Время для покупок: 15 классных товаров для кухни

Одни покупают туфли, другие не могут жить без книжных новинок, а других радуют покупки для дома. В ассортименте магазинов в последнее время появилось так много полезных гаджетов и забавных мелочей для кухни, что скупить хочется их все без исключения. Предлагаем не останавливать в себе эти порывы, ведь товары для кухни не только симпатичные на вид, но еще и полезные в быту.

Делимся подборкой из 15 классных товаров для кухни, которые сделают вашу кулинарную жизнь проще, вкуснее и ярче. Приятных покупок!

Разедлочные доски — незаменимый помощник на кухне. Чем их больше, тем лучше: пока одна доска занята, вы можете использовать другую и не тормозить процесс приготовления еды. У разделочных досок из набора есть маркировки, которые обеспечат гигиену в процессе нарезки продуктов.

Стоимость — 4890 рублей.

Вы ни разу не пожалеете о приобретении миски-дуршлага. Она неоднократно выручит вас на кухне. Во-первых, она избавляет вас от необходимости перекладывать вымытые овощи, фрукты и зелень по разным емкостям. Лишнюю жидкость можно без труда слить. А, во-вторых, она выглядит так симпатично, что подавать блюда к столу — например, сочные овощные салаты — можно прямо в ней.

Стоимость — 1190 рублей.

В набор кухонных инструментов входит пять полезных приборов. В вашем распоряжении лопатка-шумовка, ложка для спагетти, ложка-шумовка, кулинарная ложка, половник. Приборы располагаются на магнитной подставке. Это удобно: они всегда находятся в одном месте и нет необходимости переворачивать кухонные ящики в поисках.

Стоимость — 2890 рублей.

Гаджеты 2 в 1 завоевывают кулинарный мир. Это вовсе не удивительно, ведь они экономят место и время. Терка и слайсер, к примеру, оснащена специальной насадкой. С ее помощью так просто натереть лимонную цедру или имбирь и в то же время порезать на круглые ломтики редиску для салата.

Стоимость — 1490 рублей.

На кухне так важны чистота и порядок. С органайзером для раковины так просто их обеспечить — он станет домом для губок и щеток. Органайзер отличается практичностью и долговечностью, так как выполнен из нержавеющей стали.

Стоимость — 1700 рублей.

Если в вашем кухонном арсенале до сих пор нет кухонных щипцов, самое время это исправить. Кухонные шипцы из стали станут вашим верным помощником. Покрытие на концах выполнено из жаропрочного силикона, так что магазинный вид шипцы не потеряют даже после года использования.

Стоимость — 1490 рублей.

Близится сезон белого вина, отличным компаньоном к которому станут кубики льда. Чтобы лед всегда был под рукой, советуем обзавестись формой для льда. Из такой формы кубики льда извлекаются особенно легко, так как она оснащена специальным кнопочным механизмом.

Стоимость — 1000 рублей.

Надеемся, что майонез и кетчуп из супермаркета давно стали вашими злейшими врагами. Чтобы готовить полезные заправки для салатов на основе масел стало еще проще и увлекательнее, воспользуйтесь шейкером для салатной заправки. Он также поможет добавить ровно столько заправки, сколько вам требуется — шейкер оснащен удобным носиком.

Стоимость — 3690 рублей.

Зубочистки — важный атрибут на обеденном столе. Часто их забывают или не могут найти им правильное место. С симпатичным диспенсером для зубочисток такое больше не повторится. Зубочистки станут украшением вашего обеденного стола.

Стоимость — 590 рублей.

Представьте ситуацию: вы не успели пообедать дома или находитесь в разъездах с самого утра. Чувство голода неминуемо вас настигнет. Как же решить эту проблему? Возьмите суп с собой в удобном ланч-боксе, который защищен от протекания.

Стоимость — 1100 рублей.

Любителям домашней выпечки не обойтись без сита. Остановить свой выбор стоит на инновационном сите с вращающейся рукояткой. Достаточно слегка ее встряхнуть, чтобы она начала раскачивать сито из стороны в сторону. Выпечка получится нежной и воздушной как никогда.

Стоимость — 1690 рублей.

Горячие температуры могут испортить многие кухонные поверхности. Чтобы этого избежать, пользуйтесь подставками под горячее. Как здорово, когда они не только функциональные, но еще и отличаются симпатичным внешним видом. Еда как искусство!

Стоимость — 425 рублей.

С деревянным подносом ранние завтраки и легкие обеды становятся максимально вкусными и аппетитными. Еда на таком подносе в обязательном порядке попадет в ваш Инстаграм, ведь кадр, вне всяких сомнений, получится удачным.

Стоимость — 1476 рублей.

У каждого дома должен быть свой мини-бар с вином на любой вкус и повод. Организовать его проще простого с подставкой для вина. Такой способ хранения вина добавит вашему интерьеру респектабельность и изюминку.

Стоимость — 11700 рублей.

Нож для сыра — незаменимая вещь в кухонном арсенале гурманов. Он оснащен двумя лезвиями: слайсер и бритвенное лезвие. Слайсер идеально подходит для сыров средней твердости, а бритвенное лезвие с легкостью справится с твердыми сырами.

Стоимость — 850 рублей.

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