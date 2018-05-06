Диетолог: Булка от гамбургера не менее вредна, чем газированные напитки

Американские ученые назвали 10 продуктов, негативно влияющих здоровье сердца.

В список попали гамбургеры, картофель-фри, колбасные изделия, сладкие напитки, газировка и многое другое (подробнее…).

Диетолог Елена Соломатина прокомментировала "Вечерней Москве" результаты исследования: — Включение продуктов в такой список оправдано. И их можно назвать тихими убийцами, поскольку они вызывают ряд заболеваний, которые человек до поры до времени не замечает, — подтвердила врач. — Бить тревогу мы начинаем только тогда, когда случается кризис.

По словам Соломатиной, в особенности такое поведение характерно для мужчин.

— Бегать до последнего, поскольку ничего не болит. Раз не болит, то питание менять не нужно, в больницы обращаться не стоит. При этом человек внешне может быть в идеальной форме, — подчеркнула она.

Врач добавила, что включение названных продуктов в список самых опасных для сердца оправдано, однако это касается именно долгосрочного употребления.

— За один раз, конечно же, ничего не случится. Продукты влияют на сердечно-сосудистую систему опосредованно, — отметила эксперт.

ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ

Прежде всего, стоит перейти на овощи. Употреблять их в сыром и тушеном виде.

Белое мясо. Не жирное, то есть мясо птицы, кролика. Лучше всего грудку. Красное мясо потреблять не чаще, чем раз в неделю, и в ограниченном количестве.

Рыба жирных сортов, поскольку содержит полезный рыбий жир Омега-3.

Растительные масла, желательно нерафинированные. Подойдет оливковое масло. В каждом масле содержаться свои кислоты, которые, так или иначе, влияют на деятельность сердца.

Каши. Особенно полезны овсянка и гречка, содержащие сложные углеводы.

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