Ещё
«Как в ресторане»: готовим соте, греческий авголемоно и итальянский панини
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Как в ресторане»: готовим соте, греческий авголемоно и итальянский панини 

Мир24 51 минуту назад
Надоели привычные «щи-борщи» и хочется попробовать что-нибудь новенькое? Шеф-повар кулинарного шоу «Как в ресторане» на телеканале «МИР» Александр Журкин поделился со зрителями оригинальными рецептами, которые позволят вам радовать родных и друзей, не тратя огромные суммы в магазинах и ресторанах. На повестке дня: соте, греческий авголемоно и итальянский панини. Секрет профессиональной и вкусной пищи прост!
Рецепт «Соте»:
Соте — это способ приготовления. Продукты жарятся в сотейнике с резким «встряхиванием». Ингредиенты:
Цыпленок — 1 шт. Сливочное масло — 20 гр. Морковь — 1 шт. Баклажан — 1 шт. Репчатый лук — 1 шт. Болгарский перец — 1 шт. Цуккини — 1 шт. Чеснок — 3 зубчика. Сливки — 250 мл. Вино белое сухое — 60 гр. Корианр Цедра лимона Шампиньоны — 4 шт. Орегано Перец чили — 1 шт. Гранат — 1 шт. Зелень (укроп, базилик, зеленый лук, эстрагон, тимьян).
Как готовить:
Разделываем цыпленка. Подогреваем оливковое масло на сковороде. Добавляем в него несколько зерен кориандра. Кладем мясо на сковородку. Даем обжариться до золотистой корочки. Подсолить мясо. В это время овощи обжариваем на второй сковороде, добавляя их по «твердости» через небольшой временной интервал: морковь (нарезаем кружочками), баклажан (нарезаем кубиками), репчатый лук (нарезаем дольками), болгарский перец (нарезаем треугольниками), цуккини (нарезаем кружочками). Добавляем овощи к мясу. Вливаем в соте белое вино. Добавляем нарезанный тонкими пластинками чеснок, несколько веточек тимьяна, цедру лимона, а затем пару шампиньонов, тоже нарезанные тонкими пластинками. Перемешиваем аккуратно, не нарушая структуру овощей и мяса. Добавляем орегано, сливочное масло. Перед окончанием приготовления добавляем в соте сливки и мелко нарезанную зелень (укроп, базилик, зеленый лук и эстрагон). Выкладываем в тарелку и декорируем перцем чили, шампиньоном, зернами граната.
Остальные два рецепта смотрите в видеоролике.
Шоу «Как в ресторане» смотрите каждое воскресенье в 10:15 на телеканале «МИР».
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
В Роскачестве рассказали об идеальном мороженом Секрет молодости от «секси-бабули» В Казахстане выпустили диетический шоколад
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина-трансгендер встречалась с 2000 мужчинами19
Трагическая история самой уродливой женщины в мире30
Летучая показала «персик» в красном бикини32
Голубкина рассказала правду о разводе2
Как погубили женщину с самыми большими ягодицами29
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
00:37
Простолюдинов не покормят на свадьбе Гарри и Меган
Звёзды
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение