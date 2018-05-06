Эксперт рассказала, какие продукты продлят молодость организму

Эксперт по вопросам питания поделилась своими знаниями в сфере продления молодости организма. Она рассказала о том, какой вред здоровью наносит злоупотребление теми или иными продуктами.

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"Мясо имеет ряд негативных влияний. Оно однозначно закисляет. Оно однозначно бродит, гниет, содержит токсины", — сказала Екатерина Дидык Sputnik Беларусь.

По ее словам, мясо можно есть, но нужно контролировать объемы. Кроме того, если человек не может отказаться от мяса, он должен дополнить свой рацион максимальным количеством зеленых овощей.

"Проблема в том, что люди не добирают полезных продуктов. Вегетарианцы побеждают тем, что они получают больше полезных веществ в своем рационе", — сказала Екатерина Дидык.

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