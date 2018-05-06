Что нельзя лить на камни в русской бане

Универсальное и самое простое средство для создания пара в русской бане — простая чистая горячая вода: она не навредит аллергикам и создаст нужную атмосферу в парной. Травяные и иные настои, как считают специалисты, для этих целей нужно использовать осторожно, поскольку не все ароматы могут переносить страдающие разного рода аллергиями.

Аромамасла не для пара

Основатель Школы Банного Мастерства, победитель международного чемпионата по парению Василий Ляхов заверяет, что «поддавать парку» сразу же после захода в парилку в принципе нельзя — поначалу необходимо, чтобы организм человека привык к перемене температуры. Как утверждает московский пармастер Андрей Ионов, на каменку поддавать нужно только чистой горячей водой — если при этом добавлять какие-либо аромамасла, камни в результате портятся, люди дышат канцерогенами небезопасных для здоровья испарений. Можно капнуть масла на деревянные дощечки или на стены бани, но опять-таки следует знать, не вызовет ли тот или иной ароматизатор аллергические реакции у парящихся. Некоторые любители фитотерапии просто наливают масла в плоские фаянсовые чашки и ставят в парилке, чтобы они испарялись естественным образом. Российский физиолог П. А. Истаманов еще в позапрошлом веке отмечал благотворное воздействие на организм человека розовых и бергамотовых масел — вдыхание аромата этих банных добавок в парной способствует повышению кожной температуры, снижению кровяного давления, замедлению пульса.

Лучше меньше, да лучше

Эксперт в области парения в русской бане Алексей Чернушенко также считает, что поддавать парку следует простой водой, причем не ковшиком, как это чаще всего принято, а кисточкой с мочалом, чтобы пар распределялся равномерно по помещению парилки — чем меньше порция воды (200 — 300 грамм), вылитой за раз на камни, тем горячее и суше воздух.

Как лить, чтобы не зачадить