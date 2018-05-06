Здоровое меню с красной капустой на каждый день

Специфическая окраска краснокочанной капусты обусловлена содержанием антоцианов. Они окрашивает листья в синевато-фиолетовые оттенки, а также придают им своеобразную остроту и делают более жесткими. Из-за этой особенности в нашей кухне овощ явно недооценен, хотя по содержанию витаминов и питательных веществ он значительно опережает привычную нам белокочанную капусту.

В ее приготовлении нет ничего сложного, а зная всю специфику процесса, можно улучшить вкусовые свойства и сделать капусту мягкой. Для этого ее обдают горячей водой, разминают в нашинкованном виде с солью или же добавляют немного уксуса или лимонного сока. Эти 7 рецептов отлично разнообразят ваше повседневное меню и сделают его более полезным.

— Салат с красной капустой и кале —

Ингредиенты на 4 порции:

1 ст.л. оливкового масла 1 ст.л. дижонской горчицы 1 ч.л. яблочного уксуса 3 чашки нашинкованной красной капусты и кале 1 морковь, очистить и нарезать тонкой соломкой 1 яблоко, нарезать небольшими кусочками 1/4 чашки свежих листьев петрушки 2 ст.л. нарезанного кубиками красного лука 1/4 чашки нарезанного жареного кешью Лаймовый сок 1/2 авокадо (по желанию) Соль крупного помола, перец

Приготовление:

В маленькой миске, смешать оливковое масло, горчицу и яблочный уксус. Приправить солью и перцем.

В другой миске смешать красную капусту, кале, морковь, яблоко, петрушку, лук и кешью. Приправить солью и перцем, полить соусом и перемешать. Украсить авокадо (при использовании).

— Суп с красной капустой и колбасками —

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Ингредиенты на 6 порций:

1 чашка сухой черноглазой фасоли или 2 чашки вареной 2 ст.л. оливкового масла 4 зубчика чеснока, нарезать 2 лука-порея, нарезать 2 ст.л. кукурузного крахмала 6 чашек овощного бульона 450 г красного картофеля, вымыть и нарезать небольшими кусочками 230 г свиных колбасок, приготовить, а затем нарезать небольшими кусочками 230 г красной капусты, нашинковать 1/2 чашки густых сливок Соль, перец Копченая паприка для декора

Приготовление:

Замочить фасоль на ночь. Слить воду и переложить фасоль в кастрюлю. Залить водой по крайней мере на 2,5 см. Добавить лавровый лист, посолить. Варить в течение 30-40 минут, пока фасоль не размягчится. Слить воду, фасоль отложить в сторону.

В большой голландской жаровне нагреть оливковое масло. Добавить чеснок и лук-порей и обжаривать, часто помешивая, в течение 3-4 минут.

В небольшой миске смешать кукурузный крахмал и 1/4 чашки бульона. Смешивать, пока кукурузных крахмал не растворится. Перелить смесь в жаровню и варить в течение 1-2 минут. Добавить оставшийся бульон, картофель и колбасу. Приправить солью и перцем, довести до кипения, затем уменьшить огонь и варить в течение 20 минут.

Добавить красную капусту и фасоль. Варить еще 10 минут. Вмешать сливки и варить в течение 4-5 минут. Снять с огня, разлить по тарелкам, посыпать копченой паприкой.

— Бургер по рецепту Сары Хоббс —

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Ингредиенты на 4 порции:

600 г куриного фарша 70 г тертого хлеба 1/4 часть красной капусты, тонко нашинковать 1/2 часть красного лука, тонко нарезать 1 морковь, очистить и крупно натереть 1/4 чашки мелко нарезанного шнитт-лука 1/4 чашки майонеза 1 ст.л. дижонской горчицы 2 ч.л. меда 1 ст.л. оливкового масла 4 булочки, разрезать пополам 100 г беби-рукколы

Приготовление:

В большой миске смешать фарш с хлебом. Приправить солью и перцем. Разделить на четыре части. Придать каждой форму котлеты, выложить на тарелку. Накрыть полиэтиленовой пленкой и поставить в холодильник на 30 минут.

Тем временем смешать капусту, лук, морковь, шнитт-лук, майонез, горчицу и мед в большой миске. Приправить солью и перцем.

Разогреть сковороду-гриль. Слегка смазать ломтики хлеба и куриные котлеты маслом. Жарить котлеты до готовности и золотистого цвета. Переложить на тарелку. Обжарить булочки до легких подпалин.

Положить половинку булочки на тарелку. Сверху выложить микс с капустой и котлеты. Положить поверх каждой котлеты немного рукколы и закрыть второй половинкой булочки. Подавать сразу же.

— Тушеная красная капуста —

Ингредиенты на 6 порций:

60 мл оливкового масла 1 чашка нарезанного лука 4 зубчика чеснока, очистить и измельчить 1 красная капуста весом около 1,2 кг., разрезать на 4 части, затем нарезать поперек небольшими полосками 1/2 ч.л. семян тмина 360 мл куриного бульона 3 ст.л. красного винного уксуса

Приготовление:

Нагреть масло на среднем огне в большой кастрюле c толстыми стенками. Добавить лук и чеснок. Обжарить, постоянно помешивая, пока они не начнут румяниться, около 8 минут.

Добавить капусту и тмин; посолить и поперчить. Мешать, пока капуста не завянет, около 4 минут. Влить бульон. Накрыть, уменьшить огонь до минимума и тушить на медленном огне 15 минут. Добавить уксус. Накрыть крышкой и готовить, пока капуста не станет мягкой, время от времени помешивая, около 15 минут. По вкусу приправить солью и перцем.

— Соте с красной капустой и беконом по рецепту Кэйт Уинслоу —

© Guy Ambrosino

Ингредиенты на 4-6 порций:

4 ломтика толсто нарезанного бекона (около 110 г), нарезать кусочками размером около 2,5 см 450 г красной капусты, удалить кочерыжку и нарезать 2 ст.л. яблочного уксуса Крупнозернистая соль без добавок, cвежемолотый черный перец 1 ст.л. мелко нарезанной свежей петрушки

Приготовление:

Обжарить бекон в большой сковороде с толстыми стенками на умеренном огне, периодически помешивая, до хрустящей корочки, около 10 минут. Шумовкой переложить бекон на бумажное полотенце. Отложить в сторону. Слить жир из сковороды, кроме 2 столовых ложек.

На раскаленную сковороду выложить капусту и жарить, помешивая, от 6 до 8 минут. Добавить уксус и продолжать готовить, пока жидкость не выпарится. Снять с огня, приправить солью и перцем.

Переложить капусту на блюдо и посыпать беконом. Украсить петрушкой и подавать.

— Красная капуста на гриле с голубым сыром —

Ингредиенты:

1 кочан красной капусты Горсть фундука 30 г голубого сыра Оливковое масло Крупная соль Бальзамик

Приготовление:

Разогреть гриль. Разрезать кочан на 4 части, смазать маслом и обжарить с обеих сторон. Положить жареную капусту в миску и дать остыть. Посыпать солью.

Тем временем обжарить орехи в сухой сковороде, крупно нарезать и посыпать ими капусту. Сыр нарезать кубиками и выложить на салат. Заправить салат оливковым маслом, по вкусу добавить бальзамик и поперчить.

— Соленая красная капуста по рецепту Клэр Саффиц —

© Peden + Munk

Ингредиенты на 4 чашки:

1 ч.л. семян фенхеля Половинка маленькой красной капусты, вырезать кочерыжку, листья нарезать кусочками размером 2,5 см 2 ст.л. крупнозернистой соли без добавок + по мере необходимости 3 ст.л. яблочного уксуса 3 ст.л. оливкового масла Щепотка сахара Свежемолотый черный перец

Приготовление:

В сухой сковороде на средне-низком огне обжарить, помешивая, семена фенхеля до появления аромата, около 2 минут; переложить в небольшую миску.

В большой миске перемешать капусту с 2 столовыми ложками соли. Хорошо помять, пока капуста не начнет выпускать сок и размягчаться, около 2 минут. Промыть в холодной воде, отжать лишнюю жидкость. Перемешать в большой миске с уксусом, маслом, сахаром и семенами фенхеля. Приправить перцем.