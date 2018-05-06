Девять ошибок во время диеты, из-за которых вы не похудеете

К сожалению, иногда сбросить килограммы нелегко. Разбираемся в распространенных ошибках вечно худеющих.

1. Вы питаетесь без системы

Предположим, вы решили просто не съедать традиционный банан на завтрак, в обед отказываться от второго, а вечером пить чай без сахара и уж тем более без булочки.

В целом перестать есть булочки на ночь — это правильно, вот только заметных результатов вы все равно не получите. Диета должна быть сбалансированной и тщательно продуманной. Слышали коронную фразу многих девушек: «Я это не ем — я на диете»? При этом большинство не понимают: а что, собственно, они не едят. Только мучное, только жирное или высококалорийное?

2. Полностью отказываетесь от сладкого и жирного

Вы решили, что с понедельника перестаете есть сладкое и жирное. И ждете, что похудеете за считаные дни. Может, для кого-то такая диета и сработает, а вот кому-то серъезно навредит.

Конечно, жир — очень калорийный продукт, в больших количествах противопоказан. Но отказываться от него полностью нельзя. Во-первых, именно жирная пища дает ощущение сытости. Например, горстки орешков достаточно, чтобы утолить голод в середине дня. Во-вторых, жиры — это источник не только энергии, но и полезных микроэлементов. Недостаток ненасыщенных жиров, содержащихся в рыбе и растительном масле, приводит к резкому снижению иммунитета.

Еще одно заблуждение — полностью отказаться от сладкого. Помните, что есть «хорошие» и «плохие» сладости. Хорошие — это овощи и фрукты. Плохие — газировка, тортики и рафинированный сахар. Кроме того, разрешается горький шоколад — маленькими дольками один раз в день.

Овощные и фруктовые соки, а также блюда, приготовленные на пару, — неотъемлемая часть правильного питания. Приобретите качественную соковыжималку и встраиваемую пароварку от компании Smeg — и здоровые блюда станут самыми любимыми для вас!

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Вчера вы наелись до отвала на дне рождения бабушки, а сегодня кричите: «Сажусь на диету!» — и начинаете голодать? Организм ощущает внезапную нехватку энергии и витаминов и замедляет обмен веществ. Вы словно выжатый лимон: настроения нет и постоянно хочется есть… К диете нужно готовиться заранее и уменьшать количество потребляемых калорий постепенно.

Аккуратно нужно выходить из диеты. Вы десять дней придерживались правильного питания, а потом в порыве эмоций съели огромный бургер? Организм не простит вам такой выходки и не только вернет вам сброшенные килограммы, но и добавит проблем со здоровьем.

4. Пропускаете приемы пищи

Мы не имеем в виду радикальные диеты, когда бедные девушки вообще отказываются от еды. Иногда мы просто не успеваем позавтракать, пропускаем ужин или забываем про обед. В общем, вместо трех раз в день едим только два. Почему это плохо?

Все просто: не было завтрака — больше съедите на обед, не было обеда — больше съедите на ужин, не было ужина — не сможете заснуть из-за голода.

Завтрак — основа любого рациона, тем более диеты. Утренний прием пищи ускоряет обмен веществ и наполняет организм энергией на целый день. В общем, без завтрака нам точно не обойтись. Например, пусть это будет питательная каша с орешками или фруктами.

Отказываясь от обеда, мы копим чувство голода до самого вечера, а во время ужина непроизвольно съедаем больше, как результат получаем ненужные килограммы. Легкий ужин — классическая формулировка любой диеты, но не стоит облегчать его до пучка петрушки или помидора.

Приемы пищи должны быть сбалансированы. Впрочем, некоторые диетологи разрешают отказываться от ужина, но только при условии, что вы плотно позавтракали и пообедали.

Ужин можно заменить функциональным питанием — протеиновыми коктейлями от магазина «Родник Здоровья». Коктейль содержит только высококачественные ингредиенты, которые обеспечивают необходимый баланс питательных веществ.

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5. Не занимаетесь спортом

Самая распространенная и фатальная ошибка худеющих. Без спорта ничего не получится! Как ни крути, но заниматься физкультурой просто необходимо. Необязательно нанимать персонального тренера и ночевать в спортзале (хотя это и эффективно!) — пытайтесь найти то, что будет приносить удовольствие. Йога, плавание, танцы, велосипед, беговая дорожка — просто не сидите на месте! Даже несложные нагрузки в сочетании с диетой принесут видимый результат.

6. Думаете, что курение способствует похудению

Нет! Курение просто притупляет чувство голода. Минут на 20. Зато потом есть вам захочется в два раза сильнее, вы точно не устоите перед вкусной жареной картошечкой. К тому же курение нарушает процесс обмена веществ, что значительно усложняет ваш путь к стройной фигуре.

7. Объедаетесь низкокалорийной пищей

Вы купили десять баночек диетического йогурта и два килограмма листьев салата и питаетесь этим целый день? К сожалению, ведро зелени не поможет похудеть так быстро, как хотелось бы. От большого количества съеденного за один прием желудок растягивается и требует все больше и больше пищи. Не забывайте, что в 100 г салата — 50 калорий, а вот в 1 кг — уже 500.

8. Пьете мало воды

Начинаете диету — пейте много воды. Когда организму не хватает жидкости, метаболизм замедляется. Стакан воды утром, большая чашка чая на завтрак, два стакана воды в обед и чашка после еды, один стакан во второй половине дня и два стакана на ужин — всего два литра в сутки. Вода усиливает обмен веществ, а также выводит из организма продукты расщепления белков, жиров и углеводов.

9. Торопите результаты

Похудение — это дело не на один день. Не нужно ставить себе нереальные цели и мечтать, что через неделю вы влезете в платье на три размера меньше. Ждать моментальных результатов — значит потерять мотивацию и сбиться с верного пути. Достаточно взвешиваться раз в неделю — и только тогда делать выводы о ваших успехах.

Первая пара-тройка килограммов уйдет быстро, но потом стрелка на весах может предательски замереть. Не отчаивайтесь, продолжайте заниматься спортом, правильно питаться и проконсультируйтесь с диетологом. Все получится!

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