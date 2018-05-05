Этикет: самые странные правила 

Наиболее сложным и изысканным считается британский этикет. Например, недопустимо затевать разговор с незнакомым гостем до того, как вас представили друг другу. Вообще не принято тихо вести отдельный разговор: беседа должна быть общей. Рукопожатие должно быть кратким, а то и просто кивнуть головой в знак приветствия, а женщины между собой только имитируют поцелуй. Никакой лишней жестикуляции, чувства выражаются улыбкой. Руки держат под столом, но не в карманах. За столом не рекомендуется хвалиться, зато принято говорить комплименты. Недопустимо перебивать говорящего, даже если он явно неправ. Нужно дать ему высказаться до конца.
Даже в обычных английских семьях в повседневной жизни принято сервировать стол по правилам, и делается это с вечера. Утром выставляются готовые блюда и тарелки — охлаждённые или подогретые, смотря для какого блюда они предназначены.
У членов английской королевской семьи этикет ещё более сложный: например, они никогда не едят ракообразных и моллюсков. Ни у одной приглашённой дамы поля шляпки не должны быть больше, чем у королевы. Нельзя пожимать руку членам королевского семейства, вообще не полагается к ним прикасаться. Нельзя начинать есть раньше королевы или заканчивать позже, чем она. При этом королева всегда умеет сгладить возникшую неловкость. Например, когда на приёме оказался Юрий Гагарин, он не мог разобраться в сложном хитросплетении разнокалиберных приборов, и дабы застраховаться от косых взглядов, сразу обратился к королеве со словами, что вырос в крестьянской семье и привык пользоваться одной только ложкой. Тогда её величество Елизавета приказала убрать со стола все лишние приборы. Существует также легенда, что космонавт выловил и съел кусочек лимона из чая, чем поверг в шок высоких гостей, но королева сделала то же самое, и её примеру последовали все приглашённые.
Но во времена Средневековья английский этикет был совершенно другим. Грубые короли-рыцари ездили на лошадях по устланным соломой залам своих замков. У них вошёл в обиход обычай чокаться кружками, чтобы их содержимое выплеснулось и перемешалось: таким образом сотрапезники доказывали, что не подсыпали яд в бокал соседа.
Трапеза татаро-монголов
Полной противоположностью высокому английскому стилю является столовый этикет татаро-монголов, как их принято называть на Руси. Самым почётным блюдом был варёный глаз лошади, переданный гостю лично от хозяина застолья. Есть полагалось так, чтобы ни у кого не возникло сомнений в высоких качествах поданных блюд: громко рыгая и чавкая. Это было знаком вежливости и благодарностью за вкусное угощение. Ели руками с кожаных, металлических или керамических блюд. Оружие всегда оставляли за пределами юрты.
Обычаи народов крайнего Севера
У чукчей, эвенов и других народов, кочевавших небольшими группами, кроме угощения, ещё в XX веке практиковался обычай передачи гостю на ночь жены. Целью такой практики было избежать вырождения: ведь народы крайнего севера жили малыми общинами и практически не общались с внешним миром. Большинство браков были родственными, а ребёнок от случайного гостя добавлял в племя «свежую кровь».
Застольные обычаи в Германии
Немцам свойственна любовь к обстоятельному и приятному приёму пищи. Они не создают лишних нагромождений этикета, но соблюдают правила: первым садится за стол старший по возрасту. Собеседника можно называть по титулу или профессии. За едой говорят о приятных и незначительных вещах, шутят, смеются. Руки принято держать над столом. Сдерживать газы или отрыжку считается вредным для здоровья. Чем громче получился звук, тем больше веселья он вызывает, в такой ситуации принято обменяться диалогом «bitte schön» — «danke schön»
Правила Франции
Французы — большие любители вкусно покушать. Уличную обувь в чужом доме можно не снимать. Гостей рассаживают, чередуя мужчин и дам. Блюдо должно быть доедено до конца, а солить или перчить его не принято: это будет означать, что гость недоволен. Хлеб едят, отламывая от него маленькие кусочки. Сыр является отдельным блюдом, его подают после горячего. Подача к столу алкоголя — сигнал, что можно собираться домой.
Этикет Китая
Во время застолий применяются принципы фэн-шуй, поэтому совместная трапеза обычно проходит за круглым столом. Соблюдается довольно много примет: рыбу не принято переворачивать, съев один бок, а палочки не втыкают в горку риса.
Не секрет, что китайцы мастера выпить. У них принято чокаться, но бокал нужно держать двумя руками, и выше его держит тот, кто выше статусом. Если более значимый сотрапезник желает оказать уважение, он опускает свой бокал на уровень того, с кем чокается. Вообще блюда, которые принимают или передают, нужно держать двумя руками. Ориентиром всего застолья является почётный гость: он первым занимает место и приступает к трапезе. За едой не принято заниматься чем-либо ещё: беседовать о посторонних вещах или смотреть телевизор. Всё внимание только на еду, взятие добавки приветствуется и стимулируется. В конце застолья в знак признательности нужно постучать по столу двумя пальцами.
Этикет Японии
При входе в дом принято снимать обувь, а вместо рукопожатия нужно поклониться. Прежде, чем приступать к еде, нужно обязательно сказать «Итадакимас», что означает «приятного аппетита». Едят палочками, и с ними нужно обращаться осторожно: не втыкать в еду, не махать ими во все стороны: это будет расценено как признак низкой культуры. Нельзя сидеть нога на ногу. Громкое чавканье является комплиментом, а не признаком дурного тона. Пустые стопки для сакэ сразу снова наполняют.
Правила Непала
В Непале левая рука считается нечистой и в еде не участвует. Пищевой основой является рис, который сервируется с различными добавками из овощей и гороха, называется такое блюдо «далбат». Сейчас для него подаются две ложки, а старшее поколение традиционно ест руками. Деликатесом являются огурцы, причём только ещё недавно их подавали к столу только в стадии полного созревания, и это считалось ценным и редким блюдом.
Обычаи Греции
В Древней Греции обедали лёжа на кушетках вокруг низкого стола. В богатых домах трапезу сопровождало пение, игра на флейте или декламация стихов. Было знаком хорошего тона приглашать к столу философов или риторов. Высоко ценилось хорошее, выдержанное вино, которое разбавляли водой.
В наши дни хозяин застолья может нарочно испачкать скатерть, чтобы гости не переживали в случае такого же казуса.
Древний Рим и Италия
Римляне переняли у греков обычай есть лёжа. Но этот воинственный народ предпочитал иные застольные развлечения: например, в богатых домах это могло быть сражение гладиаторов, стихотворное восхваление подвигов хозяина, порка раба, а то и оргия. Триклиний — обеденный зал, украшался мозаикой и фресками. Римляне были любителями запредельно изысканной кулинарии: они разработали методики откармливания домашней живности, а также угрей и миног, бывало что им скармливали провинившихся рабов.
Блюдо могло состоять из каких-то совсем мелких элементов вроде соловьиных языков.
После падения Римской империи нравы изменились, но по-прежнему трапезу не принято совершать наспех. Итальянцы могут просидеть за столом часа два, а то и больше. Много времени уделяется общению. Пиццу на официальных приёмах едят ножом и вилкой, в узком кругу — руками, но сгибать её не принято.
Русские застольные обычаи
На Руси начали использовать двоезубую вилку в те времена, когда вся Европа ещё ела руками. Ложки были двух видов: большие, которые использовали как миску, зачерпывая из общего котла; или маленькие, вроде современных, для которых подавалась индивидуальная посуда. Нож для разделки мяса мужчины имели при себе свой.
Реликтом язычества был обычай поцелуя: хозяйка целовала в губы вошедшего одинокого гостя-мужчину и подносила ему на блюде чарку хмельного напитка. На прощание гостям давались «подорожники»: пироги со стола.
В России обычай чокаться изначально появился с целью отогнать злых духов. Выше держит рюмку тот, кто старше по возрасту или по званию; женщина всегда в приоритете перед мужчиной.
Во времена СССР, когда кулинария сильно упростилась, а набор продуктов для салата был минимален, считалось признаком уважения к гостям резать овощи как можно мельче. Это было знаком того, что хозяйка в ожидании дорогих гостей трудилась день и ночь. Вообще были в моде трудоёмкие и многоэтапные блюда: студень, селёдка под шубой. Блюда, на приготовление которых было затрачено мало времени, считались неуважением к гостям.
В настоящее время этикет меняется: еда повышается статус еды не обильной, но здоровой. Гости могут поинтересоваться, что принести к столу. Это могут быть домашние «фирменные» блюда, напитки, или что-то, являющееся специализацией любимого заведения.