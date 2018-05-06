«Как в ресторане»: готовим соте, греческий авголемоно и итальянский панини

Надоели привычные «щи-борщи» и хочется попробовать что-нибудь новенькое? Шеф-повар кулинарного шоу «Как в ресторане» на телеканале «МИР» Александр Журкин поделился со зрителями оригинальными рецептами, которые позволят вам радовать родных и друзей, не тратя огромные суммы в магазинах и ресторанах. На повестке дня: соте, греческий авголемоно и итальянский панини. Секрет профессиональной и вкусной пищи прост!

Рецепт «Соте»:

Соте — это способ приготовления. Продукты жарятся в сотейнике с резким «встряхиванием». Ингредиенты:

Цыпленок — 1 шт. Сливочное масло — 20 гр. Морковь — 1 шт. Баклажан — 1 шт. Репчатый лук — 1 шт. Болгарский перец — 1 шт. Цуккини — 1 шт. Чеснок — 3 зубчика. Сливки — 250 мл. Вино белое сухое — 60 гр. Корианр Цедра лимона Шампиньоны — 4 шт. Орегано Перец чили — 1 шт. Гранат — 1 шт. Зелень (укроп, базилик, зеленый лук, эстрагон, тимьян).

Как готовить:

Разделываем цыпленка. Подогреваем оливковое масло на сковороде. Добавляем в него несколько зерен кориандра. Кладем мясо на сковородку. Даем обжариться до золотистой корочки. Подсолить мясо. В это время овощи обжариваем на второй сковороде, добавляя их по «твердости» через небольшой временной интервал: морковь (нарезаем кружочками), баклажан (нарезаем кубиками), репчатый лук (нарезаем дольками), болгарский перец (нарезаем треугольниками), цуккини (нарезаем кружочками). Добавляем овощи к мясу. Вливаем в соте белое вино. Добавляем нарезанный тонкими пластинками чеснок, несколько веточек тимьяна, цедру лимона, а затем пару шампиньонов, тоже нарезанные тонкими пластинками. Перемешиваем аккуратно, не нарушая структуру овощей и мяса. Добавляем орегано, сливочное масло. Перед окончанием приготовления добавляем в соте сливки и мелко нарезанную зелень (укроп, базилик, зеленый лук и эстрагон). Выкладываем в тарелку и декорируем перцем чили, шампиньоном, зернами граната.

Остальные два рецепта смотрите в видеоролике.

Шоу «Как в ресторане» смотрите каждое воскресенье в 10:15 на телеканале «МИР».

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