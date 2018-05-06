Салат с молодым редисом: с грядки сразу на тарелку

Салат из редиса, шнитт-лука и зелени с пикантной освежающей горчично-йогуртовой заправкой. Отличное сочетание продуктов. Попробуйте!

Понадобится:

3 пучка свежего редиса,

по 1 пучку зелени петрушки, шнитт-лука и базилика,

100 г жирной сметаны,

100 г обезжиренного натурального йогурта,

1 ч. ложка лимонного сока,

2 ч. ложки острой горчицы,

1 ст. ложка оливкового масла,

соль, молотый черный перец,

4 яйца, сваренные вкрутую.

Приготовление:

Подготовить редис. Сначала нарезать кружочками, затем брусочками. Зелень петрушки и базилика ополоснуть, обсушить, листочки ощипать и порубить. Шнитт-лук вымыть, обсушить и нарезать трубочками (удобно кухонными ножницами).

Сметану смешать с йогуртом, лимонным соком, горчицей, оливковым маслом, солью и молотым черным перцем. Подмешать рубленую зелень базилика и петрушки, трубочки шнитт-лука и брусочки редиса. Яйца очистить, разрезать на дольки и украсить ими блюдо. К салату можно подать свежий хлеб из муки грубого помола.

Время приготовления: 15 минут. В одной порции 220 ккал. Белки — 11 г, жиры — 18 г, углеводы — 5 г.