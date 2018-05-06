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Какую домашнюю выпечку любят москвичи
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Какую домашнюю выпечку любят москвичи 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
«ВМ» расспросила москвичей об их предпочтениях в области мучного и сладкого.
Ирина Крымова, дизайнер интерьера:
— В детстве очень любила вафли, а сейчас просто боюсь их покупать. Недавно почитала состав и обнаружила там кондитерский жир, какие-то подсластители, загустители. В общем, набор химикатов. Как вообще такое можно есть?
Кирилл Литвиненко, юрист:
— Мучного и сладкого стараюсь не есть. Единственное исключение — черный хлеб. Не представляю, как можно завтракать яичницей без черного хлеба!
Екатерина Левина, домохозяйка:
— В последнее время я стала готовить сама — купила хлебопечку. Магазинный, конечно, обходится намного дешевле, но он не такой вкусный и уж точно не такой свежий, как у меня. Семья довольна и даже стала есть больше хлеба. Дочь я, правда, ограничиваю. Ей 15, она склонна к полноте, хлеба ей лучше есть поменьше.
Евгений Козин, IT-инженер:
— Помню, в пионерском лагере мы всегда после ужина брали с собой по нескольку кусков хлеба. Ведь от ужина до ночи набегаешься, есть хочется. Тогда мне казалось, что вкуснее хлеба вообще ничего нет! А сейчас хлеб ем только в бутерброде. Вкусных продуктов столько, что хлеб за еду вообще не воспринимаю.
Инна Якушева, педиатр:
— Мучное и сладкое ем редко — это «пустые» калории, современному человеку они ни к чему. Особенно ребенку — ему нужен белок из молока и мяса, а не быстрые углеводы, приводящие к ожирению. Да, дети любят вкусненькое. Проблема в том, что булками, конфетами и бутербродами их дневной рацион часто и ограничивается.
Алексей Кравченко, химик-технолог:
— Моя семья очень любит домашнее печенье и булочки. Жена их прекрасно стряпает. Сейчас в интернете можно найти столько рецептов, что на столе всегда что-то новое. Магазинной выпечке я не доверяю. Ну что это за печенье на пальмовом масле?
Алина Кравец, менеджер:
— У нас рядом с домом супермаркет с пекарней. Всю выпечку и хлеб покупаю только там. У них вкусно, и ассортимент меняется часто.
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