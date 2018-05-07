Назван топ-10 «смертоносных» продуктов

В перечень вошли гамбургеры, газировка, пицца и даже печенье.

Список наиболее опасных для человеческого сердца продуктов был составлен профессором Университета Хофстры и начальником отделения кардиология в Британской епископальной больнице Святого Ионна в Нью-Йорке Региной Друз.

Так, на первом месте перечня оказались гамбургеры. По словам специалистов, насыщенные жиры, которые содержатся в этом продукте, в сочетании с углеводами оказывают крайне негативное влияние на сердце. Вместе с тем, в большинстве ресторанов быстрого питания ингредиенты для гамбургеров не очень хорошего качества, считают специалисты.

Кроме того, в перечень также вошли обработанное мясо, колбасные изделия, пицца и даже печенье. Эксперты отмечают, что в них содержатся насыщенные жиры и большое количество соли — натрия. Как отмечает издание The Time, такой элемент повышает кровяное давление.

По мнению специалистов, конфеты, газировка, а также подслащенные сухие завтраки содержат большое количество сахара, что может привести к повышению холестерина и диабету, а также способствовать появлению лишнего веса.

Помимо перечисленных продуктов, эксперты также отметили вред для организма, который представляют собой картофель-фри и маргарин из-за содержания в них трансжиров.

Ранее стало известно, что производители будут маркировать продукты питания по степени их полезности.