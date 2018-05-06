«Аж прутья на балконе погнулись»: Тину Канделаки упрекнули в злоупотреблении фотошопом

42-летняя телезвезда Тина Канделаки вознамерилась улучшить свою фигуру, от которой многие и так в восторге. Но красавица считает, что нет предела совершенству, потому делает все возможное, чтобы добиться форм, о которых мечтает. Она щедро делится советами по похудению, но ее упрекают в обмане — якобы знаменитость прибегает к ретуши своих снимков, а на самом деле не является такой стройной, как в Инстаграме.

Тина Канделаки считается одной из самых стильных, успешных и красивых звезд шоу-бизнеса. Но и она не полностью довольна своей внешностью, которую сейчас как раз улучшает в аюрведической клинике Индии. Селебрити отмечает, что в мире около 30 тысяч диет, а аюрведа предлагает свой путь, которому 5000 лет. Она не призывает повторять за ней, но советует принять информацию к сведению: «Встречалась с главным специалистом по аюрведе. Есть мясо, пить и курить категорически нельзя. Есть можно три раза в день». Телеведущая предлагает устраивать разгрузочные дни, чтобы очищать организм от накопленных жиров и солей: «Предлагаю простой в написании, но, как и любая диета, сложный в соблюдении рецепт: на протяжении всего дня пьем зеленый чай с яблоком и имбирем и лимонную воду с медом, а едим… Правильно, ничего не едим, иначе, что это за разгрузка?».

Канделаки подробно рассказала, как худеет. Она указала, что проснуться желательно до 7.00, так как «все, что позже, — нарушение обмена веществ». Для занятий спортом лучший период, по словам Тины, это 6.00-10.00. В 7.30-8.00 «идеально поесть салата из фруктов, кашу, запеченное яблоко», рекомендуются сухофрукты. При этом она отмечает, что врачи не разрешают есть сладкое, которое притупляет чувствительность: «Шоколад, например, препятствует пищеварению. Его тоже не рекомендуют. Максимум один-два раза в неделю. Завтракайте за час до тренировки. И пейте 2-3 литра воды в день. По кофе — одна чашка, но без молока. А чай с молоком пьем на здоровье. Все, что нельзя есть с утра, можно есть в обед. Все животные белки, салаты, корнеплоды».

Тина Канделаки указала, что есть после 18.00-19.00 не советуют. Но внимание пользователей привлекли не речи звезды, а ее снимки, на которых она демонстрирует свои формы. Многие обвинили ее в обмане, поскольку увидели, что на одном из снимков область талии знаменитости была отретуширована — железный парапет явно претерпел изменения — прутья изогнуты, что послужило поводом для насмешек: «Ага, похудела, видно». «Класс, красавица и умница! Я тоже часто талию тоньше делаю, что тут такого?» «Явно злоупотребляете „Фотошопом“, а подписчицы вам верят, что худеете». «А что у вас за диета такая, что аж прутья на балконе погнулись?» «Текстуры поплыли только вот на балконе». «Насмешила, железо „погнулось“, зато талия тоньше стала».

Вместе с тем результат работы над собой у Тины Канделаки однозначно есть. Недавно она опубликовала фото из спортзала, на которых отчетливо была заметна ее тонкая талия.

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