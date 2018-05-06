Кардиологи назвали 10 блюд-убийц, которые уничтожают сердце человека

В список самых опасных для сердца продуктов вошли гамбургеры, картофель-фри, колбасные изделия, сладкие напитки, газировка и другие продукты.

Так, профессор Университета Хофстры и начальник отделения кардиологии в Британской епископальной больнице Святого Ионна в Нью-Йорке Регина Друз заявила, что одними из самых опасных для сердечно-сосудистой системы человека являются гамбургеры. Это объясняется тем, что насыщенные жиры в сочетании с углеводами оказывают крайне негативное влияние на сердце. Кроме того, во многих ресторанах быстрого питания ингредиенты плохого качества.

Также специалисты не рекомендуют употреблять обработанное мясо и колбасные изделия — они содержат насыщенные жиры и огромное количество соли — натрия, как и в пицце. А натрий напрямую связан с повышением кровяного давления. Столкнуться с превышением дозы этого элемента можно и в печеньях и различной выпечке.

Не меньшую опасность для сердца представляют конфеты, подслащенные сухие завтраки, базалкогольные сладкие и газированные напитки, так как сахар, содержащийся в них в огромных количествах, способствует появлению лишнего веса, повышению холестерина и диабету. Это главный ингредиент, которого следует избегать людям с высоким риском или уже имеющимися заболеваниями сердца.

В список самых опасных для сердца продуктов также вошли картофель-фри и маргарин, так как они содержат в себе вредный для человеческого организма трансжиры, которые образуются из-за методов приготовления блюда, передает американский журнал Time

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