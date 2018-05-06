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Ананас и сырные палочки: как бросить курить народными способами?
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Ананас и сырные палочки: как бросить курить народными способами? 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Часть методов по борьбе с курением направлены на то, чтобы вызвать отвращение к сигаретам. Мы — за гуманный подход, и поэтому собрали для вас самые вкусные рецепты, нацеленные на борьбу с табаком.
1. Сушеные ананасы
Ананас — хорошая альтернатива рассасывающим таблеткам от курения. Адепты аюрведической медицины утверждают, что фрукт способен снижать пагубную тягу к сигаретам. Достаточно жевать кусочек сушеного ананаса каждый раз, когда есть желание затянуться.
2. Сырные палочки
Еще один приятный способ самообмана — сырные палочки. Их нужно высушить и положить в сигаретную пачку. Каждый раз, когда хочется курить, жуйте сыр. Такой метод позволяет снизить рефлекторное желание закурить. Кроме этого, сыр содержит серотин — гормон счастья, который снижает раздражительность.
3. Лимоны и апельсины
Наш список продолжает не менее вкусный антитабачный рецепт. В лимонах, апельсинах, мандаринах, киви и болгарском перце очень много витамина С, которого почти нет в организме курильщика. Поэтому эти овощи и фрукты — ваши лучшие помощники, они укрепляют стенки сосудов и помогают организму повысить сопротивляемость к никотину.
4. Молоко и кефир.
Раньше молоко на химических производствах назначали за «вредность». И не просто так. Молоко — отличный абсорбент, который помогает организму избавляться от вредных веществ. А кисломолочные продукты — кефир, ряженка, йогурты — нормализуют обмен веществ и избавляют от дисбактериоза.
5. Имбирь
Имбирь — доступный продукт. Напиток из его корня помогает бороться с так называемым «синдромом отмены» курильщика: дрожью, тревогой, слюноотделением, сухостью в рту и головной болью. Для приготовления напитка нужен измельченный имбирь, столовая ложка меда, полстакана лимонного сока и десертная ложка перечной мяты. Все это нужно перемешать и оставить настаиваться на полчаса. Дальше можно употреблять коктейль по две столовых ложки натощак трижды в сутки.
Длительность курса — месяц. Средство помогает вывести из организма токсины, повысить его тонус и усилить иммунитет.
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