьон с бергамотом редко предназначен для использования на лице, заключается в том, что масло может вызывать сильную чувствительность, и может увеличить риск солнечных ожогов. По этой причине светлокожие люди не должны использовать лосьон с бергамотом, особенно до длительных прогулок на улице или любой другой деятельности, которая подразумевает долгое время нахождение на солнце. Бергамот обычно используется для ароматерапевтических целей. Считается, что аромат может помочь контролировать эмоции и улучшить настроение. Считается, что аромат масла или лосьона помогает уменьшить стресс. По этим причинам лосьон с маслом бергамота хорош для использования перед сном или отдыхом. Использование лосьона в вечернее время — отличный способ насладиться ароматерапевтическими преимуществами бергамота, не беспокоясь о повышенном риске солнечных ожогов.

Как выбрать лосьон для тела?

Множество компаний предлагают разнообразные лосьоны с бергамотом в рамках своих производственных линий. Фактически, бергамот считается одним из старых видов масел, которые добавляют в кремы или лосьоны для тела. Он широко используется в парфюмерии, одеколонах и других ароматических продуктах для тела. Некоторые компании смешивают бергамот с другими ароматами, особенно с лавандой, лимонной вербеной, жасмином и сандаловым деревом. Как уже было сказано, лосьон с бергамотом не подходит для использования на лице, но есть множество лосьонов, предназначенных для использования на других конкретных частях тела. Часто женщины предпочитают наносить ароматный лосьон на все тело. Лосьоны для ног могут быть довольно густыми и плотными, поскольку они предназначены для увлажнения и успокаивания сухой кожи и смягчения мозолей на стопах ног. Любой, кто обеспокоен появлением признаков старения, должен избегать использования лосьона с бергамотом на руках, поскольку на них очень часто образуются возрастные пятна и морщины так же быстро, как на лице и шее, а бергамот может усугубить эту проблему. Ранее эксперты выяснили, как чай с бергамотом спасет от полноты.