Выбор экспертов: 40 отличных гелей для душа

Средства с густой консистенцией, легкие бодрящие гели, масла с «теплым» ароматом — эксперты BeautyHack выбрали средства, с которыми обычный прием душа превратится в настоящее спа!

Гель для душа Eau de gentiane blanche Gel Douche Corps et Cheveux, Hermes

Недавно мы на BeautyHack публиковали задорный текст Натальи Радуловой о том, чему нам стоит поучиться у мужчин (почитайте, там много смешного). В продолжении, пожалуй, надо сделать текст о том, какие бьюти-банки можно у мужчин украсть. И этот свежий, строгий, властный и уверенный аромат (вернее, гель для душа с ним) поставить первым номером в списке. Вообще-то он унисекс, но мужского, на мой личный взгляд, в нем больше — сильного, независимого, характерного. Если с утра нужна порция уверенности в себе, а с ней и не свойственной декабрю зелени и бодрости, гель вам точно понравится. Ну, и ощущение того, что вы не в своей ванной, а в номере парижского Ritz-Carlton, прилагается. Люкс!

Цена: 2 985 руб.

Гель для душа Lime Basil and Mandarin, Jo Malone

Тут все просто. Встаете вы, значит, в ноябрьскую мглу и хмарь, ползете в душ, мечтая о ведре неспрессо, погружаете свое бренное тело в ванную, нащупываете эту банку — и начинается полный, не побоюсь этого слова, пердюмонокль. Сочные, свежие, крепкие, знатные, не знаю какие еще цитрусы валятся на вас с потолка, со стен, из крана, отовсюду и неудержимо — а вы и счастливы. И не надо ни кофе, ни других энергетиков. Ну и пена как в «Красотке» с Джулией Робертс . Кожу не сушит, смывается легко, запах на теле легкий, неуловимый.

Цена: по запросу

Гель для душа Spa Home Frangipani Monoi Body Exotics Shower Cream, Elemis

Самое замечательное в этом средстве, конечно, аромат тропических цветов — насыщенный франжипани станет отличной ароматерапией и поднимет настроение даже в грустный и пасмурный день. Консистенция геля кремовая и словно тает на коже — хочется пользоваться им без мочалки, чтобы не упускать каждый миллилитр наслаждения.

Цена: около 900 руб.

Гель для душа «Миндаль» Almond Cleansing And Soothing Shower Oil, L'Occitane

Начну его описание с упоминания шикарного миндального аромата — если вы любите миндаль, то с очень большой вероятностью влюбитесь в средство с первого вдоха! На втором месте в достоинствах — текстура, которая правда похожа на густое и предварительно разогретое масло! При соприкосновении с водой оно эмульгируется и превращается в белесое молочко.

Цена: 1 690 руб.

Твердые гели для душа Naked Shower Gel, Lush

Наверное, проще всего их будет сравнить с мылом: процесс применения аналогичен, но на деле они напоминают гель для душа. Я специально сравнила составы с мылом, и они разные, а по ощущениям гели чуть мягче лашевского мыла по воздействию, но разница не особо большая: мыло у них отличное. Итак, в новом формате гели вышли уже в шести ароматах, часть из них относится к рождественской коллекции, поэтому если вы еще ищете подарок, то вам в магазин Lush!

Цена: от 750 руб. до 970 руб. за средство

Смягчающее масло для ванной и душа Lipikar Huile Lavante, La Roche–Posay

Если проблема очень и очень сухой кожи, к сожалению, вас коснулась, то в первую очередь хочется посочувствовать, а во вторую рассказать про липидовосполняющее смягчающее масло для ванной и душа La Roche–Posay Lipikar Huile Lavante. Его моющая основа настолько деликатная и бережная, что она абсолютно не сушит кожу, а даже наоборот — после себя оставляет ощущение, что уже было нанесено легкое молочко. Масло подходит не только обладателям сухой кожи, но также страдающим атопическим дерматитом и младенцам. В завершении хотела бы отметить его интересный аромат не могу точно сказать, чем оно пахнет, но у меня это ассоциируется со свежестью и воздухом!

Цена: 1 162 руб.

Отшелушивающий гель для душа Rebalancing Exfolianting Shower Gel, L'occitane

В категории гелей для душа за последние годы стало очень много гибридов геля и скраба, которые часто называют гоммажами. Среди всех мне больше всего нравится отшелушивающий гель для душа L'occitane Rebalancing Exfolianting Shower Gel, в составе которого мягкие скрабирующие частички: средство идеально подходит для ежедневной эксфолиации. Отдельного внимания заслуживает аромат — смесь трав и эфирных масел сразу погружают сознание в спа-процедуру: одновременно и расслабляет, и тонизирует!

Цена: около 1 300 руб.

Гель для душа Yuza Fusion Shower Gel, Erborian

Самый бодрящий гель для душа! Люблю за цитрусовый запах с легкой горчинкой! По текстуре очень мягкий и не пересушивает кожу.

Цена: 1 600 руб.

Гель-мусс для душа с маслом какао Spa a La Carte, Л`Этуаль

Обожаю это средство! Во-первых, мне нравится текстура мусса, очень нежная, приятно ощущается на коже. После выдавливания средство становится похожим на пену для бритья. И пахнет шоколадом, но не приторно, а очень натурально. Для меня это самый настоящий антистресс!

Цена: около 300 руб.

Гель для душа Joy for Skin «Вишневый пунш», CIEL

Едва открыв крышечку геля, мысленно перенеслась в детство — насыщенный вишневый аромат превращает принятие душа в настоящую ароматерапию. И неудивительно — в составе натуральный вишневый сок, а также калий, органические кислоты, ретинол, аскорбиновая кислота и бисабопол — компонент, глубоко увлажняющий кожу. Отдельный бонус — удобная компактная упаковка, благодаря которой гель для душа стал моим постоянным спутником в фитнес-клубе.

Цена: 340 руб.

Масло для душа Terre De Lumiere Intense, L’Occitane

Масла для душа от L’Occitane любят бьютиголики во всем мире. И это не случайность или удачный ход маркетологов марки — средства мягко очищают, увлажняют кожу, а в аромат невозможно не влюбиться! Обычный вечерний душ превращается в настоящую спа-процедуру — в общем, восторг!

Новая линейка Terre De Lumiere ничем не уступает другим маслам бренда, но аромат словно переносит нас в Прованс, который пробуждает желание творить и двигаться вперед — то, что нужно для нового сезона!

Масло имеет тягучую консистенцию меда (и внешне очень похож на него). Но при контакте с водой превращается в легкую пену, которая отлично очищает и не сушит. Более того, после душа мне совсем не хочется наносить увлажняющий крем — кожа остается напитанной еще 6 часов.

Цена: 1 690 руб.

Гель для душа Eau D’Orange Verte Hands And Body Cleansing Gel, Hérmes

Влюбилась в цитрусовый аромат, который во время использования разносится на всю ванную комнату и остается на коже долгое время! Гель для душа с очень удобным дозатором (сразу выдает нужное количество средства) прекрасно пенится, невероятно вкусно пахнет и до скрипа очищает кожу. Боялась, что не подойдет на зимний период, когда кожа нуждается в особом увлажнении, но нет: средство смягчает ее, пару раз даже обошлась без лосьона. Как бонус — эстетичная упаковка зеленого цвета, которая не может не радовать. Восторг!

Цена: по запросу

Парфюмированный гель для тела №5, Chanel

Я очень люблю, когда гель для тела выполняет сразу несколько функций: хотя бы минимально увлажняет кожу, придает ей сияние и приятно пахнет. Все это (и даже больше!) нашла в новинке, которую Chanel выпустили к Рождеству и Новому году. Гель для тела №5 покорил после первого применения — мерцающие частички, словно золото, блестят внутри красивого флакона и, не теряя своего очарования, переносятся на кожу (наношу на область шеи, декольте и предплечья).

За вечер меня несколько раз спросили, какой хайлайтер наносила на тело, а я же в течение пары часов отчетливо слышала легкое звучание любимого цветочно-цитрусового аромата №5 от Chanel. Кстати, теперь мой специальный хак: после нанесения геля обязательно использую одноименный аромат — так он глубже раскрывается и гораздо дольше держится на коже. А наш колумнист BeautyHack Эльвира Чабакаури считает, что это один из лучших подарков всех времен (полный обзор можно прочитать здесь), и я с ней полностью согласна.

Цена: 6 876 руб.

Успокаивающий гель для душа Tranquillity Shower Cream, [comfort zone]

Этот гель для душа отлично вписался бы в нашу предыдущую подборку средств для домашнего спа (ее вы сможете найти здесь) — дело в том, что он превращает повседневную процедуру в роскошный антистресс-ритуал. В его составе особая смесь эфирных масел кедра, сладкого апельсина, ветивера, сандала и дамасской розы, помогающая успокоиться после тяжелого дня.

Не обошлось и без амарантового масла — известного омолаживающего ингредиента. Вместе они не только снимают усталость и настраивают на здоровый сон, но и придают коже шелковистость — теперь я понимаю девушек из рекламы средств для душа, которые с упоением гладят свою кожу.

Цена: 2 700 руб.

Деликатный крем для душа, Weleda

Крем, как и обещается, очень деликатно очищает кожу — совершенно не сушит, а увлажняет. По консистенции средство напомнило жидкий йогурт, да и аромат вызвал ассоциации с чем-то сладким и сливочным, но не приторным. Состав очень натуральный — без синтетических ароматизаторов, красителей и консервантов, а активным компонентом стало миндальное масло, идеально подходящее для чувствительной кожи. Но не ждите густой пены — средство не содержит мыла, поэтому не пенится, но на очищение это никак не влияет. После душа кожа очень чистая и мягкая, как в детстве.

Цена: 580 руб.

Гель для душа Eau Dynamisante, Clarins

Кремовое нежное средство с запахом восточных специй бережно очищает кожу, не пересушивая ее. У геля нейтральный pH — можно не бояться шелушений и чувства стянутости. Основной активный ингредиент — экстракт алоэ с антибактериальными и противовоспалительными свойствами. После использования средства на коже остается еле уловимый пряный аромат — она становится гладкой, упругой и бархатистой, поэтому можно даже обойтись без крема для тела.

Цена: 720 руб.

Масло для душа «Карите» Body Shower Oil, L’Occitane

Средство обогащено жидким маслом карите и предназначается для бережного очищения кожи. Масло очень жидкое, но не переживайте — специальное отверстие в баночке умеренно дозирует средство и не дает пролить ни капли мимо. Масло обволакивает кожу, создавая на ней легкую незаметную пленку — именно она и помогает защитить кожу от внешних агрессивных воздействий.

С увлажнением справляется на «ура» — после душа кожа не требует немедленного нанесения крема или молочка. А сладковатый и едва уловимый аромат карите остается на коже, но не смешивается с вашим парфюмом. Для зимы — то, что нужно!

Цена: 1 690 руб.

Масло для душа «Лаванда & Ежевика», Yves Rocher

Я всегда выбираю масла вместо обычных гелей — они лучше увлажняют и питают кожу, которая в зимний период становится очень сухой. Масло Yves Rocher меня приятно удивило ­— у него очень приятный и стойкий аромат лаванды с легкой нотой ежевики (помогает проснуться по утрам!). Средство не пересушивает и хорошо очищает кожу. По консистенции масло напоминает мед, и увлажняет кожу так, как будто мед действительно есть в составе. Утром после душа я даже не пользуюсь увлажняющим кремом — а в зимний период это дорогого стоит!

Цена: 249 руб.

Липидовосстанавливающий очищающий крем-гель для лица и тела Lipikar Syndet AP+, La Roche-Posay

Универсальное средство от La Roche-Posay благодаря бережной формуле подходит даже для малышей, но тот факт, что его можно использовать для очищения и лица, и тела — это несомненный бонус. В составе масло ши, ниамицин и специальный компонент, который подходит даже для кожи, склонной к атопии, — все они помогают коже восстановить и укрепить защитный барьер.

Средство очень мягкое, приятное и без резких отдушек — уже в душе начинаешь чувствовать, как кожа становится более увлажненной и нежной. Меня отдельно порадовало отсутствие ощущения пленки на теле, а после московской воды ощущается еще и стянутость — с этим крем-гелем проблема бесследно испарилась. Обладательницам чувствительной и сухой кожи обязательно стоит взять это средство на заметку.

Цена: 854 руб.

Увлажняющий гель для душа «Курильский чай», Natura Siberica

Густой и тягучий гель для душа от Natura Siberica напомнил лимонный мармелад — то ли из-за витамина С в составе, то ли сработала ассоциация с чаем. На самом деле, курильский чай мало похож на привычный нам напиток — это растение растет в России и ему приписывают огромное количество целебных свойств.

Содержание масел в геле для душа способствует увлажнению и питанию кожи, что так важно в зимнее время. Средство хорошо пенится и очень деликатно очищает кожу — отлично подойдет тем, у кого с приходом холодов кожа становится особенно чувствительной. Отдельный бонус — экономичный расход, нажатие дозатора дает вам идеальное количество геля на одно применение.

Цена: 433 руб.

Увлажняющий гель для душа Soap Dodger Body Wash, Evo В салоне Authentica Club это средство называют «увлажняющей штукой в виде геля». И я с таким определением полностью согласна. Если вы любите горы пены, то Body Wash не для вас. Зато оно понравится тому, кому не важны сопровождающие спецэффекты, а нужно (просто необходимо!) быстрое увлажнение кожи и качественное очищение.

Гель от австралийского бренда Evo практически не пенится (в составе нет сульфатов и парабенов), распределяется по телу как молочко, но хорошо смывается и оставляет нелипкий эффект увлажнения. Гель тягучий как мыло, им же и пахнет (кроме экстракта алоэ других «пахучих» компонентов нет). Мне нравится идея, когда средство для мытья не несет с собой ничего лишнего, а оставляет лишь ощущение чистоты. А еще у него очень удобный большой дозатор.

Цена: 1 440 руб.

Увлажняющий гиалуроновый гель для душа, Librederm

У этого геля много достоинств, главное из которых — состав. В нем не содержится ни грамма сульфатов, что отлично подойдет для зимнего периода — ведь любая кожа в это время становится сухой. Гель слабо пенится (что неудивительно при отсутствии сульфатов), но это не мешает ему очищать кожу «до скрипа». Гиалуроновая кислота глубоко увлажняет кожу, поддерживая гидробаланс кожи в норме. Пользуюсь им по вечерам и замечаю, что за неделю кожа стала более мягкой и гладкой. Совпадение? Думаю, что это заслуга гиалуроновой кислоты!

Цена: 453 руб.

Гель для душа Milk Melon, Dolce Milk

Увлажняет кожу, но не липкий, мылится хорошо, смывается легко, а после — запах жвачки из детства на теле. Стильный пузырек занял почетное место в моей ванной. В составе вы не найдете органики, но такой цели бренд и не ставит. Среди компонентов есть гидролизованные протеины молока (это белковые комплексы и молочная сыворотка, которую очень активно используют в косметике — увлажняют и смягчают кожу) и экстракт дыни.

Цена: 279 руб.

Гель для душа Rejuvenating & Uplifting Shower Wash, Fresh Line

Это средство напомнило мне слезы единорога из мультфильмов. Представьте себе гель насыщенного голубого цвета, который еще и переливается благодаря блесткам?

По текстуре он похож на желе, пахнет, как парфюм, который подойдет и мальчикам, и девочкам. В составе экстракты лаванды, розмарина, лимона и масла бергмота, имбиря и мяты. Кожа после него хорошо очищается и увлажняется, но нет жирной пленки. А еще вам обязательно понравится легкое мерцание и головокружительный запах, которые остаются на коже.

Цена: около 900 руб.

Гель для душа Rose Body Wash, Ausganica

Ausganica — сертифицированные органическая косметика из Австралии. Основательница марки, ученый Морин Лиао решила создать собственный бренд в 2008 году. Она воплотила в нем все свои знания и любовь к натуральной косметике. Совместно с партнерами она приобрела за пределами Сиднея 400 акров (16 тысяч соток!) сельскохозяйственной земли для выращивания растений, а также небольшую фабрику и склад. Основными приоритетами при создании Ausganica было наличие источников чистого качественного сырья и использование технологий, не нарушающих гармонии окружающей среды.

Этот гель для душа с нежным (не химическим, как часто бывает в отдушках) ароматом розы почти не пенится, но это не мешает ему прекрасно очищать. По текстуре маслянистый, приятно обволакивает и не стягивает кожу — после него не нужен лосьон.

Цена: 1 490 руб.

Гель-скраб для душа «Нежное обновление», Dove

Мало кто знает, но изначально Dove выпускали средства для военных, пострадавших от ожогов, — именно поэтому логотипом бренда стал голубь мира. С тех пор Dove уделяет большое внимание клиническим исследованиям: все средства мягкие и безопасные даже для чувствительной кожи.

Гель-скраб под многообещающим названием «Нежное обновление» этим принципам тоже соответсвует: мягко очищает и не раздражает кожу (что для скраба — большой плюс). По текстуре напоминает нежный крем с мельчайшими отшелушивающими гранулами голубого цвета. Идеально подойдет для легкого ежедневного пилинга, но классический скраб все же не заменит. Главное — гель-скраб совершенно не сушит кожу, а после душа нет ощущения стянутости. Кожа мягкая и гладкая.

Цена: 139 руб.

Молочко для душа Lait de Douche Cleansing Shower Milk, Biotherm

Молочко от Biotherm понравится тем, кто не терпит холодов — средство идеально подходит для сухой и раздраженной зимними ветрами кожи. Это заслуга содержащихся в нем питательных масел апельсина и грейпфрута: они глубоко питают кожу и формируют на ней защитную пленку, чтобы ей было все нипочем.

При контакте с водой молочко превращается в густую ароматную пену, а по всей ванной комнате сразу разносится нежный аромат апельсина. В результате — мягкая увлажненная кожа без намека на раздражение или шелушение. А чтобы усилить эффект, после душа можно нанести молочко для тела из этой же серии — о нем мы писали здесь.

Цена: 2 550 руб.

Гель для душа Morning Glory, Wonder Me Бренд органической косметики Wonder Me заявил о себе только в этом году. У ребят еще не работает сайт, но уже можно сделать заказ через Direct в Instagram. А пока основатели Wonder Me налаживают процессы и знакомят подписчиков со всеми средствами, которые они производят в России. А это скрабы для тела и губ, молочко для тела, лосьон против целлюлита, цветочная вода, бальзам для губ. И все они с особенным вкусом и ароматом: сочных ягод, которые в детстве собирали прямо с куста, душистого чая, травянистых настоев из ромашки.

Все их я тоже обязательно попробую, а пока расскажу про гель для душа, который в Wonder Me советуют использовать утром. Экстракты имбиря, лимона и зеленого чая в составе бодрят и даже приободряют, когда нужно вставать еще до рассвета. Аромат у геля очень тонкий, сдержанный, на коже не остается, но в душе окутывает уютным облаком.

Отдельно опишу флакон: он стеклянный и очень увесистый. Я из той категории бьютиголиков, которые выбирают средства по внешнему виду, а потом выделяют им почетное место в ванной (и могут даже не использовать, да-да!). Так вот Wonder Me пополнил коллекцию самых красивых, лаконичных флаконов, от которых не хочется избавляться, даже когда средство закончится.

Цена: 1 312 руб.

Гиалуроновый гель для душа, Librederm

Это средство подойдет обладателям сухой или пересушенной кожи — в составе нет сульфатов, зато есть аргановое масло, которое помимо очевидного ощущения увлажнения кожи поддерживает гидролипидный баланс. Внушительный флакон с помпой удобно использовать в ванной: вам не нужно его переворачивать, одно нажатие — одна «порция» геля.

У средства легкий аптечный запах (в составе есть также и касторовое масло). Пенится слабо, зато хорошо очищает и не пересушивает кожу — зимой это очень важно!

Цена: 408 руб.

Гель для душа Thé Des Vignes, Caudalie

Главное достоинство средства — аромат. Гель пахнет как дорогой селективный парфюм (микс мускуса, нероли и имбиря) и долго остается на коже. Но меня смутило то, что он совсем не пенится. В составе есть ПАВы растительного происхождения: натрий кокоил глутамат и децил глюкозид, которые уж очень деликатно взаимодействуют с кожей. Кстати, натрий кокоил глутамат часто можно найти в составах гипоаллергенных средств, он не раздражает слизистые оболочки и хорошо увлажняет.

После использования кожа чистая до скрипа, поэтому нужно наносить хороший крем. Чтобы не перебивать запах, я использую молочко для тела La Roche-Posay.

Цена: 900 руб.

Гранатовый восстанавливающий гель для душа, Weleda

Выбирая средства по уходу за телом на зиму, я всегда обращаю внимание на три фактора — увлажнение, питание и отсутствие ощущения липкости на коже. Гель для душа полностью соответствуют этим трем пунктам. У него приятная, кремовая консистенция, которая не пересушивает кожу. За питание и увлажнение отвечают масла в составе: кунжутное, макадамии, подсолнечника.

Бонус — экономичность геля, он хорошо пенится, и нужна всего горошина средства. Для зимнего периода — это попадание в десятку. При регулярном использовании дуэта (у Weleda есть также гранатовое молочко для упругости и эластичности тканей) кожа не пострадает от смены температур, сухого воздуха батарей и кондиционера в автомобиле.

Запах у геля достаточно специфический (кроме нот граната, в нем есть аккорды апельсина и сандала), и сохраняется на коже до четырех часов.

Цена геля: 660 руб.

Гель-крем для душа Витамин F, Librederm

В душ я хожу в среднем два раза в день (а если тренировка в середине дня, то еще чаще). Из-за этого кожа становится сухой, и выручает в этом случае как раз средство Librederm. После двух недель использования заметила, что руки, колени, локти (все самые проблемные участки) стали мягче.

Верю, что такой эффект дает витамин F в составе — комплекс ненасыщенных жирный кислот, которые выравнивают цвет кожи, убирают воспаления и шелушения. Для того, чтобы этот полезный коктейль оставался на коже после мыться, в Librederm придумали специальную формулу: в составе геля есть ПАВы без натрий лаурет сульфата, которые не смывают витамин F c кожи. Именно поэтому у средства двойное название — гель-крем.

Цена: 489 руб.

Гель для душа «Апельсин в шоколаде», Gloria

У геля удобная и небольшая упаковка, которую можно взять с собой в спортзал или путешествие. Но есть и обратная сторона медали: он быстро заканчивается, если вы используете его дома. Я люблю, когда в ванной много пены, а гели хорошо распределяются по коже и легко смываются, поэтому расходую их не экономно. И средство от Gloria не стало исключением. Оно не очень хорошо пенится, поэтому за один поход в душ, использую реально много геля.

Запах у средства насыщенный (микс апельсина и шоколада, еще бы!), но, когда вы наносите его на кожу, не приторный и не терпкий.

Кожа остается в меру увлажненная, но без ощущения нанесенного крема. Хотя я использую его пару недель, и кажется, что кожа стала более гладкой (возможно, дело в витамине Е и масле апельсина, которые есть в составе).

Цена: 450 руб.

Успокаивающий гель для душа Lipikar Gel Lavant, La Roche-Posay

В La Roche-Posay говорят, что средство можно использовать везде: от головы до пяток, взрослым и детям. Из-за сухости в помещениях и жесткой воды, моя кожа зимой категорично требует тотального увлажнения. И Lipikar Gel Lavant действительно возвращает коже влагу и круто увлажняет. У средства легкая консистенция, но оно очень (очень!) хорошо пенится. После не остается ощущения пленки или, наоборот, стянутости. Как будто вы уже нанесли легкое молочко. Думаю, средство выручит обладательниц сухой кожи в любое время года.

Цена: 606 руб.

Средиземноморский гель для душа Aromasoul mediterranean shower gel, Comfort Zone

Первое, на что я обратила внимание: у средства не очень плотная текстура, поэтому в спешке можно пролить чуть ли не весь флакон. Второе — аромат! Яркий, кому-то покажется резким, но мне очень понравился, он и на коже потом остается на два-три часа. Сначала вам не захочется смывать гель — такой удачный получился микс из древесно-цветочных нот. Настоящая ароматерапия! В составе — экстракт оливы, эфирные масла базилика, лимона, мандарина и кипариса. После использования я не всегда наношу крем, потому что кожа и без этого увлажненная и приятная наощупь.

Цена: по запросу

Крем для принятия душа и ванны Eau Ressourçante, Clarins

Мой главный принцип выбора геля для душа — отсутствие агрессивных пенящихся компонентов, пересушивающих кожу. В разгар отопительного сезона к этому правилу добавляется еще и увлажнение. Eau Ressourçante Clarins на мягкой основе содержит экстракт базилика, сандалового дерева, ириса и эфирные масла, обеспечивающие увлажнение. У средства приятная кремовая текстура, нейтральный рН и легкий, ненавязчивый запах. Для обильной пены достаточно одной-двух капель. Периодически использую Eau Ressourçante как пену для ванной: через 15-20 минут снижается мышечное напряжение и усталость. После использования кожу можно не увлажнять — она гладкая и нежная.

Цена: 1 200 руб.

Гель для душа Douche soin Monoi Nourrissante, Corine de Farme

Флакон объемом 750 мл. удобен в использовании благодаря высокому дозатору. Текстура у средства нежная и густая — больше похожа на крем. В составе нет мыла, парабенов и красителей — за это отдельный плюс. 95% входящих в состав компонентов — натуральные. Гель гипоаллергенен, хорошо очищает и увлажняет — после использования нет ощущения стянутости. Среди ингредиентов: масло монои и кокоса. У средства нейтральный рН и приятный, слегка сладковытый запах, превращающий обычный прием душа в арома-ритуал.

Цена: 420 руб.

Роскошный аргановый гель для душа, Planeta Organica

Замечательное средство! Множество цветочных масел, включая мое любимое нероли. Первый гель для душа, который не раздражает, а, наоборот, помогает при царапинах и порезах — наверное, благодаря соку агавы. Про агаву — я когда-то пробовала нектар этого растения, он очень похож на цветочный мед, и сам гель похож на домашний мармелад именно с этим нектаром. Пять с плюсом.

Цена: 240 руб.

Облепиховый гель для душа Oblepikha Siberica

В этом облепиховом геле для душа четко слышны ноты полезной ягоды — бодрящие и терпкие, с характерной кислинкой. Это не банальная «клубника со сливками» или «ванильный миндаль», а настоящее органическое масло алтайской облепихи, приправленное кислицей якутской, маслом семян арктической клюквы, дикой мятой и маслом кедрового ореха. Набор всех этих редких и благородных растений звучит многообещающе, но, на самом деле, в составе геля для душа их полезные свойства едва ли имеют какое-либо значение. Все эти ингредиенты, даже если они суперактивные и целебные, просто не успевают впитаться в кожу. Вы же не будете намылившись часами стоять в ванной?

Слово «органика» здесь тоже несет весьма условную смысловую нагрузку. Какая разница, было ли масло органическим, если в формуле большинства гелей для душа практически всегда присутствуют различные химические ПАВы? Если отбросить все эти маркетинговые условности, облепиховый гель для душа Oblepikha Siberica действительно качественный и достойный продукт. Он легко взбивается в ароматную пену, мягко и деликатно очищает, и после душа на коже не возникает ощущения стянутости. А это в гелях для душа самое главное!

Цена: 230 руб.