Этикет: самые странные правила

Наиболее сложным и изысканным считается британский этикет. Например, недопустимо затевать разговор с незнакомым гостем до того, как вас представили друг другу. Вообще не принято тихо вести отдельный разговор: беседа должна быть общей. Рукопожатие должно быть кратким, а то и просто кивнуть головой в знак приветствия, а женщины между собой только имитируют поцелуй. Никакой лишней жестикуляции, чувства выражаются улыбкой. Руки держат под столом, но не в карманах. За столом не рекомендуется хвалиться, зато принято говорить комплименты. Недопустимо перебивать говорящего, даже если он явно неправ. Нужно дать ему высказаться до конца.

Даже в обычных английских семьях в повседневной жизни принято сервировать стол по правилам, и делается это с вечера. Утром выставляются готовые блюда и тарелки — охлаждённые или подогретые, смотря для какого блюда они предназначены.

У членов английской королевской семьи этикет ещё более сложный: например, они никогда не едят ракообразных и моллюсков. Ни у одной приглашённой дамы поля шляпки не должны быть больше, чем у королевы. Нельзя пожимать руку членам королевского семейства, вообще не полагается к ним прикасаться. Нельзя начинать есть раньше королевы или заканчивать позже, чем она. При этом королева всегда умеет сгладить возникшую неловкость. Например, когда на приёме оказался Юрий Гагарин , он не мог разобраться в сложном хитросплетении разнокалиберных приборов, и дабы застраховаться от косых взглядов, сразу обратился к королеве со словами, что вырос в крестьянской семье и привык пользоваться одной только ложкой. Тогда её величество Елизавета приказала убрать со стола все лишние приборы. Существует также легенда, что космонавт выловил и съел кусочек лимона из чая, чем поверг в шок высоких гостей, но королева сделала то же самое, и её примеру последовали все приглашённые.

Но во времена Средневековья английский этикет был совершенно другим. Грубые короли-рыцари ездили на лошадях по устланным соломой залам своих замков. У них вошёл в обиход обычай чокаться кружками, чтобы их содержимое выплеснулось и перемешалось: таким образом сотрапезники доказывали, что не подсыпали яд в бокал соседа.

Трапеза татаро-монголов

Полной противоположностью высокому английскому стилю является столовый этикет татаро-монголов, как их принято называть на Руси. Самым почётным блюдом был варёный глаз лошади, переданный гостю лично от хозяина застолья. Есть полагалось так, чтобы ни у кого не возникло сомнений в высоких качествах поданных блюд: громко рыгая и чавкая. Это было знаком вежливости и благодарностью за вкусное угощение. Ели руками с кожаных, металлических или керамических блюд. Оружие всегда оставляли за пределами юрты.

Обычаи народов крайнего Севера

У чукчей, эвенов и других народов, кочевавших небольшими группами, кроме угощения, ещё в XX веке практиковался обычай передачи гостю на ночь жены. Целью такой практики было избежать вырождения: ведь народы крайнего севера жили малыми общинами и практически не общались с внешним миром. Большинство браков были родственными, а ребёнок от случайного гостя добавлял в племя «свежую кровь».

Застольные обычаи в Германии

Немцам свойственна любовь к обстоятельному и приятному приёму пищи. Они не создают лишних нагромождений этикета, но соблюдают правила: первым садится за стол старший по возрасту. Собеседника можно называть по титулу или профессии. За едой говорят о приятных и незначительных вещах, шутят, смеются. Руки принято держать над столом. Сдерживать газы или отрыжку считается вредным для здоровья. Чем громче получился звук, тем больше веселья он вызывает, в такой ситуации принято обменяться диалогом «bitte schön» — «danke schön»

Правила Франции

Французы — большие любители вкусно покушать. Уличную обувь в чужом доме можно не снимать. Гостей рассаживают, чередуя мужчин и дам. Блюдо должно быть доедено до конца, а солить или перчить его не принято: это будет означать, что гость недоволен. Хлеб едят, отламывая от него маленькие кусочки. Сыр является отдельным блюдом, его подают после горячего. Подача к столу алкоголя — сигнал, что можно собираться домой.

Этикет Китая

Во время застолий применяются принципы фэн-шуй, поэтому совместная трапеза обычно проходит за круглым столом. Соблюдается довольно много примет: рыбу не принято переворачивать, съев один бок, а палочки не втыкают в горку риса.

Не секрет, что китайцы мастера выпить. У них принято чокаться, но бокал нужно держать двумя руками, и выше его держит тот, кто выше статусом. Если более значимый сотрапезник желает оказать уважение, он опускает свой бокал на уровень того, с кем чокается. Вообще блюда, которые принимают или передают, нужно держать двумя руками. Ориентиром всего застолья является почётный гость: он первым занимает место и приступает к трапезе. За едой не принято заниматься чем-либо ещё: беседовать о посторонних вещах или смотреть телевизор. Всё внимание только на еду, взятие добавки приветствуется и стимулируется. В конце застолья в знак признательности нужно постучать по столу двумя пальцами.

Этикет Японии

При входе в дом принято снимать обувь, а вместо рукопожатия нужно поклониться. Прежде, чем приступать к еде, нужно обязательно сказать «Итадакимас», что означает «приятного аппетита». Едят палочками, и с ними нужно обращаться осторожно: не втыкать в еду, не махать ими во все стороны: это будет расценено как признак низкой культуры. Нельзя сидеть нога на ногу. Громкое чавканье является комплиментом, а не признаком дурного тона. Пустые стопки для сакэ сразу снова наполняют.

Правила Непала

В Непале левая рука считается нечистой и в еде не участвует. Пищевой основой является рис, который сервируется с различными добавками из овощей и гороха, называется такое блюдо «далбат». Сейчас для него подаются две ложки, а старшее поколение традиционно ест руками. Деликатесом являются огурцы, причём только ещё недавно их подавали к столу только в стадии полного созревания, и это считалось ценным и редким блюдом.

Обычаи Греции

В Древней Греции обедали лёжа на кушетках вокруг низкого стола. В богатых домах трапезу сопровождало пение, игра на флейте или декламация стихов. Было знаком хорошего тона приглашать к столу философов или риторов. Высоко ценилось хорошее, выдержанное вино, которое разбавляли водой.

В наши дни хозяин застолья может нарочно испачкать скатерть, чтобы гости не переживали в случае такого же казуса.

Древний Рим и Италия

Римляне переняли у греков обычай есть лёжа. Но этот воинственный народ предпочитал иные застольные развлечения: например, в богатых домах это могло быть сражение гладиаторов, стихотворное восхваление подвигов хозяина, порка раба, а то и оргия. Триклиний — обеденный зал, украшался мозаикой и фресками. Римляне были любителями запредельно изысканной кулинарии: они разработали методики откармливания домашней живности, а также угрей и миног, бывало что им скармливали провинившихся рабов.

Блюдо могло состоять из каких-то совсем мелких элементов вроде соловьиных языков.

После падения Римской империи нравы изменились, но по-прежнему трапезу не принято совершать наспех. Итальянцы могут просидеть за столом часа два, а то и больше. Много времени уделяется общению. Пиццу на официальных приёмах едят ножом и вилкой, в узком кругу — руками, но сгибать её не принято.

Русские застольные обычаи

На Руси начали использовать двоезубую вилку в те времена, когда вся Европа ещё ела руками. Ложки были двух видов: большие, которые использовали как миску, зачерпывая из общего котла; или маленькие, вроде современных, для которых подавалась индивидуальная посуда. Нож для разделки мяса мужчины имели при себе свой.

Реликтом язычества был обычай поцелуя: хозяйка целовала в губы вошедшего одинокого гостя-мужчину и подносила ему на блюде чарку хмельного напитка. На прощание гостям давались «подорожники»: пироги со стола.

В России обычай чокаться изначально появился с целью отогнать злых духов. Выше держит рюмку тот, кто старше по возрасту или по званию; женщина всегда в приоритете перед мужчиной.

Во времена СССР, когда кулинария сильно упростилась, а набор продуктов для салата был минимален, считалось признаком уважения к гостям резать овощи как можно мельче. Это было знаком того, что хозяйка в ожидании дорогих гостей трудилась день и ночь. Вообще были в моде трудоёмкие и многоэтапные блюда: студень, селёдка под шубой. Блюда, на приготовление которых было затрачено мало времени, считались неуважением к гостям.

В настоящее время этикет меняется: еда повышается статус еды не обильной, но здоровой. Гости могут поинтересоваться, что принести к столу. Это могут быть домашние «фирменные» блюда, напитки, или что-то, являющееся специализацией любимого заведения.