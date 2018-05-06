10 причин полюбить анчоусы

У многих анчоусы вызывают лишь стойкие ассоциации с пенным напитком. Между тем эта мелкая рыбешка встречается не только в солено-сушеном виде, и найти ей можно куда более интересное применение, чем сопровождение к пиву. Само по себе филе анчоусов обладает нежным вкусом. Добавьте к этому небольшую длину рыбки, не превышающую 20 см., острые и пряные нотки масла, в котором обычно хранятся анчоусы, и вы получите универсальную приправу, способную изменить и улучшить вкус многих блюд.

В качестве приправы анчоусы сочетаются со всеми блюдами, где уместно использование соли с оттенком легкого морского аромата и специй. Рыбу толкут или измельчают вручную и добавляют к другим ингредиентам. Вариантов использования анчоусов множество. Вот лишь несколько способов, как можно сделать анчоусы отличным дополнением к блюду.

— Душистое масло с анчоусами —

Всевозможные травы и зелень не единственные ингредиенты, с помощью которых можно приготовить ароматное масло. Изменить его вкус могут также и анчоусы. Для приготовления необходимо слить масло из банки анчоусов, рыбку измельчить, добавить к ней мелко нарезанный чеснок, петрушку и смешать все с подтаявшим сливочным маслом.

— Сальса верде —

Если внимательно вчитаться в состав этого популярного холодного соуса, то в нем можно обнаружить анчоусы. Решите приготовить зеленый соус дома, не забудь помимо петрушки, уксуса, каперсов, чеснока, лука и оливкового масла запастись баночкой анчоусов.

— Майонез с анчоусами —

Анчоусы могут стать тем самым ингредиентом, который придаст домашнему майонезу немного оригинальности. Когда майонез будет готов, просто мелко нарежьте анчоусы и смешайте их с общей массой.

— Банья кауда —

Традиционный соус итальянского региона Пьемонт делается на основе молока, чеснока, оливкового и сливочного масла, а вкусовой акцент задают блюду анчоусы. Подают его в соуснице, которую ставят над свечкой, чтобы соус не остывал. Такой соус является идеальным аккомпанементом к свежим и отварным овощам.

— Тапенад —

Приправа из анчоусов есть и во французской кухне. Представляет она собой пасту из измельченных оливок, каперсов и анчоусов. Пасту подают к свежим овощам или на ломтике хлеба, который служит закуской к аперитиву.

— Пицца —

Для некоторых блюд анчоусы лучше не измельчать, а добавлять их целиком. Например, мелкие рыбешки как нельзя лучше подходят в качестве начинки для пиццы.

— Салат Цезарь —

Классическая заправка для салата, ставшего всего за несколько лет столь же популярным, как «Оливье», включает не майонез или горчицу, а вустерский соус. Он обладает специфическим вкусом, а все благодаря тому, что в его состав входят такие ингредиенты, как тамаринд, имбирь и анчоусы. Добавляют его в количестве всего нескольких капель, а если же его нет — воссоздают нужную вкусовую палитру с помощью парочки измельченных анчоусов.

— Путанеска —

Основой другого популярного итальянского соуса также являются анчоусы. Помимо него рецепт включает: оливки, помидоры, каперсы и чеснок. Традиционно этим соусом дополняют одноименное блюдо из пасты, однако никто не запрещает подать его к рыбе или к жареному мясу.

— Хлебцы с анчоусами —

Некоторые повара делают с анчоусами хлебцы. Подобное блюдо относят уже к разряду высокой кухни, но наверняка найдутся и такие кулинары-любители, которым при наличии рецепта по силам воспроизвести его у себя на кухне, пусть и не с первого раза.

Ингредиенты:

300 гр. муки 160 мл. теплой воды 30 мл. оливкового масла 25 гр. сливочного масла 15 гр. дрожжей Филе анчоуса 20 шт.

Приготовление:

Разогреть духовку до 200 ° С. Добавить в теплую воду дрожжи и хорошо перемешать. Добавить по вкусу соль и 10 мл. оливкового масла. Выложить муку и замесить тесто. Поместить тесто в форму из нержавеющей стали длиной 150 мм. Расправить тесто руками и придать форму посуды. Смазать тесто сверху оливковым маслом. Накрыть и оставить при комнатной температуре на 20 минут. Выставить в духовке режим с включенным вентилятором, выпекать 40 минут. Достать хлеб из духовки и оставить на столе до утра.

Нарезать хлеб ломтиками прямоугольной формы (9 х 4,5 х 0,8 см). Поместить нарезанный хлеб на бумагу для выпечки. Анчоусы приправить морской солью и черным перцем. Выложить рыбку на хлеб кожицей вниз. Завернуть в пленку и убрать в холодильник на 4 часа. Растопить в сковороде с антипригарным покрытием сливочное масло. Выложить хлебцы стороной с анчоусами вверх и обжарить хлебцы до получения хрустящей корочки.

— Приправа из сушеных анчоусов —

Сделать приправу можно даже из солено-сушеных анчоусов, которые наверняка завалялись где-нибудь в шкафу у вас на кухне. Просто разотрите рыбку в порошок, а полученную смесь используйте как специю для салатов, заправок и других блюд.