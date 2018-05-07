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Назван топ-10 «смертоносных» продуктов
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Назван топ-10 «смертоносных» продуктов 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В перечень вошли гамбургеры, газировка, пицца и даже печенье.
Список наиболее опасных для человеческого сердца продуктов был составлен профессором Университета Хофстры и начальником отделения кардиология в Британской епископальной больнице Святого Ионна в Нью-Йорке Региной Друз.
Так, на первом месте перечня оказались гамбургеры. По словам специалистов, насыщенные жиры, которые содержатся в этом продукте, в сочетании с углеводами оказывают крайне негативное влияние на сердце. Вместе с тем, в большинстве ресторанов быстрого питания ингредиенты для гамбургеров не очень хорошего качества, считают специалисты.
Кроме того, в перечень также вошли обработанное мясо, колбасные изделия, пицца и даже печенье. Эксперты отмечают, что в них содержатся насыщенные жиры и большое количество соли — натрия. Как отмечает издание The Time, такой элемент повышает кровяное давление.
По мнению специалистов, конфеты, газировка, а также подслащенные сухие завтраки содержат большое количество сахара, что может привести к повышению холестерина и диабету, а также способствовать появлению лишнего веса.
Помимо перечисленных продуктов, эксперты также отметили вред для организма, который представляют собой картофель-фри и маргарин из-за содержания в них трансжиров.
Ранее стало известно, что производители будут маркировать продукты питания по степени их полезности.
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