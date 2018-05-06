Зачем некоторые добавляют в кофе яичную скорлупу

Большинство из нас после приготовления блюд из куриных или перепелиных яиц просто выбрасывают яичную скорлупу, считая ее обыкновенным мусором. Между тем ученые давно убедились в том, что скорлупа содержит немало полезных веществ, способна избавить человека от астмы, аллергии и даже помочь очистить организм от радиации.

«Старик поставил на огонь кофейник, насыпал, тщательно отмерив, молотого кофе, добавил яичной скорлупы из пакета» (Дж. Стейнбек. «И проиграли бой»). Удивительно, не правда ли? Ну основа процесса понятна — человек варит кофе, а вот зачем в него была добавлена яичная скорлупа? Оказывается, скорлупа способна избавить напиток от горького привкуса, сделать его более ароматным, а вкус выраженным. Кроме того, кальций, которого в яичной скорлупе имеется немалое количество, смягчает кофе, нейтрализуя содержащуюся в нем кислоту и делает его более легко усваиваемым для желудка. Скорлупа способна улучшить даже вкус переваренного кофе, так что теперь можно не опасаться испортить любимый напиток, забыв его на плите. Кстати, добавлять скорлупу можно и в фильтр кофеварки — воздействие на напиток будет точно таким же. Еще одна важная деталь — если вы варите кофе в турке, то яичная скорлупа не даст ему убежать, а после приготовления она опустится на дно, вместе с осадком, быстро очистив кофе..

Более полезна скорлупа от сырых яиц, но, чтобы она стала пригодной для употребления в пищу, необходимо тщательно вымыть ее в горячей воде, выдержать в спирте или содовом растворе. Это делается для того, чтобы предотвратить заражение сальмонеллезом, переносчиком которого нередко бывают сырые яйца. Желток и белок после этого сливаеюся, а скорлупки моются еще раз. Остается только высушить подготовленную скорлупу и измельчить. Некоторые дополнительно еще и прожаривают ее на сухой сковороде.

Это не единственный способ применения яичной скорлупы — ее также можно добавлять в салаты, использовать как отбеливатель для белья, чистящее средство для кухонной утвари, подкормку для комнатных цветов.

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