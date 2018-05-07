Названы опаснейшие для сердца человека продукты

Специалисты назвали десять блюд, которые вредят сердечно сосудистой системе человека. В список вошли не только вредные конфеты, но и сухие завтраки, которые считаются частью здоровой диеты, пишет Time.

Высоким содержанием насыщенных жиров обладают обработанное мясо и колбасные изделия. Кроме того, в них содержится огромное количество соли, как и в пицце

Ученые не советуют есть гамбургеры, обработанное мясо и колбасные изделия. Помимо насыщенных жиров в них содержится большое количество соли, как и в пицце.

По словам профессора Университета Хофстры и начальника отделения кардиологии в Британской епископальной больнице Святого Ионна в Нью-Йорке Регины Друз, насыщенные жиры в сочетании с углеводами могут оказать крайне негативное влияние на здоровье сердца.

Насыщенные жиры также содержаться в печеньях и различной выпечке. В конфетах, безалкогольных напитках и подслащенных соках — высокое содержание сахара. При этом много сахара содержится и в сухих завтраках, которые рекламируются как часть здоровой диеты.

В список вредных для сердца продуктов попали блюда глубокой прожарки. В частности картофель-фри из-за методов приготовления блюда содержат в себе опасные трансжиры.