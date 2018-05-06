Ещё
Эксперт рассказала, какие продукты продлят молодость организму
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперт рассказала, какие продукты продлят молодость организму 

Sputnik Таджикистан 1 час назад
Фото: Sputnik Таджикистан
Эксперт по вопросам питания поделилась своими знаниями в сфере продления молодости организма. Она рассказала о том, какой вред здоровью наносит злоупотребление теми или иными продуктами.
Нутрициолог\: какие продукты питания ускоряют процесс старения организма
"Мясо имеет ряд негативных влияний. Оно однозначно закисляет. Оно однозначно бродит, гниет, содержит токсины", — сказала Екатерина Дидык Sputnik Беларусь.
По ее словам, мясо можно есть, но нужно контролировать объемы. Кроме того, если человек не может отказаться от мяса, он должен дополнить свой рацион максимальным количеством зеленых овощей.
"Проблема в том, что люди не добирают полезных продуктов. Вегетарианцы побеждают тем, что они получают больше полезных веществ в своем рационе", — сказала Екатерина Дидык.
Подробности слушайте в нашем подкасте.
Sputnik Таджикистан: последние новости
В Узбекистане хотят установить мировой рекорд по приготовлению плова
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как погубили женщину с самыми большими ягодицами30
Женщина-трансгендер встречалась с 2000 мужчинами25
Летучая показала «персик» в красном бикини32
Голубкина рассказала правду о разводе4
Шура станет отцом двойни5
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
00:37
Простолюдинов не покормят на свадьбе Гарри и Меган
Звёзды
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение