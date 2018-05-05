Самые странные и отвратительные продукты из США по мнению иностранцев

У США плохая репутация в плане еды. Начиная от кулинарных ужасов на ярмарках штата вроде лобстера во фритюре на палочке и заканчивая чудовищно калорийным фастфудом, все как будто намекает на чрезмерное обжорство американцев, которые любят много жира, сахара и соли. Но у иностранцев вызывает отвращение не только зажаренное во фритюре сливочное масло или чесночный соус в ресторане Papa John’s.

В одной из веток обсуждения на Reddit иностранцев попросили назвать типичные американские блюда и продукты, которые они считают отвратительными или странными. Многие участники дискуссии назвали вещи, которые для рядовых американцев оказались неотъемлемой частью рациона.

Business Insider

Мягкий сыр Cheese Whiz. «На вкус он как пластмасса и раковая опухоль», — пишет пользователь Screech.

Кукурузная каша. «Я был на ужине на юге, может быть в Миссисипи. Я спросил у официантки, что это, и она посмотрела на меня как-то неуверенно и озадаченно. Я только понял, что мужчина, который сидел рядом со мной, страстно любил это, и звуки, которые он издавал, пока ел, были ужасающе похожи на звуки чавкающего младенца», — пишет yummy_yummy_red_wine.

Сыр Velveeta. «Я знаю, что многие уже упомянули американский сыр, но Velveeta должен стоять вместе с Cheeze Whiz в списке ненатуральной еды», — пишет TheMadBotanist.

Шоколад Hershey’s. «Американский шоколад и конфеты на мой вкус довольно неприятные. У плиток Hershey’s такая пыльная текстура (как будто недель через пять после Пасхи нашел недоеденное шоколадное яйцо) и вкус недостаточно насыщенный. Раньше молочный шоколад Cadbury был отличный, но Kraft купил Cadbury несколько лет назад, и рецептура, похоже, постепенно меняется», — пишет Protonbeamface.

Лакричные конфеты Red Wines. «Я пробовала Red Vines, ожидая, что это будут красные веревочки блаженства. Они были на вкус как мыло», — пишет CthulhusWhore.

Хлеб из супермаркетов. «Я все еще не перевариваю обычный хлеб из здешних супермаркетов. Он очень сладкий. То же самое со средними булочками для бургеров или хот-догов», — пишет tigersmadeofpaper.

Запеканки. «Запеканки, сделанные с крем-супом из чего угодно. Запеканка с зеленой фасолью, запеканка с тунцом, грибная запеканка. Я знаю, на что похожи эти консервированные супы Campbells, у нас они тоже есть, и идея использовать их как неотъемлемый ингредиент в основном блюде заставляет меня съежиться лишь от одной мысли о количестве натрия. Особенно эти запеканки, которые надо покрывать крошеными чипсами», — пишет InquisitorVawn.

Пена в рутбире. «Мой старый друг по колледжу из Австрии считал, что шапка пены в рутбире отвратительна», — пишет pokeySoakins.

Лакричные конфеты Twizzlers. «Twizzlers такие странные. Они на вкус совсем не похожи на красную лакрицу. На вкус они напоминают картон. Я была очень разочарована, когда наконец попробовала их», — пишет movealittlecloser.

Печенье Pop Tarts. «Один наш друг прислал немного Pop Tarts. Они были омерзительными. Люди правда едят их на завтрак? Я не смог проглотить даже два кусочка», — пишет homovore.

Фруктовый лед. «Лед с сиропом считается едой?» — пишет nanlayo.

Вяленая говядина. «Попробовал эту штуку пару месяцев назад. На вкус она была как пластмасса и имела текстуру ношеной обувной стельки. Удивительно, как это они взяли кусок коровы и превратили его в нечто совершенно несъедобное», — пишет stw1313.

Сосиска в кукурузном тесте. «Я укусил один раз это, когда был во Флориде, и не смог больше есть. Я никогда не пойму, почему люди считают, что это вкусно», — пишет Biwton.

Печенья с подливой. «У меня есть кузены в Америке. Однажды утром они повели меня завтракать и заставили попробовать печенья с подливой. Эта подлива просто отвратительна! Официантка сказала мне, что это просто свиное сало, смешанное с мукой, солью и перцем. Кто может это есть по утрам?» — пишет ilovenewtons.

Американский бекон. «Американский бекон кажется мне странным, он слишком тонкий, и каждый раз, когда я вижу фотографию бекона у кого-то из Америки, у них он всегда кремированный. Сочный бекон гораздо лучше!» — пишет RtardDAN. «Он тонкий, жилистый и жесткий. Это единственный продукт, который мне больше нравился в Великобритании», — добавляет bloodyhellalex.

Мясной рулет. «С чего бы вдруг мне может захотеться рулета из мяса? Хорошо, что я не пробовал, но выглядит мерзко», — пишет BoChiggedyBoDiddley.

Хлопья для завтрака. «У них все эти разные цвета и странные вкусы, и в некоторых даже есть зефир. Это не идеальная еда для завтрака. Неудивительно, что так много детей страдают ожирением», — пишет TheInsaneDane.