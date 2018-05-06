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Салат с молодым редисом: с грядки сразу на тарелку
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Салат с молодым редисом: с грядки сразу на тарелку 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Салат из редиса, шнитт-лука и зелени с пикантной освежающей горчично-йогуртовой заправкой. Отличное сочетание продуктов. Попробуйте!
Яичный салат с молодым редисом/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
3 пучка свежего редиса,
по 1 пучку зелени петрушки, шнитт-лука и базилика,
100 г жирной сметаны,
100 г обезжиренного натурального йогурта,
1 ч. ложка лимонного сока,
2 ч. ложки острой горчицы,
1 ст. ложка оливкового масла,
соль, молотый черный перец,
4 яйца, сваренные вкрутую.
Приготовление:
Подготовить редис. Сначала нарезать кружочками, затем брусочками. Зелень петрушки и базилика ополоснуть, обсушить, листочки ощипать и порубить. Шнитт-лук вымыть, обсушить и нарезать трубочками (удобно кухонными ножницами).
Сметану смешать с йогуртом, лимонным соком, горчицей, оливковым маслом, солью и молотым черным перцем. Подмешать рубленую зелень базилика и петрушки, трубочки шнитт-лука и брусочки редиса. Яйца очистить, разрезать на дольки и украсить ими блюдо. К салату можно подать свежий хлеб из муки грубого помола.
Время приготовления: 15 минут. В одной порции 220 ккал. Белки — 11 г, жиры — 18 г, углеводы — 5 г.
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