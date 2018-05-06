Ученые составили список продуктов, которые заменяют мультивитамины

Лучший вариант для здоровья — получать все необходимые организму витамины и нутриенты из еды, это современный подход в диетологии, — пишет издание Гарвардской медицинской школы Harvard Health Pablishing.

Ученые подвергли сомнению однозначную пользу мультивитаминов и считают, что в большинстве случаев можно обойтись без них, если правильно сбалансировать свой ежедневный рацион. До недавнего времени доктора часто рекомендовали стандартный комплекс мультивитаминов и минералов для ежедневного приема.

Как правило, такие витаминные комплексы недороги, и их использование имеет некоторые преимущества, что подтверждали ранее проведенные исследования. Например, фолиевая кислота и другие витамины группы В могут снижать риск заболеваний сердца и сосудов, а также, возможно, рака. Но последние научные изыскания показали: прием поливитаминов не приносит дополнительной пользы людям, которые имеют сбалансированный рацион.

Ученые подтвердили: лучший вариант — получать все необходимые для сохранения здоровья вещества из еды. И это вполне возможно, если убрать из рациона бесполезные, но калорийные продукты, заменив их здоровой пищей.

Эксперты составили перчень продуктов, которые содержат весь необходимый перечень нужных нам витаминов, минералов, нутриентов (биологически активные вещества) и при этом не несут избытка калорий.

Вот этот перечень:

— авокадо;

— разные виды капусты: савойская, брюссельская, кале, а также мангольд, шпинат, листовая горчица;

— болгарский перец;

— грибы (в частности, шиитаке);

— печеный картофель;

— батат;

— дыня, папайя, малина, клубника;

— йогурт низкой жирности;

— яйца;

— семечки льна, тыквы, кунжута, подсолнечника;

— фасоль, бобы, чечевица, горох;

— миндаль, кешью, арахис;

— ячмень, овес, киноа, коричневый рис;

— лосось, тунец, палтус, треска, морские гребешки, креветки;

— нежирная говядина, баранина, оленина;

— мясо курицы и индейки.

При этом, отмечается в статье, в ряде случаев прием витаминов извне необходим. Например, вегетарианцы часто страдают от недостатка витамина В12, так как не могут получить его с растительной пищей. А народы, живущие в северных странах испытывают недостаток солнца и витамина Д.