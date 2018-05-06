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В Казахстане выпустили шоколад из кобыльего молока
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В Казахстане выпустили шоколад из кобыльего молока 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
В Казахстане начали производить новый диетический продукт — шоколад из кобыльего молока, сообщает «МИР 24».
По словам представителей Казахской академии питания, такой необычный десерт весьма полезен. Благодаря замене коровьево молока на кобылье его спокойно могут есть и диабетики. Пригодится такой шоколад и при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Также он помогает повысить иммунитет и не вреден для фигуры, что непременно оценять следящие за ней женщины.
«В кобыльем молоке очень высокий уровень лактозы, она очень сладкая, поэтому шоколад приобретает сладковатый оттенок. Все остальное, что в шоколаде есть, — это фруктовые наполнители. Они будут использоваться одновременно как источники фруктозы, глюкозы», — говорит вице-президент академии питания Юрий Синявский.
Полезные свойства десерта оценили предприятия с вредными факторами производства и спортивные организации. Интерес к шоколаду из кобыльего молока уже проявили несколько стран СНГ, Китай и Турция.
В массовое производство шоколад запустят в конце следующего года. Изготавливать будут немало — около 300 килограммов в день. Планируется выпускать около 20 видов.
Однако уже сейчас шоколад из кобыльего молока можно найти на прилавках. Стоит одна плитка около полутора долларов.
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